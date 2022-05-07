Леклер выиграл поул в Майами, первый ряд у Ferrari
Лидер сезона Формулы 1 стал победителем квалификации в третий раз за пять Гран При, Макс Ферстаппен остался третьим
Дебютная квалификация на новой городской трассе во Флорида стала продолжением дуэли Ferrari и Red Bull.
После первой попытки в финале быстрейшим был Макс Ферстаппен, но оба гонщика Скудерии уступали ему меньше одной десятой, что обещало интересное продолжение. Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом раньше начали решающие быстрые круги – испанец поначалу был чуть быстрее напарника, но по итогам всего круга лучшим с перевесом в 0,190 стал монегаск.
При этом оба обошли Макса. Ферстаппен же не смог ответить главным соперникам: он допустил небольшую ошибку в шестом повороте, после чего вовсе бросил круг, заметив по радио «Всё прос**л».
Скудерия завоевала весь первый стартовый ряд впервые с Гран При Мексики-2019, при этом Сайнс опередил Ферстаппена на 0,005 секунды.
Второй ряд с действующим чемпионом поделит его напарник Серхио Перес, отставший еще на 0,045.
Валттери Боттас стал лучшим из остальных – пилоту Alfa Romeo, несмотря на аварию в пятницу и большую потерю времени, удалось переиграть бывшего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Сэр семикратный впервые в карьере не попал по итогам квалификации на территории США в первую пятерку.
Пьер Гасли и Юки Цунода сделали AlphaTauri третьей командой, которая дошла до финала в полном составе, им предстоит стартовать седьмым и девятым. Ландо Норрис займет на решетке место между ними, а впервые прошедший в третий сегмент Лэнс Стролл замкнул десятку сильнейших.
Результат Сайнса пока нельзя считать окончательным – судьям еще предстоит проверить, не создал ли он помеху своему титулованному соотечественнику Фернандо Алонсо во второй части сессии.
Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Борьба во втором сегменте вышла невероятно упорной – трое пилотов остановились всего в нескольких сотых от заветного десятого места. Первым из проигравших оказался Алонсо (+0,032). Быстрейший пилот пятницы Джордж Расселл остался только 12-м, опередив еще одного чемпиона мира Себастьяна Феттеля – немец очень досадовал на себя за помарку в «эске».
Даниэль Риккардо самым последним проводил попытку и по ходу круга шел с превышением графика, однако все растерял в финальных поворотах и показал только 14-е время.
В пятый раз подряд на этой стадии прекратил борьбу и Мик Шумахер.
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
В стартовом сегменте из борьбы выбыли всего четверо пилотов, так как Эстебан Окон заранее оказался вне игры, разбив машину в утренней тренировке.
Как и в Австралии, на этой стадии квалификация закончилась для Кевина Магнуссена. Гуаньюю Чжоу помешал трафик на решающем быстром круге, а Алекс Элбон не смог как следует прогреть шины – но все равно опередил своего партнера по Williams Николя Латифи на несколько сотых.
Результаты квалификации Гран При Майами
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'28.796
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'28.986
|0.190
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'28.991
|0.195
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'29.036
|0.240
|5
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'29.475
|0.679
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'29.625
|0.829
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'29.690
|0.894
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'29.750
|0.954
|9
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'29.932
|1.136
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'30.676
|1.880
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'30.160
|1.364
|12
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'30.173
|1.377
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'30.214
|1.418
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'30.310
|1.514
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'30.423
|1.627
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'30.975
|2.179
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'31.020
|2.224
|18
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'31.266
|2.470
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'31.325
|2.529
|20
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|Полные результаты
Окон пропустит квалификацию после аварии в тренировке
Стартовая решетка Гран При Майами