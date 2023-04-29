Леклер: Я сознательно отказался атаковать Переса

Шарль Леклер начинал субботнюю гонку в Азербайджане с поула и лидировал на первых кругах – но лишь до того момента, пока дирекция не разрешила пилотам использовать систему DRS. Сразу после этого Серхио Перес пошел в атаку на монегаска и без видимых проблем опередил того на главной прямой.

Какое-то время Шарль держался за соперником, однако на последних кругах начал отставать и в итоге уступил 4,5 секунды.

По словам самого монегаска, он предпочел в этот раз не подвергать результат излишнему риску.

«Я не знал, чего ожидать [от шин], – объяснил он в интервью после финиша, – Мне не хотелось слишком упорно сражаться с Пересом, так как важно было сохранить резину. Я знал, что она остается для нас слабым местом.

Я старался удерживаться за ним в пределах действия DRS, чтобы иметь возможность лучше разгоняться на прямых.

Увы, этого не хватило. Ближе к финишу из-за износа мы стали отставать все больше».

Говоря о соотношении сил между Ferrari и Red Bull и работе машин с резиной в гоночной конфигурации, Леклер добавил: «Преимущество по-прежнему у Red Bull. Мы не можем разом добиться резкого улучшения, но продолжаем работу, собирая понемногу здесь и там.

Спринт показал, что нам удалось несколько приблизиться, но Red Bull все еще сильнее в гонках. Но при этом не надо забывать, где мы были два этапа назад. Так что прогресс есть, но мы пока не там, где хотим быть».

Говоря о том, сохранит ли он тот же подход в главной гонке уик-энда, которую также начнет с поула, Шарль отметил: «Если выиграть не получится, нам нужно заработать максимальное количество очков.

Сегодня мы сделали все возможное, так что можем быть довольны вторым местом. Завтра, разумеется, нашей целью остается второе место, даже если Red Bull будет быстрее».