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Формула 1 / Гран При Бахрейна Отчет о квалификации

Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1

Пилот Ferrari опередил в острейшей борьбе действующего чемпиона Макса Ферстаппена и своего партнера по Ferrari Карлоса Сайнса, Кевин Магнуссен вывел Haas в десятку лидеров

Александр Кабановский
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Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1
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Квалификация в Бахрейне удалась на славу и принесла поул Шарлю Леклеру. Так как правила по шинам изменились, в каждом из сегментов пилоты атаковали на мягком составе Soft.

Гонщики Ferrari стали лучшими в первом сегменте (Карлос Сайнс проехал за 1:31.471), во втором инициативу перехватил Макс Ферстаппен, (1:30.757), но испанец отыгрался в первой попытке финала (1:30.687).

И только тут на сцену вышел Леклер – в решающий момент он проехал круг за 1:30.558 и стал сильнейшим. Ферстаппен прибавил, но остался вторым, а Сайнс даже не улучшил свое прежнее время, отстав от соперника из Red Bull на несколько тысячных.

Серхио Перес стал четвертым, Льюис Хэмилтон – пятым. Следом расположился Валттери Боттас, уступив бывшему партнеру по Mercedes привычную пару десятых.

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Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Кевин Магнуссен показал за рулем Haas невероятный пятый результат в стартовом сегменте, но затем на его машине возникли неполадки в гидравлике рулевого управления. Команда устранила проблему – и датчанин показал седьмую скорость. При этом он остановился на трассе сразу после завершения быстрого круга. 

Джордж Расселл не справился с квалификацией: после первой попытки в финале британец был шестым однако не смог улучшить и откатился на девятое место. Его опередил еще и Фернандо Алонсо на Alpine.

Пьер Гасли вышел в финал, но там остался десятым. 

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Только 13-м стал лучший гонщик McLaren Ландо Норрис – пока команда из Уокинга кажется главным проигравшим от смены регламента. Британец уступил даже Мику Шумахеру из Haas, который добился лучшего в карьере 12-го результата.

Вернувшийся в Ф1 Алекс Элбон вывел Williams во вторую часть субботней сессии и стал 14-м, Гуаньюй Чжоу начнет карьеру в Ф1 с 15-й позиции на решетке.

Барьер стартового сегмента стал непреодолимым для команды Aston Martin в полном составе (при этом экстренно вызванный в Бахрейн Нико Хюлькенберг опередил Лэнса Стролла), а также пропустившего тренировку Юки Цуноды и проболевшего тесты Даниэля Риккардо. Что интересно, австралиец впервые за карьеру уступил напарнику в квалификации на этой трассе.

Замкнул протокол Николя Латифи из Williams – канадец за весь 2021 год ни разу не стартовал самым последним. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Сахире.

Результаты квалификации Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'30.558  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'30.681 0.123
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'30.687 0.129
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'30.921 0.363
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'31.238 0.680
6 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'31.560 1.002
7 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'31.808 1.250
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'32.195 1.637
9 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'32.216 1.658
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'32.338 1.780
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'31.782 1.224
12 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'31.998 1.440
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'32.008 1.450
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'32.664 2.106
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'33.543 2.985
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'32.750 2.192
17 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin Mercedes 1'32.777 2.219
18 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'32.945 2.387
19 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'33.032 2.474
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'33.634 3.076
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