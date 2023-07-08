Предыдущая / Слухи: две топ-команды Ф1 всерьез рассматривают приглашение Элбона
Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о тренировке

Леклер вышел в лидеры финальной тренировки, потом начался дождь

Из-за капризов британской погоды команды смогли поработать субботним утром лишь около получаса. Это привело к очень интересному положению в протоколе – Алекс Элбон стал вторым, тогда как Макс Ферстаппен оказался лишь на восьмой строчке

Александр Кабановский
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Сценарий финальной тренировки Гран При всегда получается одним и тем же: примерно 45 минут команды работают по разным программам, а в концовке тренируют квалификационные попытки, которые и позволяют оценить расстановку сил. 

Но в Сильверстоуне привычный порядок оказался нарушен из-за дождя. Тот собирался над трассой с самого начала заездов и пролился примерно через полчаса после их начала. Положение, которое гонщики занимали в протоколе на тот момент, и оказалось окончательным – при этом назвать его реальным отражением сил едва ли возможно. 

Шарль Леклер стал быстрейшим с результатом 1:27.419, а вот следом расположилась интересная группа пилотов – Алекс Элбон в третий раз кряду по ходу уик-энда пробился в тройку быстрейших, опередив на этот раз Фернандо Алонсо с Пьером Гасли.

Пьер Гасли, Alpine A523

Пьер Гасли, Alpine A523

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В какой-то момент интенсивность осадков снизилась, и Ландо Норрис даже попробовал выехать на сликах. Но трасса осталась слишком скользкой, а вскоре дождь припустил с новой силой. 

Пилоты Red Bull не успели поездить по сухой трассе на самых мягких шинах Soft – лидер сезона Макс Ферстаппен в итоге остался восьмым, Серхио Перес – и вовсе 14-м.

Чжоу Гуаньюй, проехав пару пробных кругов в самом начала сессии, больше не покидал гаража из-за технических проблем в электросистеме Alfa Romeo.

Результаты третьей тренировки Гран При Великобритании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 24 1'27.419  
2 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 14 1'27.592 0.173
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 17 1'27.784 0.365
4 France Пьер Гасли Alpine Renault 19 1'27.893 0.474
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 16 1'27.948 0.529
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 21 1'27.964 0.545
7 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 16 1'28.151 0.732
8 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 19 1'28.266 0.847
9 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 17 1'28.284 0.865
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 21 1'28.337 0.918
11 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 20 1'28.504 1.085
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18 1'28.563 1.144
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 15 1'28.620 1.201
14 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 19 1'28.904 1.485
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 13 1'29.207 1.788
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 22 1'29.233 1.814
17 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 20 1'29.437 2.018
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 15 1'29.586 2.167
19 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 13 1'33.590 6.171
20 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 2    
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Слухи: две топ-команды Ф1 всерьез рассматривают приглашение Элбона
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Слухи: две топ-команды Ф1 всерьез рассматривают приглашение Элбона

Слухи: две топ-команды Ф1 всерьез рассматривают приглашение Элбона

Формула 1

Слухи: две топ-команды Ф1 всерьез рассматривают приглашение Элбона Слухи: две топ-команды Ф1 всерьез рассматривают приглашение Элбона

Перес раскрыл главную особенность новых сликов Pirelli

Перес раскрыл главную особенность новых сликов Pirelli

Формула 1
Гран При Великобритании

Перес раскрыл главную особенность новых сликов Pirelli Перес раскрыл главную особенность новых сликов Pirelli

Цунода не заметил эффекта от новинок AlphaTauri

Цунода не заметил эффекта от новинок AlphaTauri

Формула 1
Гран При Великобритании

Цунода не заметил эффекта от новинок AlphaTauri Цунода не заметил эффекта от новинок AlphaTauri

Самое важное:

Вести выиграл дождевую субботнюю гонку Ф2 в Сильверстоуне

Вести выиграл дождевую субботнюю гонку Ф2 в Сильверстоуне

F2 Формула 2
Сильверстоун

Вести выиграл дождевую субботнюю гонку Ф2 в Сильверстоуне Вести выиграл дождевую субботнюю гонку Ф2 в Сильверстоуне

Формулу 1 предупредили о риске возвращения порочной практики

Формулу 1 предупредили о риске возвращения порочной практики

F1 Формула 1

Формулу 1 предупредили о риске возвращения порочной практики Формулу 1 предупредили о риске возвращения порочной практики

Ферстаппен рекомендовал Норрису оставаться в McLaren

Ферстаппен рекомендовал Норрису оставаться в McLaren

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Ферстаппен рекомендовал Норрису оставаться в McLaren Ферстаппен рекомендовал Норрису оставаться в McLaren

Фото дня: Джеки Стюарт приехал в Сильверстоун

Фото дня: Джеки Стюарт приехал в Сильверстоун

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Фото дня: Джеки Стюарт приехал в Сильверстоун Фото дня: Джеки Стюарт приехал в Сильверстоун

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.