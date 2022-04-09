Леклер выиграл квалификацию в Мельбурне после двух аварий
Субботняя сессия в Альберт-парке продлилась полтора часа и завершилась в пользу лидера сезона, который опередил Макса Ферстаппена и Серхио Переса
Спор за стартовые позиции в Австралии, куда Гран При вернулся после трехлетней паузы, пришлось дважды прерывать красными флагами. В первом сегменте не смогли разъехаться Лэнс Стролл и Николя Латифи, а в третьем из-за технического отказа влетел в барьер Фернандо Алонсо.
Однако главные фавориты избежали проблем и подарили болельщикам очередное сражение, которое на глазах становится классикой 2022 года: судьбу поула решила дуэль Ferrari и Red Bull.
Первый сегмент остался за Максом Ферстаппеном (1:18.580), во втором действующего чемпиона опередил его напарник Серхио Перес (1:18.340). Однако главная борьба, как водится, началась в финале.
Первые попытки удалось провести не всем пилотам: отказ гидравлики на Alpine Фернандо Алонсо привел к тому, что испанец не смог погасить скорость перед 11-м поворотом, выехал в гравий и врезался в барьер. В день 21-летия своего дебюта в Ф1 двукратный чемпион был очень быстр, но в итоге не смог воплотить скорость в результат.
Из-за красных флагов Карлос Сайнс не успел завершить свой круг, а вот Шарль Леклер пересек линию финиша в последний момент и захватил лидерство: 1:18.239. Перес уступил ему меньше двух десятых, опередив Ферстаппена на 0,001 секунды.
Едва заезды возобновились на решающие семь минут, Перес вернулся на трассу – и проехал круг за 1:18.240. Но вскоре после этого Леклер окончательно снял все вопросы, показав время 1:17.868, а затем мексиканца обошел и Ферстаппен (1:18.154). Более того, у судей возникли вопросы к Серхио, который недостаточно замедлился под желтыми флагами.
Карлос Сайнс не смог принять принять участия в споре за поул, испортив единственную попытку – испанец будет стартовать только девятым.
В финал квалификации на этот раз вышли пять команд в полном составе, включая – впервые в сезоне – McLaren. После сложного старта сезона Ландо Норрис принес команде из Уокинга отличный четвертый результат.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Британец опередил дуэт Mercedes – по ходу второго сегмента выглянул солнце, что помогло Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу прогревать шины и добавило серебристым W13 скорости. Правда, из-за задержек день стал клониться к вечеру, потому низкое солнце било пилотам в глаза, вынудив ставить самые темные стекла для шлемов.
Даниэль Риккардо и Эстебан Окон замкнули первую восьмерку – оба по скорости в этот день заметно уступали своим напарникам.
Без Гасли и Боттаса
Впервые в нынешнем сезоне финал квалификации прошел без Alfa Romeo и AlphaTauri. Обе команды (и прежде всего из лидеры) были быстры на старте сессии, но во втором сегменте оказались за пределами десятки.
Пьер Гасли и Валттери Боттас будут стартовать с шестого ряда решетки, из партнеры по командам – с седьмого.
На этой же стадии выбыл из борьбы Мик Шумахер, который впервые в карьере опередил по итогам субботы не Никиту Мазепина.
Беды Aston Martin
После аварий обеих пилотов в утренней тренировке механикам команды Лоуренса Стролла пришлось спешно восстанавливать машины к квалификации. Они успели отремонтировать AMR22 Лэнса Стролла, тот выехал на трассу, но почти сразу столкнулся с Николя Латифи в безобидной ситуации на выходе из пятого поворота.
Кевин Магнуссен, Haas VF-22. На заднем плане – авария Николя Латифи, Williams, на экране
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Красные флаги дали Aston Martin дополнительное время – и позволили закончить ремонт машины Феттеля. Себ выехал на трассу, но первая квалификация в сезоне вышла для него скомканной и безуспешной. Он будет стартовать 17-м, да и то лишь из-за саудовского штрафа Алекса Элбона.
Поул Леклера стал для пилота вторым в сезоне, а для команды – первым в Австралии с 2007 года и успеха Кими Райкконена. Шарль прервал серию квалификационных успехов Льюиса Хэмилтона на этой трассе, которая длилась с 2014 года.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Мельбурне.
Результаты квалификации Гран При Австралии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'17.868
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'18.154
|0.286
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'18.240
|0.372
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'18.703
|0.835
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'18.825
|0.957
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'18.933
|1.065
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'19.032
|1.164
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'19.061
|1.193
|9
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'19.408
|1.540
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'19.226
|1.358
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'19.410
|1.542
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'19.424
|1.556
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'20.155
|2.287
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'20.465
|2.597
|16*
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'20.135
|2.267
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'20.254
|2.386
|18
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'21.149
|3.281
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'21.372
|3.504
|20
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|Полные результаты
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Стартовая решетка Гран При Австралии