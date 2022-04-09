Леклер выиграл квалификацию в Мельбурне после двух аварий

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Спор за стартовые позиции в Австралии, куда Гран При вернулся после трехлетней паузы, пришлось дважды прерывать красными флагами. В первом сегменте не смогли разъехаться Лэнс Стролл и Николя Латифи, а в третьем из-за технического отказа влетел в барьер Фернандо Алонсо.

Однако главные фавориты избежали проблем и подарили болельщикам очередное сражение, которое на глазах становится классикой 2022 года: судьбу поула решила дуэль Ferrari и Red Bull.

Первый сегмент остался за Максом Ферстаппеном (1:18.580), во втором действующего чемпиона опередил его напарник Серхио Перес (1:18.340). Однако главная борьба, как водится, началась в финале.

Первые попытки удалось провести не всем пилотам: отказ гидравлики на Alpine Фернандо Алонсо привел к тому, что испанец не смог погасить скорость перед 11-м поворотом, выехал в гравий и врезался в барьер. В день 21-летия своего дебюта в Ф1 двукратный чемпион был очень быстр, но в итоге не смог воплотить скорость в результат.

Из-за красных флагов Карлос Сайнс не успел завершить свой круг, а вот Шарль Леклер пересек линию финиша в последний момент и захватил лидерство: 1:18.239. Перес уступил ему меньше двух десятых, опередив Ферстаппена на 0,001 секунды.

Едва заезды возобновились на решающие семь минут, Перес вернулся на трассу – и проехал круг за 1:18.240. Но вскоре после этого Леклер окончательно снял все вопросы, показав время 1:17.868, а затем мексиканца обошел и Ферстаппен (1:18.154). Более того, у судей возникли вопросы к Серхио, который недостаточно замедлился под желтыми флагами.

Карлос Сайнс не смог принять принять участия в споре за поул, испортив единственную попытку – испанец будет стартовать только девятым.

В финал квалификации на этот раз вышли пять команд в полном составе, включая – впервые в сезоне – McLaren. После сложного старта сезона Ландо Норрис принес команде из Уокинга отличный четвертый результат.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Британец опередил дуэт Mercedes – по ходу второго сегмента выглянул солнце, что помогло Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу прогревать шины и добавило серебристым W13 скорости. Правда, из-за задержек день стал клониться к вечеру, потому низкое солнце било пилотам в глаза, вынудив ставить самые темные стекла для шлемов.

Даниэль Риккардо и Эстебан Окон замкнули первую восьмерку – оба по скорости в этот день заметно уступали своим напарникам.

Без Гасли и Боттаса

Впервые в нынешнем сезоне финал квалификации прошел без Alfa Romeo и AlphaTauri. Обе команды (и прежде всего из лидеры) были быстры на старте сессии, но во втором сегменте оказались за пределами десятки.

Пьер Гасли и Валттери Боттас будут стартовать с шестого ряда решетки, из партнеры по командам – с седьмого.

На этой же стадии выбыл из борьбы Мик Шумахер, который впервые в карьере опередил по итогам субботы не Никиту Мазепина.

Беды Aston Martin

После аварий обеих пилотов в утренней тренировке механикам команды Лоуренса Стролла пришлось спешно восстанавливать машины к квалификации. Они успели отремонтировать AMR22 Лэнса Стролла, тот выехал на трассу, но почти сразу столкнулся с Николя Латифи в безобидной ситуации на выходе из пятого поворота.

Читайте также: Латифи обвинил Стролла в квалификационной аварии

Кевин Магнуссен, Haas VF-22. На заднем плане – авария Николя Латифи, Williams, на экране Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Красные флаги дали Aston Martin дополнительное время – и позволили закончить ремонт машины Феттеля. Себ выехал на трассу, но первая квалификация в сезоне вышла для него скомканной и безуспешной. Он будет стартовать 17-м, да и то лишь из-за саудовского штрафа Алекса Элбона.

Поул Леклера стал для пилота вторым в сезоне, а для команды – первым в Австралии с 2007 года и успеха Кими Райкконена. Шарль прервал серию квалификационных успехов Льюиса Хэмилтона на этой трассе, которая длилась с 2014 года.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Мельбурне.

Результаты квалификации Гран При Австралии

*гонщик потеряет три стартовые позиции за аварию на Гран При Саудовской Аравии