Гран При России перенесут на июнь

В 2023 году, когда Гран При России переедет из Сочи на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области, он вероятнее всего станет проводиться не в сентябре, а в июне, в период белых ночей. Об этом на этапе в Сочи заявил глава банка ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

Окончательное решение о дате проведения Гран При в Ленинградской области будет принято в ходе переговоров с организаторами чемпионата, однако логично предположить, что гонка действительно переедет с сентября на более теплое время года. К тому же в период белых ночей в Санкт-Петербург традиционно приезжает больше всего туристов.

Банк ВТБ является учредителем компании «Росгонки», официального промоутера Формулы 1 в России. О решении перенести Гран при из Сочи в Ленинградскую область было объявлено этим летом.