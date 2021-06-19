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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Леклер: Я справился с квалификацией хуже, чем машина

Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор:
Адам Купер

После двух поулов пилот Ferrari стал в квалификации на трассе «Поль Рикар» только седьмым – да еще и уступил партнеру по команде Карлосу Сайнсу

Леклер: Я справился с квалификацией хуже, чем машина

На французском этапе никому не удалось угнаться за Red Bull и Mercedes, однако Сайнс сумел стать в квалификации ближайшим преследователем пилотов топ-команд. Леклер же будет стартовать только с четвертого ряда – для монегаска это внутрикомандное поражение стало всего вторым в сезоне. 

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Гонщик признался, что в этот раз именно он выполнил свою часть работы не так здорово, как напарник. Хотя и к машине тоже есть вопросы. 

«Я просто не сумел наилучшим образом подстроиться под те ограничения, что у нас есть, – объяснил монегаск журналистам. – Речь о сложностях с передком. 

Честно говоря, в этот раз я справился хуже, чем машина. У Карлоса были те же условия, но ему удалось отработать в квалификации лучше.

Мне же надо проанализировать, что именно я упустил. Важно понять, где можно было сделать больше».

Он добавил: «С другой стороны, своим решающим кругом в третьем сегменте я в целом доволен. До этого было просто какое-то бедствие. Я отставал совсем сильно.

Но в финале мне удалось немного добавить. Этого не хватило, но мне по силам отыскать еще немного времени».

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Марк Сатттон / Motorsport Images

В свою очередь, Карлос Сайнс рассказал, что тоже не избежал сложностей: «Как и все, мы страдаем здесь от того, что составы шин слишком мягкие. Из-за этого сложно вывести переднюю резину в оптимальные кондиции. Я старался, но это непросто. 

Но сегодня самым важным стало то, что я заранее знал, как действовать на каждом составе и при каждом направлении ветра. И внезапно у меня появилась скорость». 

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