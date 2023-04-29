Леклер выиграл первую в истории Ф1 квалификацию спринта, а потом разбил машину
Даже удар об ограждение не помешан пилоту Ferrari стаnm сильнейшим субботним утром – Серхио Перес опередил Макса Ферстаппена в споре за второе место
Новая сессия Ф1, правила которой утвердили всего за несколько дней до этапа в Азербайджане, напоминала обычную квалификацию – с той оговоркой, что продолжительность сегментов была чуть меньше привычной, а у каждого пилота в каждом из них был всего один комплект шин. В первых двух гонщики ездили на Medium, в третьем – на Soft.
Такой порядок оставлял в спринтерской перестрелке, как официально назвали новую сессию, всего одну быструю попытку (в SQ1 и SQ2 она состояла из нескольких кругов), а в остальном все было так, как и всегда в квалификационной сессии.
Шарль Леклер и Макс Ферстаппен продолжили дуэль, начатую накануне. Пилот Ferrari стал лучшим в первом сегменте, действующий чемпион ответил во втором.
Но в финале голландец скверно справился со вторым сектором своего первого быстрого круга – и проиграл из-за этого не только Леклеру, но и своему напарнику Серхио Пересу. Мексиканец отстал на 0,179 секунды, а Ферстаппен – на 0,443.
Время Шарля – 1:41.697 – оказалось куда хуже, чем днем ранее, но для поула в спринте его оказалось вполне достаточно. После медленного круга гонщики проехали еще одну попытку, но состояние шин уже не позволило серьезно улучшить время.
Леклер и вовсе улетел в барьер в пятом повороте, а Перес с Ферстаппеном чуть улучшили свои результаты, но так и остались вторым (+0,147) и третьим (+0,290).
Джорджу Расселлу, который в пятницу даже не попал в десятку, удалось а этот раз показать четвертую скорость, пилот Mercedes на 0,035 превзошел Карлоса Сайнса. Испанец стал невольной жертвой аварии Леклера, так как ехал в тот момент следом за напарником и вынужден был сбросить скорость.
Льюис Хэмилтон замкнул группу топ-команд с шестым временем.
Алекс Элбон, Williams FW45
Отдельного упоминания заслуживает Элекс Элбон. Гонщик Williams вновь, как в в Мельбурне, вышел в десятку сильнейших, а там показал даже не восьмой, а седьмой результат. Так высоко на решетке британская команде не была после этапа в Сочи 2021 года.
Гонщики Aston Martin вновь не имели возможности использовать DRS на полную мощность. На предварительных стадиях Фернандо Алонсо с Лэнсом Строллом помогали друг другу слип-стримом, но в финале, где каждый был сам за себя, остались только восьмым и девятым.
Ландо Норрис дошел до финала, но там остался без шин – его команда McLaren потратила его комплект накануне, использовав найденную в правилах хитрую возможность.
Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Шаг вперед для Haas, шаг назад для Пиастри
В пятницу оба гонщика Haas выбыли из квалификации в первом сегменте, но в субботу утром уверенно добрались до второго, где стали 12-м и 14-м. Между ними в протоколе расположился Эстебан Окон из Alpine.
Оскару Пиастри не удалось повторить результат главной квалификации: гонщик McLaren почти до последнего держался в десятке, но соперники из Aston Martin, которые из-за неполадок с DRS вынуждены были по очереди разгонять друг друга в слип-стриме, все же смогли оттеснить австралийца из McLaren на 11-е место.
Не прошел дальше и Логан Сарджент – об этом ниже.
Логан Сарджент, Williams FW45
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
«Там была Ferrari посреди дороги…»
Такими словами Логан Сарджент объяснил свою аварию в 15-м повороте за 25 секунд до конца первого сегмента. Накануне американец впервые в карьере вышел во второй сегмент квалификации, а в этот раз на решающем быстром круге первого отрезка он влетел в барьер.
Карлос Сайнс и правда ехал впереди, но прижался внутрь и даже срезал поворот. Но, видимо, его машина и правда немного отвлекла Логана, что и привело к ошибке.
Судьи вывесили красные флаги и не стали возобновлять сессию. Для тех, кто отложил быстрые попытки на самый конец, это стало приговором. Из борьбы выбыли команды Alfa Romeo и AlphaTauri в полном составе. Юки Цуноде не хватило до завершения круга какой-то сотни метров – и японец, который начнет главную гонку из первой десятки, ужасно ругался по радио.
Ник де Врис остался 20-м второй день кряду.
Ужасный уик-энд Пьера Гасли продолжился очередной поломкой – машину закатили в гараж задолго до конца сегмента. Команда сообщила о неполадке в выхлопной системе.
Спринтерская гонка протяженностью 17 кругов стартует уже через несколько часов – в 16:30 Мск.
Результаты квалификации спринта Гран При Азербайджана
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'41.697
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'41.844
|0.147
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'41.987
|0.290
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'42.252
|0.555
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'42.287
|0.590
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'42.502
|0.805
|7
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'42.846
|1.149
|8
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1'43.010
|1.313
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'43.064
|1.367
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|11
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1'43.427
|1.730
|12
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1'43.806
|2.109
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'44.088
|2.391
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'44.332
|2.635
|15
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'45.177
|3.480
|17
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'45.352
|3.655
|18
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'45.436
|3.739
|19
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1'46.951
|5.254
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'48.180
|6.483
|Полные результаты
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