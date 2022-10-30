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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Леклер: Я знал, что будет сложно. Но не думал, что настолько

Лидер Скудерии финишировал в Мексике только шестым, причем нехватка скорости поставила его в тупик

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер: Я знал, что будет сложно. Но не думал, что настолько
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Шарль Леклер, который после первых Гран При нынешнего сезона казался главным претендентом на титул, завершил гонку в Мехико лишь шестым, в минуте позади победившего Макса Ферстаппена. 

Днем ранее после квалификации монегаск жаловался на работу мотора. Как оказалось, избавиться от проблем к воскресенью команде не удалось.

«Было крайне сложно, – признался он на медиа-сессии после финиша. – Мы оказались такими медленными. Тут явно надо разбираться. Ехали просто сами по себе: угнаться за Mercedes и Red Bull было нереально, а средняя группа пелотона осталась позади. Так что нам с Карлосом [Сайнсом] пришлось провести долгую гонку в одиночестве. Честно говоря, сегодня мы могли сделать не так много». 

Говоря о причинах столь невыразительной формы, Леклер отметил: «Вчера в квалификации на моей машине возникли проблемы, без них мы отстали бы не так значительно. К гонке удалось исправить DRS, мы поменяли заднее крыло. 

Если же говорить о моторе, и определенные неполадки остались. Впрочем, они не объясняют наше отставание, которое мы увидели сегодня. У нас могут быть плохие дни, но они не должны быть настолько плохими».  

Он добавил: «Я приезжаю на каждый этап с оптимизмом, но сегодня знал, что будет сложно. Но все же не ожидал, что настолько сложно. Мы очень серьезно отставали от лидеров».

Шарль добавил, что рассчитывает на более успешное выступление в Бразилии. 

«Я надеюсь, что будет уж не хуже, чем здесь, – сказал он. – Гонки еще хуже очень не хотелось бы. Эта была одной из худших в сезоне наравне со Спа [где Леклер финишировал шестым]. Но все же я верю, что это разовая история. Нам просто надо понять на будущее, что мешает ехать быстрее в таких условиях». 

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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