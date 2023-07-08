Леклер вышел в лидеры финальной тренировки, потом начался дождь

Сценарий финальной тренировки Гран При всегда получается одним и тем же: примерно 45 минут команды работают по разным программам, а в концовке тренируют квалификационные попытки, которые и позволяют оценить расстановку сил.

Но в Сильверстоуне привычный порядок оказался нарушен из-за дождя. Тот собирался над трассой с самого начала заездов и пролился примерно через полчаса после их начала. Положение, которое гонщики занимали в протоколе на тот момент, и оказалось окончательным – при этом назвать его реальным отражением сил едва ли возможно.

Шарль Леклер стал быстрейшим с результатом 1:27.419, а вот следом расположилась интересная группа пилотов – Алекс Элбон в третий раз кряду по ходу уик-энда пробился в тройку быстрейших, опередив на этот раз Фернандо Алонсо с Пьером Гасли.

Пьер Гасли, Alpine A523 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В какой-то момент интенсивность осадков снизилась, и Ландо Норрис даже попробовал выехать на сликах. Но трасса осталась слишком скользкой, а вскоре дождь припустил с новой силой.

Пилоты Red Bull не успели поездить по сухой трассе на самых мягких шинах Soft – лидер сезона Макс Ферстаппен в итоге остался восьмым, Серхио Перес – и вовсе 14-м.

Чжоу Гуаньюй, проехав пару пробных кругов в самом начала сессии, больше не покидал гаража из-за технических проблем в электросистеме Alfa Romeo.

Результаты третьей тренировки Гран При Великобритании