Леклер вытеснил Феттеля из Ferrari? Себ не согласен

Объявление об уходе Себастьяна Феттеля из Ferrari вызвало у публики массу негатива. То, что Скудерия даже не стала обсуждать новый контракт с четырехкратным чемпионом мира, да еще и сообщила ему об этом по телефону, многие сочли неуважением.

Но несмотря на сопутствующие обстоятельства, Феттель не считает, что глава команды Маттиа Бинотто его предал.

«Это рабочий вопрос, – сказал Феттель Corriere della Sera. – Я достаточно стар, чтобы понять и принять это решение. У меня было достаточно времени, чтобы это обдумать. Я не держу обид, это не в моем духе».

Уход Феттеля связывали с тем, что Ferrari решила сделать ставку на его напарника Шарля Леклера, с которым подписали пятилетний контракт. Но Себастьян уверен, что появление монегаска не повлияло на его карьеру в Скудерии.

«Это никак не связано, – сказал немец. – Надо смотреть на мой пути по всей его длине: после пиков в 2017-м и 2018-м, в прошлом году мы не добились прогресса, а этот по разным причинам оказался еще сложнее.

Но я не размышляю о взлетах и падениях. Я провел в этой команде шесть лет и я был первым, кто хотел ей помочь».