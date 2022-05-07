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Формула 1 / Гран При Майами Отчет о квалификации

Леклер выиграл поул в Майами, первый ряд у Ferrari

Лидер сезона Формулы 1 стал победителем квалификации в третий раз за пять Гран При, Макс Ферстаппен остался третьим

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер выиграл поул в Майами, первый ряд у Ferrari
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Дебютная квалификация на новой городской трассе во Флорида стала продолжением дуэли Ferrari и Red Bull.

После первой попытки в финале быстрейшим был Макс Ферстаппен, но оба гонщика Скудерии уступали ему меньше одной десятой, что обещало интересное продолжение. Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом раньше начали решающие быстрые круги – испанец поначалу был чуть быстрее напарника, но по итогам всего круга лучшим с перевесом в 0,190 стал монегаск.  

При этом оба обошли Макса. Ферстаппен же не смог ответить главным соперникам: он допустил небольшую ошибку в шестом повороте, после чего вовсе бросил круг, заметив по радио «Всё прос**л».

Скудерия завоевала весь первый стартовый ряд впервые с Гран При Мексики-2019, при этом Сайнс опередил Ферстаппена на 0,005 секунды. 

Второй ряд с действующим чемпионом поделит его напарник Серхио Перес, отставший еще на 0,045.

Валттери Боттас стал лучшим из остальных – пилоту Alfa Romeo, несмотря на аварию в пятницу и большую потерю времени, удалось переиграть бывшего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Сэр семикратный впервые в карьере не попал по итогам квалификации на территории США в первую пятерку.

Пьер Гасли и Юки Цунода сделали AlphaTauri третьей командой, которая дошла до финала в полном составе, им предстоит стартовать седьмым и девятым. Ландо Норрис займет на решетке место между ними, а впервые прошедший в третий сегмент Лэнс Стролл замкнул десятку сильнейших.

Результат Сайнса пока нельзя считать окончательным – судьям еще предстоит проверить, не создал ли он помеху своему титулованному соотечественнику Фернандо Алонсо во второй части сессии.

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Борьба во втором сегменте вышла невероятно упорной – трое пилотов остановились всего в нескольких сотых от заветного десятого места. Первым из проигравших оказался Алонсо (+0,032). Быстрейший пилот пятницы Джордж Расселл остался только 12-м, опередив еще одного чемпиона мира Себастьяна Феттеля – немец очень досадовал на себя за помарку в «эске».

Даниэль Риккардо самым последним проводил попытку и по ходу круга шел с превышением графика, однако все растерял в финальных поворотах и показал только 14-е время. 

В пятый раз подряд на этой стадии прекратил борьбу и Мик Шумахер. 

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

В стартовом сегменте из борьбы выбыли всего четверо пилотов, так как Эстебан Окон заранее оказался вне игры, разбив машину в утренней тренировке.  

Как и в Австралии, на этой стадии квалификация закончилась для Кевина Магнуссена. Гуаньюю Чжоу помешал трафик на решающем быстром круге, а Алекс Элбон не смог как следует прогреть шины – но все равно опередил своего партнера по Williams Николя Латифи на несколько сотых.

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Результаты квалификации Гран При Майами

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'28.796  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'28.986 0.190
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'28.991 0.195
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'29.036 0.240
5 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'29.475 0.679
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'29.625 0.829
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'29.690 0.894
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'29.750 0.954
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'29.932 1.136
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'30.676 1.880
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'30.160 1.364
12 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'30.173 1.377
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'30.214 1.418
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'30.310 1.514
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'30.423 1.627
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'30.975 2.179
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'31.020 2.224
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'31.266 2.470
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'31.325 2.529
20 France Эстебан Окон Alpine Renault    
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