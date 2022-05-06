Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / FIA вновь предупредила пилотов Ф1 о проверке белья и украшений Следующая / FIA заинтересовалась экспериментами Ferrari на шинных тестах
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Леклер: Я бы обогнал Переса на том круге, если б не разворот

Пилот Ferrari рассказал о самом неудачном для него моменте гонки в Имоле

Кемаль Шенгюл
Автор:
, редактор
Леклер: Я бы обогнал Переса на том круге, если б не разворот
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После неудачного старта в главной гонке Гран При Эмилии-Романьи Шарль Леклер большую часть дистанции преследовал Серхио Переса в споре за второе место. По ходу второй волны пит-стопов монегаск даже вышел ненадолго вперед, но холодные шины не позволили ему удержать позицию.

За десять кругов до финиша Шарль ошибся в «эске» Варианте Альта, закрутился и задел барьер. После этого он вынужден был вновь отправиться в боксы и финишировал только шестым. 

«Думаю, на том круге я увидел возможность для обгона, – рассказал пилот Ferrari ESPN. – По ходу гонки я честно признался сам себе, что Red Bull слишком быстра. И третье место стало бы для нас справедливым результатом, так как мы не могли подняться выше. 

Но на том круге мои мысли изменились: я увидел, что есть возможность стать вторым. И вместо гарантированного третьего места решил пойти на риск. 

Оглядываясь назад, должен признать, что всегда важно определять верный баланс между уровнем риска и тем, что он может принести тебе в случае успеха. 

Для меня второй место в тот день стало бы неожиданным, получить его было бы очень здорово. Но добиться этого не вышло, из-за чего я потерял еще больше очков. Я до сих пор раздумываю об этом – и, возможно, после случившегося изменю свое отношение к таким ситуациям».

Шарль по-прежнему лидирует в общем зачете и точно не уступит первую позицию в Майами, каким бы не получился исход гонки. 

«Это очень приятное чувство после нескольких сложных лет для команды, – признал гонщик. – У нас были большие проблемы с темпом, эта череда шестых, восьмых и десятых мест не радовала ни меня, ни Ferrari. 

Потому очень здорово вновь вернуться в лидеры».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
FIA вновь предупредила пилотов Ф1 о проверке белья и украшений
Предыдущая новость

FIA вновь предупредила пилотов Ф1 о проверке белья и украшений
Следующая новость

FIA заинтересовалась экспериментами Ferrari на шинных тестах

FIA заинтересовалась экспериментами Ferrari на шинных тестах
Кемаль Шенгюл Больше от
Кемаль Шенгюл
Слухи: Aston Martin нацелилась переманить Алонсо
Формула 1

Слухи: Aston Martin нацелилась переманить Алонсо

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами Гран При Майами
Формула 1

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами

Феттель опроверг слухи о переговорах с Red Bull
Формула 1

Феттель опроверг слухи о переговорах с Red Bull

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Технический брифинг: переднее крыло Ferrari для Майами Гран При Майами
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari для Майами

Монтойя назвал своего фаворита на Гран При Майами Гран При Майами
Формула 1

Монтойя назвал своего фаворита на Гран При Майами

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1
Формула 1

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1

Самое важное:

Расселл стал лучшим в пятницу, Макса подвела техника, Сайнс разбил машину
Формула 1 Формула 1

Расселл стал лучшим в пятницу, Макса подвела техника, Сайнс разбил машину

Хэмилтону дали два Гран При, чтобы убрать пирсинг
Формула 1 Формула 1

Хэмилтону дали два Гран При, чтобы убрать пирсинг

FIA не увидела нарушений в действиях Ferrari на тестах
Формула 1 Формула 1

FIA не увидела нарушений в действиях Ferrari на тестах

Ferrari, Mercedes и Red Bull уложились в 0,2 по итогам первой сессии в Майами
Формула 1 Формула 1

Ferrari, Mercedes и Red Bull уложились в 0,2 по итогам первой сессии в Майами

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.