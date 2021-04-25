С этого года в Формуле 1 действует лимит на расходы команд – однако несколько важных статей расходов при этом выведены за скобки. В частности, не ограничены размеры доходов гонщиков и трех менеджеров.

Идея ограничить и зарплату пилотов (ориентиром в данный момент является сумма в 30 млн долларов на одну команду) активно обсуждается в последние месяцы – и в целом находит поддержку. В т.ч. поддержку гонщиков, большинство которых в настоящий момент зарабатывает меньше половины от этой суммы. Однако находятся и спортсмены, которые не готовы смириться с потенциальным ограничением своих доходов. Среди таких оказался и пилот Ferrari Шарль Леклер.

«Я не согласен с идеей введения ограничить наши зарплаты, – заявил недавно монегаск в интервью телеканалу Sky Italia. – И нам еще предстоят серьезные обсуждения этой темы с FIA и другими людьми, участвующими в принятии решений».

При этом в другом интервью гонщик рассказал корреспондентам итальянского издания Il Giornale, что размер вознаграждения не является для него приоритетом номер один. В частности, он заявил, что не готов уйти из Ferrari, даже если потенциальный новый работодатель пообещает зарплату вдвое больше, чем в Скудерии.

По неофициальным данным, в настоящий момент зарплата Леклера составляет 12 млн долларов в год, а напарник монегаска Карлос Сайнс должен за этот сезон получить 10 млн. Заметно больше зарабатывают Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо (по 20 млн) – и, конечно, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (30 млн).

В интервью Sky Italia Леклер также поделился своим взглядом на идею проведения по субботам коротких гонок, которые будут определять положение пилотов на старте воскресных заездов.

«Я думаю, это неплохая идея – по крайней мере, ее стоит попробовать воплотить в жизнь. И на основании первых попыток можно будет понять, насколько хорошо идея работает. Главное для меня – чтобы нововведение не повлияло на ценность воскресной гонки. Если этого не произойдет, появления в расписании еще одной гонки, думаю, может быть весьма интересным моментом».