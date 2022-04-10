Леклер: Я впервые контролировал отрыв

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Шарль Леклер заработал в Австралии первый Большой шлем для Ferrari с 2010 года. Он стартовал с поула, лидировал все круги, и при этом показал лучшее время круга. После финиша победитель признался, что не гнал в полную силу, так как и без того мог позволить себе контролировать свой отрыв от соперников.

«Это первая гонка в сезоне, когда мне удавалось контролировать отрыв от соперников, – сказал Леклер. – У меня сегодня была отличная машина, без нее мне бы не удался такой уик-энд. В гоночном темпе мы были очень сильны. С первого круга и до последнего я полностью контролировал состояние резины.

Единственный сложный момент для меня был на рестарте после машины безопасности. Еще за ней я почувствовал, что у меня возникла недостаточная поворачиваемость, и, выходя из последнего поворота перед рестартом я начал опасаться, что не смогу удержать лидерство, но спустя всего два-три поворота я вновь был способен контролировать отрыв от преследователей.

Пока сложно задумываться о титуле, так как чемпионат только начался. Но у нас быстрая машина и, что еще важнее, надежная машина, так что если мы продолжим в том же духе, то естественно станем чемпионами. Я думаю, это очень важно для команды, так как мы многие годы не могли добиться успеха».