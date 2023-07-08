Леклер вышел в лидеры финальной тренировки, потом начался дождь
Из-за капризов британской погоды команды смогли поработать субботним утром лишь около получаса. Это привело к очень интересному положению в протоколе – Алекс Элбон стал вторым, тогда как Макс Ферстаппен оказался лишь на восьмой строчке
Сценарий финальной тренировки Гран При всегда получается одним и тем же: примерно 45 минут команды работают по разным программам, а в концовке тренируют квалификационные попытки, которые и позволяют оценить расстановку сил.
Но в Сильверстоуне привычный порядок оказался нарушен из-за дождя. Тот собирался над трассой с самого начала заездов и пролился примерно через полчаса после их начала. Положение, которое гонщики занимали в протоколе на тот момент, и оказалось окончательным – при этом назвать его реальным отражением сил едва ли возможно.
Шарль Леклер стал быстрейшим с результатом 1:27.419, а вот следом расположилась интересная группа пилотов – Алекс Элбон в третий раз кряду по ходу уик-энда пробился в тройку быстрейших, опередив на этот раз Фернандо Алонсо с Пьером Гасли.
Пьер Гасли, Alpine A523
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
В какой-то момент интенсивность осадков снизилась, и Ландо Норрис даже попробовал выехать на сликах. Но трасса осталась слишком скользкой, а вскоре дождь припустил с новой силой.
Пилоты Red Bull не успели поездить по сухой трассе на самых мягких шинах Soft – лидер сезона Макс Ферстаппен в итоге остался восьмым, Серхио Перес – и вовсе 14-м.
Чжоу Гуаньюй, проехав пару пробных кругов в самом начала сессии, больше не покидал гаража из-за технических проблем в электросистеме Alfa Romeo.
Результаты третьей тренировки Гран При Великобритании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'27.419
|2
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|14
|1'27.592
|0.173
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|1'27.784
|0.365
|4
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|19
|1'27.893
|0.474
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|16
|1'27.948
|0.529
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'27.964
|0.545
|7
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|16
|1'28.151
|0.732
|8
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'28.266
|0.847
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1'28.284
|0.865
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|1'28.337
|0.918
|11
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|20
|1'28.504
|1.085
|12
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'28.563
|1.144
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|15
|1'28.620
|1.201
|14
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'28.904
|1.485
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|13
|1'29.207
|1.788
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|22
|1'29.233
|1.814
|17
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'29.437
|2.018
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1'29.586
|2.167
|19
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|13
|1'33.590
|6.171
|20
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2
|Полные результаты
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