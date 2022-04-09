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Формула 1 / Гран При Австралии Отчет о квалификации

Леклер выиграл квалификацию в Мельбурне после двух аварий

Субботняя сессия в Альберт-парке продлилась полтора часа и завершилась в пользу лидера сезона, который опередил Макса Ферстаппена и Серхио Переса

Александр Кабановский
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Леклер выиграл квалификацию в Мельбурне после двух аварий
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Спор за стартовые позиции в Австралии, куда Гран При вернулся после трехлетней паузы, пришлось дважды прерывать красными флагами. В первом сегменте не смогли разъехаться Лэнс Стролл и Николя Латифи, а в третьем из-за технического отказа влетел в барьер Фернандо Алонсо. 

Однако главные фавориты избежали проблем и подарили болельщикам очередное сражение, которое на глазах становится классикой 2022 года: судьбу поула решила дуэль Ferrari и Red Bull.

Первый сегмент остался за Максом Ферстаппеном (1:18.580), во втором действующего чемпиона опередил его напарник Серхио Перес (1:18.340). Однако главная борьба, как водится, началась в финале. 

Первые попытки удалось провести не всем пилотам: отказ гидравлики на Alpine Фернандо Алонсо привел к тому, что испанец не смог погасить скорость перед 11-м поворотом, выехал в гравий и врезался в барьер. В день 21-летия своего дебюта в Ф1 двукратный чемпион был очень быстр, но в итоге не смог воплотить скорость в результат.

Из-за красных флагов Карлос Сайнс не успел завершить свой круг, а вот Шарль Леклер пересек линию финиша в последний момент и захватил лидерство: 1:18.239. Перес уступил ему меньше двух десятых, опередив Ферстаппена на 0,001 секунды. 

Едва заезды возобновились на решающие семь минут, Перес вернулся на трассу – и проехал круг за 1:18.240. Но вскоре после этого Леклер окончательно снял все вопросы, показав время 1:17.868, а затем мексиканца обошел и Ферстаппен (1:18.154). Более того, у судей возникли вопросы к Серхио, который недостаточно замедлился под желтыми флагами.

Карлос Сайнс не смог принять принять участия в споре за поул, испортив единственную попытку – испанец будет стартовать только девятым.

В финал квалификации на этот раз вышли пять команд в полном составе, включая – впервые в сезоне – McLaren. После сложного старта сезона Ландо Норрис принес команде из Уокинга отличный четвертый результат.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Британец опередил дуэт Mercedes – по ходу второго сегмента выглянул солнце, что помогло Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу прогревать шины и добавило серебристым W13 скорости. Правда, из-за задержек день стал клониться к вечеру, потому низкое солнце било пилотам в глаза, вынудив ставить самые темные стекла для шлемов. 

Даниэль Риккардо и Эстебан Окон замкнули первую восьмерку – оба по скорости в этот день заметно уступали своим напарникам.

Без Гасли и Боттаса

Впервые в нынешнем сезоне финал квалификации прошел без Alfa Romeo и AlphaTauri. Обе команды (и прежде всего из лидеры) были быстры на старте сессии, но во втором сегменте оказались за пределами десятки. 

Пьер Гасли и Валттери Боттас будут стартовать с шестого ряда решетки, из партнеры по командам – с седьмого. 

На этой же стадии выбыл из борьбы Мик Шумахер, который впервые в карьере опередил по итогам субботы не Никиту Мазепина.

Беды Aston Martin

После аварий обеих пилотов в утренней тренировке механикам команды Лоуренса Стролла пришлось спешно восстанавливать машины к квалификации. Они успели отремонтировать AMR22 Лэнса Стролла, тот выехал на трассу, но почти сразу столкнулся с Николя Латифи в безобидной ситуации на выходе из пятого поворота.

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Кевин Магнуссен, Haas VF-22. На заднем плане – авария Николя Латифи, Williams, на экране

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Красные флаги дали Aston Martin дополнительное время – и позволили закончить ремонт машины Феттеля. Себ выехал на трассу, но первая квалификация в сезоне вышла для него скомканной и безуспешной. Он будет стартовать 17-м, да и то лишь из-за саудовского штрафа Алекса Элбона. 

Поул Леклера стал для пилота вторым в сезоне, а для команды – первым в Австралии с 2007 года и успеха Кими Райкконена. Шарль прервал серию квалификационных успехов Льюиса Хэмилтона на этой трассе, которая длилась с 2014 года.

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Результаты квалификации Гран При Австралии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'17.868  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'18.154 0.286
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'18.240 0.372
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'18.703 0.835
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'18.825 0.957
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'18.933 1.065
7 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'19.032 1.164
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'19.061 1.193
9 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'19.408 1.540
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault    
11 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'19.226 1.358
12 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'19.410 1.542
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'19.424 1.556
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'20.155 2.287
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'20.465 2.597
16* Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'20.135 2.267
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'20.254 2.386
18 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'21.149 3.281
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'21.372 3.504
20 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes    
Полные результаты

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