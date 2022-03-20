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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Леклер: Я специально пропускал Макса там, где легко контратаковать

Победитель Гран При Бахрейна рассказал, как тактика помогла ему отбить атаки действующего чемпиона

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Леклер: Я специально пропускал Макса там, где легко контратаковать
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Шарль Леклер уверенно выиграл Гран При Бахрейна, стартовав с поула и контролируя гонку. Однако после первой волны пит-стопов Макс Ферстаппен предпринял несколько попыток выйти в лидеры.

Пилот Red Bull за счет более раннего пит-стопа сумел подобраться к лидеру на дистанцию открытия DRS и дважды опережал его в конце стартовой прямой, первым входя в первый поворот.

Однако каждый раз Леклер за счет открытого крыла легко контратаковал соперника и возвращал лидерство.

Третья попытка стала для Ферстаппена наименее удачной: он перетормозил и, судя по всему, загубил шины, так как больше попыток атаковать не предпринимал.

«В борьбе с Ферстаппеном, видя, что он собирается обгонять, я старался действовать максимально умно, – сказал Леклер сразу после финиша. Я использовал DRS при контратаках, я старался раньше тормозить перед первым поворотом, чтобы после его обгона сразу оказываться в зоне DRS, и это дважды срабатывало, я возвращал себе лидерство».

Не забыл Леклер и поделиться эмоциями от победы.

«Наконец, снова я так счастлив, – сказал пилот Ferrari, одержав всего третью победу в карьере. – Я никак не поверю в это, два последних года были невероятно сложными для команды, мы знали, что смена регламента дает нам шанс, и парни справились блестяще. У нас потрясающая машина. Мы начали сезон идеально: поул, победа, дубль, лучший круг – все за нами. Мы не могли мечтать о большем, Спасибо всем, кто эти два года верил в нас. Это было сложно, но мы вернулись на вершину».

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