Леклер выиграл первую в истории Ф1 квалификацию спринта, а потом разбил машину

Новая сессия Ф1, правила которой утвердили всего за несколько дней до этапа в Азербайджане, напоминала обычную квалификацию – с той оговоркой, что продолжительность сегментов была чуть меньше привычной, а у каждого пилота в каждом из них был всего один комплект шин. В первых двух гонщики ездили на Medium, в третьем – на Soft.

Такой порядок оставлял в спринтерской перестрелке, как официально назвали новую сессию, всего одну быструю попытку (в SQ1 и SQ2 она состояла из нескольких кругов), а в остальном все было так, как и всегда в квалификационной сессии.

Шарль Леклер и Макс Ферстаппен продолжили дуэль, начатую накануне. Пилот Ferrari стал лучшим в первом сегменте, действующий чемпион ответил во втором.

Но в финале голландец скверно справился со вторым сектором своего первого быстрого круга – и проиграл из-за этого не только Леклеру, но и своему напарнику Серхио Пересу. Мексиканец отстал на 0,179 секунды, а Ферстаппен – на 0,443.

Время Шарля – 1:41.697 – оказалось куда хуже, чем днем ранее, но для поула в спринте его оказалось вполне достаточно. После медленного круга гонщики проехали еще одну попытку, но состояние шин уже не позволило серьезно улучшить время.

Леклер и вовсе улетел в барьер в пятом повороте, а Перес с Ферстаппеном чуть улучшили свои результаты, но так и остались вторым (+0,147) и третьим (+0,290).

Джорджу Расселлу, который в пятницу даже не попал в десятку, удалось а этот раз показать четвертую скорость, пилот Mercedes на 0,035 превзошел Карлоса Сайнса. Испанец стал невольной жертвой аварии Леклера, так как ехал в тот момент следом за напарником и вынужден был сбросить скорость.

Льюис Хэмилтон замкнул группу топ-команд с шестым временем.

Алекс Элбон, Williams FW45

Отдельного упоминания заслуживает Элекс Элбон. Гонщик Williams вновь, как в в Мельбурне, вышел в десятку сильнейших, а там показал даже не восьмой, а седьмой результат. Так высоко на решетке британская команде не была после этапа в Сочи 2021 года.

Гонщики Aston Martin вновь не имели возможности использовать DRS на полную мощность. На предварительных стадиях Фернандо Алонсо с Лэнсом Строллом помогали друг другу слип-стримом, но в финале, где каждый был сам за себя, остались только восьмым и девятым.

Ландо Норрис дошел до финала, но там остался без шин – его команда McLaren потратила его комплект накануне, использовав найденную в правилах хитрую возможность.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Шаг вперед для Haas, шаг назад для Пиастри

В пятницу оба гонщика Haas выбыли из квалификации в первом сегменте, но в субботу утром уверенно добрались до второго, где стали 12-м и 14-м. Между ними в протоколе расположился Эстебан Окон из Alpine.

Оскару Пиастри не удалось повторить результат главной квалификации: гонщик McLaren почти до последнего держался в десятке, но соперники из Aston Martin, которые из-за неполадок с DRS вынуждены были по очереди разгонять друг друга в слип-стриме, все же смогли оттеснить австралийца из McLaren на 11-е место.

Не прошел дальше и Логан Сарджент – об этом ниже.

Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Там была Ferrari посреди дороги…»

Такими словами Логан Сарджент объяснил свою аварию в 15-м повороте за 25 секунд до конца первого сегмента. Накануне американец впервые в карьере вышел во второй сегмент квалификации, а в этот раз на решающем быстром круге первого отрезка он влетел в барьер.

Карлос Сайнс и правда ехал впереди, но прижался внутрь и даже срезал поворот. Но, видимо, его машина и правда немного отвлекла Логана, что и привело к ошибке.

Судьи вывесили красные флаги и не стали возобновлять сессию. Для тех, кто отложил быстрые попытки на самый конец, это стало приговором. Из борьбы выбыли команды Alfa Romeo и AlphaTauri в полном составе. Юки Цуноде не хватило до завершения круга какой-то сотни метров – и японец, который начнет главную гонку из первой десятки, ужасно ругался по радио.

Ник де Врис остался 20-м второй день кряду.

Ужасный уик-энд Пьера Гасли продолжился очередной поломкой – машину закатили в гараж задолго до конца сегмента. Команда сообщила о неполадке в выхлопной системе.

Спринтерская гонка протяженностью 17 кругов стартует уже через несколько часов – в 16:30 Мск.

Результаты квалификации спринта Гран При Азербайджана