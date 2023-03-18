Леклер: Я выжал из машины все, но Red Bull на другой планете

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Еще до начала уик-энда в Джидде стало известно, что Шарль Леклер потеряет десять стартовых позиций. Поэтому в тренировках пилот и его команда Ferrari осознанно работали с прицелом на гонку.

Несмотря на это, в субботу монегаск стал в квалификации вторым по скорости – после того, как лидер сезона Макс Ферстаппен выбыл из борьбы после поломки, Шарль уступил 0,155 секунды другому гонщику Red Bull Серхио Пересу.

«Доволен ли я? И да, и нет, – сказал Леклер репортерам. – одной стороны, уик-энд складывался длят нас очень сложно в плане темпа, однако я действительно доволен своим кругом. Я выжал из него все, что было возможно – и проехал реально на пределе.

С другой стороны, Red Bull просто на другой планете. А мы по-прежнему испытываем сложности. Так что надо продолжать погоню, и мы заняты этим».

Он добавил: «Гонка не будет простой. Из-за своего штрафа мне предстоит стартовать с далекой [12-й] позиции. Но мы готовились именно к гонке – так что, надеюсь, получится быстро прорваться в группу лидеров».

Говоря об ожиданиях от воскресенья, монегаск продолжил: «Наш темп с полными баками выглядит неплохим. Но проводить сравнения сложно, так как в пятницу все работали по собственным программам.

Посмотрим, что нас ждет. Кажется, ситуация чуть лучше [чем в Бахрене], но просто не будет. По ощущениям, все команды весьма близки по темпу».

Серхио Перес, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Обладатель поула Серхио Перес, в свою очередь, рассказал, что предпочел в субботу не атаковать на пределе возможного.

«Квалификация оказалась непростой, свой решающий круг я собрать не смог, – объяснил мексиканец. – Но первый получился у меня хорошим и чистым.

На этой трассе вы действительно чувствуете, что машины являются живыми. Потому важно проехать как можно лучше. Мне повезло с первым кругом. Состояние трассы улучшалось, так что здорово, что показанного времени хватило [для поула]».