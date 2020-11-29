Леклер вытеснил Феттеля из Ferrari? Себ не согласен
Немец заверил, что не держит обид на команду и напарника
Объявление об уходе Себастьяна Феттеля из Ferrari вызвало у публики массу негатива. То, что Скудерия даже не стала обсуждать новый контракт с четырехкратным чемпионом мира, да еще и сообщила ему об этом по телефону, многие сочли неуважением.
Но несмотря на сопутствующие обстоятельства, Феттель не считает, что глава команды Маттиа Бинотто его предал.
«Это рабочий вопрос, – сказал Феттель Corriere della Sera. – Я достаточно стар, чтобы понять и принять это решение. У меня было достаточно времени, чтобы это обдумать. Я не держу обид, это не в моем духе».
Уход Феттеля связывали с тем, что Ferrari решила сделать ставку на его напарника Шарля Леклера, с которым подписали пятилетний контракт. Но Себастьян уверен, что появление монегаска не повлияло на его карьеру в Скудерии.
«Это никак не связано, – сказал немец. – Надо смотреть на мой пути по всей его длине: после пиков в 2017-м и 2018-м, в прошлом году мы не добились прогресса, а этот по разным причинам оказался еще сложнее.
Но я не размышляю о взлетах и падениях. Я провел в этой команде шесть лет и я был первым, кто хотел ей помочь».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин