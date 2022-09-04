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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Леклер выразил надежду, что Ferrari тактически переиграет Red Bull

По мнению пилота, вторая и третья стартовые позиции в Зандфорте оставляют его команде возможность взять верх над Максом Ферстаппеном

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Леклер выразил надежду, что Ferrari тактически переиграет Red Bull
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В напряженной квалификации Гран При Нидерландов поул с минимальным перевесом достался лидеру нынешнего сезона Ферстаппену – на трассе, где есть большие трудности с обгонами, первая стартовая позиция имеет большое значение. 

Однако партнер Макса по Red Bull Серхио Перес на этот раз проехал слабо, закрутился и остался только пятым, тогда как пилоты Ferrari будут начинать борьбу вторым и третьим. 

По мнению Шарля Леклера, который уже на 98 очков отстает от Ферстаппена в общем зачете, Скудерия должна как можно лучше выстроить свою тактику на гонку. 

«Здесь очень сложно обгонять, – объяснил монегаск репортерам. – Надеюсь, по темпу в гонке мы [с Red Bull] будем столь же близки, как в квалификации, что позволит нам с Карлосом вести свои игры и оказывать прессинг на Макса».

Он добавил, что двум пилотам Ferrari было бы логично использовать различные схемы пит-топов, так как «это может помочь в сложившейся ситуации». 

В нынешнем сезоне Ferrari регулярно давала повод критиковать себя за тактические ошибки. В Венгрии, на другой медленной трассе, ее пилоты также стартовали вторым и третьим, но в итоге даже не попали на подиум. 

Сайнс добавил: «Гонка будет сложной, Mercedes тоже ощутимо прибавила. Кажется, можно ожидать сражения с участием пяти пилотов.

Но надеюсь, что мы сможем бороться с Максом на протяжении всей дистанции». 

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