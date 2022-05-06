Леклер: Я бы обогнал Переса на том круге, если б не разворот

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После неудачного старта в главной гонке Гран При Эмилии-Романьи Шарль Леклер большую часть дистанции преследовал Серхио Переса в споре за второе место. По ходу второй волны пит-стопов монегаск даже вышел ненадолго вперед, но холодные шины не позволили ему удержать позицию.

За десять кругов до финиша Шарль ошибся в «эске» Варианте Альта, закрутился и задел барьер. После этого он вынужден был вновь отправиться в боксы и финишировал только шестым.

«Думаю, на том круге я увидел возможность для обгона, – рассказал пилот Ferrari ESPN. – По ходу гонки я честно признался сам себе, что Red Bull слишком быстра. И третье место стало бы для нас справедливым результатом, так как мы не могли подняться выше.

Но на том круге мои мысли изменились: я увидел, что есть возможность стать вторым. И вместо гарантированного третьего места решил пойти на риск.

Оглядываясь назад, должен признать, что всегда важно определять верный баланс между уровнем риска и тем, что он может принести тебе в случае успеха.

Для меня второй место в тот день стало бы неожиданным, получить его было бы очень здорово. Но добиться этого не вышло, из-за чего я потерял еще больше очков. Я до сих пор раздумываю об этом – и, возможно, после случившегося изменю свое отношение к таким ситуациям».

Шарль по-прежнему лидирует в общем зачете и точно не уступит первую позицию в Майами, каким бы не получился исход гонки.

«Это очень приятное чувство после нескольких сложных лет для команды, – признал гонщик. – У нас были большие проблемы с темпом, эта череда шестых, восьмых и десятых мест не радовала ни меня, ни Ferrari.

Потому очень здорово вновь вернуться в лидеры».