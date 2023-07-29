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Леклер: Я проиграл квалификацию в одном повороте

Пилот Ferrari упустил в Спа реальную возможность завоевать первую позицию на решетке спринта. И взял вину за это на себя

Джакомо Раули
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер показал в спринтерской квалификации бельгийского Гран При четвертую скорость – по итогам семикилометрового круга пилот Ferrari уступил лучшему результату Макса Ферстаппена меньше двух десятых секунды. 

Монегаск показал рекордное время на первом секторе своей решающей попытки, также был очень быстр на третьем. Однако ошибка в девятом повороте – том самом, где по ходу уик-энда разбили машины Эстебан Окон и Лэнс Стролл – дорого обошлись Шарлю. 

На сыром асфальте его траектория оказалась более широкой, чем требовалось, что вынудило Леклера приподнять ногу с газа. 

«Я невероятно расстроен, – признался пилот в телеинтервью. – Вчера мы выжали из машины максимум, но Макс просто был слишком далеко впереди. Сегодня же завоевать поул было вполне реально. К сожалению, я ошибся в девятом повороте. Хорошо хоть, что машину удалось удержать под контролем, но потеря составила как минимум четыре десятых. 

Это очень огорчает».

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Он добавил: «Все это не имеет никакого отношения к машине. Она работала вовсе не на пределе – напротив, я ощущал уверенность, и завоевать поул было совершенно реально. Это моя ошибка.

В остальном круг был весьма неплохим, особенно первый и третий сектора. Но ошибка на втором стала решающей. Меня понесло шире, и я упустил свой шанс. 

Теперь впереди спринт. Надеюсь, с четвертой позиции получится хорошо провести его. Условия обещают быть сложными, так как погода постоянно меняется. Посмотрим, как все сложится».

Другой гонщик Ferrari Карлос Сайнс будет на решетке третьим.

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