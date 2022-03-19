Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1

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Квалификация в Бахрейне удалась на славу и принесла поул Шарлю Леклеру. Так как правила по шинам изменились, в каждом из сегментов пилоты атаковали на мягком составе Soft.

Гонщики Ferrari стали лучшими в первом сегменте (Карлос Сайнс проехал за 1:31.471), во втором инициативу перехватил Макс Ферстаппен, (1:30.757), но испанец отыгрался в первой попытке финала (1:30.687).

И только тут на сцену вышел Леклер – в решающий момент он проехал круг за 1:30.558 и стал сильнейшим. Ферстаппен прибавил, но остался вторым, а Сайнс даже не улучшил свое прежнее время, отстав от соперника из Red Bull на несколько тысячных.

Серхио Перес стал четвертым, Льюис Хэмилтон – пятым. Следом расположился Валттери Боттас, уступив бывшему партнеру по Mercedes привычную пару десятых.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Кевин Магнуссен показал за рулем Haas невероятный пятый результат в стартовом сегменте, но затем на его машине возникли неполадки в гидравлике рулевого управления. Команда устранила проблему – и датчанин показал седьмую скорость. При этом он остановился на трассе сразу после завершения быстрого круга.

Джордж Расселл не справился с квалификацией: после первой попытки в финале британец был шестым однако не смог улучшить и откатился на девятое место. Его опередил еще и Фернандо Алонсо на Alpine.

Пьер Гасли вышел в финал, но там остался десятым.

Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Только 13-м стал лучший гонщик McLaren Ландо Норрис – пока команда из Уокинга кажется главным проигравшим от смены регламента. Британец уступил даже Мику Шумахеру из Haas, который добился лучшего в карьере 12-го результата.

Вернувшийся в Ф1 Алекс Элбон вывел Williams во вторую часть субботней сессии и стал 14-м, Гуаньюй Чжоу начнет карьеру в Ф1 с 15-й позиции на решетке.

Барьер стартового сегмента стал непреодолимым для команды Aston Martin в полном составе (при этом экстренно вызванный в Бахрейн Нико Хюлькенберг опередил Лэнса Стролла), а также пропустившего тренировку Юки Цуноды и проболевшего тесты Даниэля Риккардо. Что интересно, австралиец впервые за карьеру уступил напарнику в квалификации на этой трассе.

Замкнул протокол Николя Латифи из Williams – канадец за весь 2021 год ни разу не стартовал самым последним.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Сахире.

Результаты квалификации Гран При Бахрейна