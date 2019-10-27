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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Леклер: Надо было не молчать, а действовать – как Себ

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Леклер: Надо было не молчать, а действовать – как Себ
Автор:
, Редактор
27 окт. 2019 г., 23:23

По мнению пилота Ferrari, тактика двух пит-стопов была важной, но далеко не единственной причиной не слишком удачного выступления на Гран При Мексики.

Шарль Леклер начал Гран При Мексики с поула, однако из-за тактики двух пит-стопов и небольшой заминки в боксах в итоге не попал даже на подиум, финишировав четвертым.

При этом партнер Леклера Себастьян Феттель по ходу заезда попросил команду перейти на «план С», совершил один пит-стоп и закончил гонку на том же втором месте, с которого стартовал – хотя и пропустил вперед Льюиса Хэмилтона.

После финиша Леклер признался, что ему стоило взять пример с товарища по команде.

«Мне все еще нужно улучшить качество своих выступлений в гонках. Вы ведь и сами видите, как все складывается по ходу последних уик-эндов, – заявил Леклер в эфире телеканала Sky F1.

Окей, стратегия действительно была неудачной. Но, возможно, мне следовало обратиться к команде по радио и попросить что-то изменить? Я мог бы помочь им принять решение – как это сделал Себ. Запомню этот урок и, надеюсь, в следующий раз сделаю все как надо.

Но два пит-стопа – не единственная причина такого выступления. Второй отрезок гонки мне не слишком удался, на том комплекте Medium было тяжело поддерживать хороший темп. При том что на первом отрезка резина того же состава вела себя гораздо лучше. Надо это проанализировать – понять, почему так произошло».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Пилоты Шарль Леклер
Автор Сергей Иванов

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