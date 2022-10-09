Леклер: Я проиграл титул не в Японии
Пилот Ferrari отметил, что Макс Ферстаппен в этом сезоне все равно стал бы чемпионом
Штраф Шарля Леклера, который слишком активно оборонялся от Серхио Переса на последнем круге, досрочно сделал Макса Ферстаппена двукратным чемпионом.
Для Леклера, впрочем, не оставалось выбора. Если бы он пропустил бы Переса на трассе, то также проиграл бы титул. Впрочем, шансов взять его уже не было, сказал после финиша пилот Ferrari.
«Как и в прошлой гонке, мы были так хороши на прогревающихся шинах, но с пятого круга они у нас перестают работать, – сказал Леклер. – Я ничего не мог поделать. Остается поздравить Макса с его вторым чемпионским титулом. Ну и продолжать бороться за победы в гонках до конца сезона.
Конечно, я расстроен. Машине просто не хватало скорости.
Думаю, Макс в любом случае взял бы титул в этом году. Вопрос был лишь в том, когда это случится. Так что еще до Гран При Японии мы сосредоточились на том, чтобы он победил с менее разгромным счетом и на том, чтобы в следующем году все было для него сложнее».
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