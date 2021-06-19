Леклер: Я справился с квалификацией хуже, чем машина
После двух поулов пилот Ferrari стал в квалификации на трассе «Поль Рикар» только седьмым – да еще и уступил партнеру по команде Карлосу Сайнсу
На французском этапе никому не удалось угнаться за Red Bull и Mercedes, однако Сайнс сумел стать в квалификации ближайшим преследователем пилотов топ-команд. Леклер же будет стартовать только с четвертого ряда – для монегаска это внутрикомандное поражение стало всего вторым в сезоне.
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Гонщик признался, что в этот раз именно он выполнил свою часть работы не так здорово, как напарник. Хотя и к машине тоже есть вопросы.
«Я просто не сумел наилучшим образом подстроиться под те ограничения, что у нас есть, – объяснил монегаск журналистам. – Речь о сложностях с передком.
Честно говоря, в этот раз я справился хуже, чем машина. У Карлоса были те же условия, но ему удалось отработать в квалификации лучше.
Мне же надо проанализировать, что именно я упустил. Важно понять, где можно было сделать больше».
Он добавил: «С другой стороны, своим решающим кругом в третьем сегменте я в целом доволен. До этого было просто какое-то бедствие. Я отставал совсем сильно.
Но в финале мне удалось немного добавить. Этого не хватило, но мне по силам отыскать еще немного времени».
Шарль Леклер, Ferrari SF21
Фото: Марк Сатттон / Motorsport Images
В свою очередь, Карлос Сайнс рассказал, что тоже не избежал сложностей: «Как и все, мы страдаем здесь от того, что составы шин слишком мягкие. Из-за этого сложно вывести переднюю резину в оптимальные кондиции. Я старался, но это непросто.
Но сегодня самым важным стало то, что я заранее знал, как действовать на каждом составе и при каждом направлении ветра. И внезапно у меня появилась скорость».
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