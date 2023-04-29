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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о квалификации

Леклер выиграл первую в истории Ф1 квалификацию спринта, а потом разбил машину

Даже удар об ограждение не помешан пилоту Ferrari стаnm сильнейшим субботним утром – Серхио Перес опередил Макса Ферстаппена в споре за второе место

Леклер выиграл первую в истории Ф1 квалификацию спринта, а потом разбил машину

Новая сессия Ф1, правила которой утвердили всего за несколько дней до этапа в Азербайджане, напоминала обычную квалификацию – с той оговоркой, что продолжительность сегментов была чуть меньше привычной, а у каждого пилота в каждом из них был всего один комплект шин. В первых двух гонщики ездили на Medium, в третьем – на Soft.

Такой порядок оставлял в спринтерской перестрелке, как официально назвали новую сессию, всего одну быструю попытку (в SQ1 и SQ2 она состояла из нескольких кругов), а в остальном все было так, как и всегда в квалификационной сессии.  

Шарль Леклер и Макс Ферстаппен продолжили дуэль, начатую накануне. Пилот Ferrari стал лучшим в первом сегменте, действующий чемпион ответил во втором. 

Но в финале голландец скверно справился со вторым сектором своего первого быстрого круга – и проиграл из-за этого не только Леклеру, но и своему напарнику Серхио Пересу. Мексиканец отстал на 0,179 секунды, а Ферстаппен – на 0,443.

Время Шарля – 1:41.697 – оказалось куда хуже, чем днем ранее, но для поула в спринте его оказалось вполне достаточно. После медленного круга гонщики проехали еще одну попытку, но состояние шин уже не позволило серьезно улучшить время.

Леклер и вовсе улетел в барьер в пятом повороте, а Перес с Ферстаппеном чуть улучшили свои результаты, но так и остались вторым (+0,147) и третьим (+0,290). 

Джорджу Расселлу, который в пятницу даже не попал в десятку, удалось а этот раз показать четвертую скорость, пилот Mercedes на 0,035 превзошел Карлоса Сайнса. Испанец стал невольной жертвой аварии Леклера, так как ехал в тот момент следом за напарником и вынужден был сбросить скорость. 

Льюис Хэмилтон замкнул группу топ-команд с шестым временем. 

Алекс Элбон, Williams FW45

Алекс Элбон, Williams FW45

Отдельного упоминания заслуживает Элекс Элбон. Гонщик Williams вновь, как в в Мельбурне, вышел в десятку сильнейших, а там показал даже не восьмой, а седьмой результат. Так высоко на решетке британская команде не была после этапа в Сочи 2021 года.

Гонщики Aston Martin вновь не имели возможности использовать DRS на полную мощность. На предварительных стадиях Фернандо Алонсо с Лэнсом Строллом помогали друг другу слип-стримом, но в финале, где каждый был сам за себя, остались только восьмым и девятым. 

Ландо Норрис дошел до финала, но там остался без шин – его команда McLaren потратила его комплект накануне, использовав найденную в правилах хитрую возможность

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Шаг вперед для Haas, шаг назад для Пиастри

В пятницу оба гонщика Haas выбыли из квалификации в первом сегменте, но в субботу утром уверенно добрались до второго, где стали 12-м и 14-м. Между ними в протоколе расположился Эстебан Окон из Alpine. 

Оскару Пиастри не удалось повторить результат главной квалификации: гонщик McLaren почти до последнего держался в десятке, но соперники из Aston Martin, которые из-за неполадок с DRS вынуждены были по очереди разгонять друг друга в слип-стриме, все же смогли оттеснить австралийца из McLaren на 11-е место. 

Не прошел дальше и Логан Сарджент – об этом ниже. 

Логан Сарджент, Williams FW45

Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Там была Ferrari посреди дороги…»

Такими словами Логан Сарджент объяснил свою аварию в 15-м повороте за 25 секунд до конца первого сегмента. Накануне американец впервые в карьере вышел во второй сегмент квалификации, а в этот раз на решающем быстром круге первого отрезка он влетел в барьер.

Карлос Сайнс и правда ехал впереди, но прижался внутрь и даже срезал поворот. Но, видимо, его машина и правда немного отвлекла Логана, что и привело к ошибке. 

Судьи вывесили красные флаги и не стали возобновлять сессию. Для тех, кто отложил быстрые попытки на самый конец, это стало приговором. Из борьбы выбыли команды Alfa Romeo и AlphaTauri в полном составе. Юки Цуноде не хватило до завершения круга какой-то сотни метров – и японец, который начнет главную гонку из первой десятки, ужасно ругался по радио. 

Ник де Врис остался 20-м второй день кряду.

Ужасный уик-энд Пьера Гасли продолжился очередной поломкой – машину закатили в гараж задолго до конца сегмента. Команда сообщила о неполадке в выхлопной системе.

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Результаты квалификации спринта Гран При Азербайджана

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'41.697  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'41.844 0.147
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'41.987 0.290
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'42.252 0.555
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'42.287 0.590
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'42.502 0.805
7 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'42.846 1.149
8 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1'43.010 1.313
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'43.064 1.367
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes    
11 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1'43.427 1.730
12 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1'43.806 2.109
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'44.088 2.391
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'44.332 2.635
15 United States Логан Сарджент Williams Mercedes    
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'45.177 3.480
17 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'45.352 3.655
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'45.436 3.739
19 France Пьер Гасли Alpine Renault 1'46.951 5.254
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1'48.180 6.483
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Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана

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