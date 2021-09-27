Леклер: Я совершил ту же ошибку, что и Норрис

Главным неудачником Гран При России принято считать Ландо Норриса, который принял неверное решение и после дождя остался на сликах, из-за чего лишился победы и финишировал только седьмым.

Однако был гонщик, который потерял еще больше позиций, и это Шарль Леклер. Перед дождем он успел прорваться из конца пелотона на восьмое место, а потом откатился на 15-е. После гонки Леклер объяснил почему он сам решил остаться на трассе и предположил, что Норрис руководствовался тем же соображением.

«Кажется, я продержался на сликах на пару кругов больше остальных, – сказал Леклер, который действительно поменял шины на промежуточные последним. – И мы были быстры в этих условиях, когда мокрым был только первый сектор трассы, а на втором и третьем по сухому асфальту мы все отыгрывали. Но потом дождь резко усилился, и я оказался в отвратительной ситуации, проиграв все буквально за один круг. Это случилось и со мной, и с Ландо.

Я считаю, что как пилот я мог сработать лучше и помочь команде принять правильное решение. До дождя моя гонка складывалась неплохо, от того я расстроен еще больше.

Мне трудно представить, что сейчас чувствует Ландо. Он сам принял решение остаться на трассе и сейчас чувствует себя очень виноватым. Но при этом он прекрасный пилот, что он уже не раз доказывал по ходу сезона. Его победа является только вопросом времени».

Дополнительная информация: Люк Смит