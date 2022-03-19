Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1
Пилот Ferrari опередил в острейшей борьбе действующего чемпиона Макса Ферстаппена и своего партнера по Ferrari Карлоса Сайнса, Кевин Магнуссен вывел Haas в десятку лидеров
Квалификация в Бахрейне удалась на славу и принесла поул Шарлю Леклеру. Так как правила по шинам изменились, в каждом из сегментов пилоты атаковали на мягком составе Soft.
Гонщики Ferrari стали лучшими в первом сегменте (Карлос Сайнс проехал за 1:31.471), во втором инициативу перехватил Макс Ферстаппен, (1:30.757), но испанец отыгрался в первой попытке финала (1:30.687).
И только тут на сцену вышел Леклер – в решающий момент он проехал круг за 1:30.558 и стал сильнейшим. Ферстаппен прибавил, но остался вторым, а Сайнс даже не улучшил свое прежнее время, отстав от соперника из Red Bull на несколько тысячных.
Серхио Перес стал четвертым, Льюис Хэмилтон – пятым. Следом расположился Валттери Боттас, уступив бывшему партнеру по Mercedes привычную пару десятых.
Валттери Боттас, Alfa Romeo C42
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Кевин Магнуссен показал за рулем Haas невероятный пятый результат в стартовом сегменте, но затем на его машине возникли неполадки в гидравлике рулевого управления. Команда устранила проблему – и датчанин показал седьмую скорость. При этом он остановился на трассе сразу после завершения быстрого круга.
Джордж Расселл не справился с квалификацией: после первой попытки в финале британец был шестым однако не смог улучшить и откатился на девятое место. Его опередил еще и Фернандо Алонсо на Alpine.
Пьер Гасли вышел в финал, но там остался десятым.
Ландо Норрис, McLaren MCL36
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Только 13-м стал лучший гонщик McLaren Ландо Норрис – пока команда из Уокинга кажется главным проигравшим от смены регламента. Британец уступил даже Мику Шумахеру из Haas, который добился лучшего в карьере 12-го результата.
Вернувшийся в Ф1 Алекс Элбон вывел Williams во вторую часть субботней сессии и стал 14-м, Гуаньюй Чжоу начнет карьеру в Ф1 с 15-й позиции на решетке.
Барьер стартового сегмента стал непреодолимым для команды Aston Martin в полном составе (при этом экстренно вызванный в Бахрейн Нико Хюлькенберг опередил Лэнса Стролла), а также пропустившего тренировку Юки Цуноды и проболевшего тесты Даниэля Риккардо. Что интересно, австралиец впервые за карьеру уступил напарнику в квалификации на этой трассе.
Замкнул протокол Николя Латифи из Williams – канадец за весь 2021 год ни разу не стартовал самым последним.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Сахире.
Результаты квалификации Гран При Бахрейна
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'30.558
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'30.681
|0.123
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'30.687
|0.129
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'30.921
|0.363
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'31.238
|0.680
|6
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'31.560
|1.002
|7
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'31.808
|1.250
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'32.195
|1.637
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'32.216
|1.658
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'32.338
|1.780
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'31.782
|1.224
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'31.998
|1.440
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'32.008
|1.450
|14
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'32.664
|2.106
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'33.543
|2.985
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1'32.750
|2.192
|17
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|Mercedes
|1'32.777
|2.219
|18
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'32.945
|2.387
|19
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'33.032
|2.474
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'33.634
|3.076
|Полные результаты
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