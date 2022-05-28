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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Леклер: Я ехал на пределе

По словам победителя квалификации, он не мог показать лучшего результата

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Леклер: Я ехал на пределе
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Шарль Леклер выиграл квалификацию родного для себя Гран При Монако, отыграв у своего напарника Карлоса Сайнса более двух десятых секунды.

При этом сессия закончилась именно аварией Сайнса, который не дал соперникам Леклера улучшить время круга. Тем ни менее, Леклер посчитал выигранный домашний поул заслуженным.

«Конечно, приятно выиграть тут поул, – сказал Леклер сразу после окончания квалификации. – По правде сказать, я ехал на пределе и не мог бы прибавить еще сильнее. Рад завтра стартовать в первого ряда вместе с напарником Карлосом Сайнсом.

Говорят, завтра возможен дождь. Исторически, в последние годы нам больше подходит сухой асфальт. Но, конечно,посмотрим».

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