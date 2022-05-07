Леклер выиграл поул в Майами, первый ряд у Ferrari

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Дебютная квалификация на новой городской трассе во Флорида стала продолжением дуэли Ferrari и Red Bull.

После первой попытки в финале быстрейшим был Макс Ферстаппен, но оба гонщика Скудерии уступали ему меньше одной десятой, что обещало интересное продолжение. Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом раньше начали решающие быстрые круги – испанец поначалу был чуть быстрее напарника, но по итогам всего круга лучшим с перевесом в 0,190 стал монегаск.

При этом оба обошли Макса. Ферстаппен же не смог ответить главным соперникам: он допустил небольшую ошибку в шестом повороте, после чего вовсе бросил круг, заметив по радио «Всё прос**л».

Скудерия завоевала весь первый стартовый ряд впервые с Гран При Мексики-2019, при этом Сайнс опередил Ферстаппена на 0,005 секунды.

Второй ряд с действующим чемпионом поделит его напарник Серхио Перес, отставший еще на 0,045.

Валттери Боттас стал лучшим из остальных – пилоту Alfa Romeo, несмотря на аварию в пятницу и большую потерю времени, удалось переиграть бывшего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Сэр семикратный впервые в карьере не попал по итогам квалификации на территории США в первую пятерку.

Пьер Гасли и Юки Цунода сделали AlphaTauri третьей командой, которая дошла до финала в полном составе, им предстоит стартовать седьмым и девятым. Ландо Норрис займет на решетке место между ними, а впервые прошедший в третий сегмент Лэнс Стролл замкнул десятку сильнейших.

Результат Сайнса пока нельзя считать окончательным – судьям еще предстоит проверить, не создал ли он помеху своему титулованному соотечественнику Фернандо Алонсо во второй части сессии.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Борьба во втором сегменте вышла невероятно упорной – трое пилотов остановились всего в нескольких сотых от заветного десятого места. Первым из проигравших оказался Алонсо (+0,032). Быстрейший пилот пятницы Джордж Расселл остался только 12-м, опередив еще одного чемпиона мира Себастьяна Феттеля – немец очень досадовал на себя за помарку в «эске».

Даниэль Риккардо самым последним проводил попытку и по ходу круга шел с превышением графика, однако все растерял в финальных поворотах и показал только 14-е время.

В пятый раз подряд на этой стадии прекратил борьбу и Мик Шумахер.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

В стартовом сегменте из борьбы выбыли всего четверо пилотов, так как Эстебан Окон заранее оказался вне игры, разбив машину в утренней тренировке.

Как и в Австралии, на этой стадии квалификация закончилась для Кевина Магнуссена. Гуаньюю Чжоу помешал трафик на решающем быстром круге, а Алекс Элбон не смог как следует прогреть шины – но все равно опередил своего партнера по Williams Николя Латифи на несколько сотых.

Результаты квалификации Гран При Майами