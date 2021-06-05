Леклер выиграл квалификацию в Баку после пяти аварий
Второй раз подряд субботняя сессия Ф1 завершилась красными флагами – и поулом пилота Ferrari. Льюис Хэмилтон стал вторым. Макс Ферстаппен – только третьим
Субботняя сессия в столице Азербайджана растянулась почти на полтора часа из-за четырех красных флагов. В первом сегменте машины разбили Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци, во втором – Даниэль Риккардо, а в самом конце третьего двойную аварию устроили Юки Цунода и Карлос Сайнс.
Такое развитие событий позволило Шарлю Леклеру во второй раз после Монако стать сильнейшим – он показал время 1:41.218 в первой попытке, а вторую никому из гонщиков закончить не удалось из-за красных флагов.
Льюис Хэмилтон, которого отлично разогнал в слип-стриме партнер по Mercedes Валттери Боттас, стал вторым, а фаворит сессии Макс Ферстаппен остался только третьим.
Всего две тысячных уступил представителю Red Bull Пьер Гасли – он также использовал воздушный мешок от машины своего напарника Цуноды, впервые добравшегося до финала квалификации. Для француза это повторение лучшего субботнего результата в карьере.
Сайнс показал пятую скорость – но его машине может потребоваться ремонт, грозящий штрафом. На последних минутах сессии Карлос ошибся в третьем повороте, где прямо перед ним влетел в барьер Цунода – и тоже не смог избежать контакта с ограждением.
Ландо Норрис пока занимает в протоколе шестую строчку – но тоже может потерять ее после судейского разбирательства. Во время одного из периодов красных флагов пилот McLaren не стал в последний момент сворачивать в боксы, а остался на трассе. Это является нарушением правил и может привести к штрафу.
Дополнение: судьи сочли Норриса виновным и наказали его потерей трех позиций на решетке.
Быстрейший пилот пятницы Серхио Перес остался седьмым, опередив Цуноду, Фернандо Алонсо и Боттаса.
Второй сегмент также пришлось закончить досрочно: в том же третьем повороте разбил машину Даниэль Риккардо .
Австралиец не прошел в десятку сам и не позволил сделать этого Себастьяну Феттелю – гонщику Aston Martin не хватило всего трех сотых. На этой же стадии оказались вне игры Эстебан Окон, Кими Райкконен и Джордж Расселл.
Для гонщика Williams все могло закончиться гораздо хуже, так как после утренней тренировки на его машине обнаружили поломку водяного насоса, которую не успевали устранить к началу квалификации. Но из-за нескольких остановок сессии механики успели привести все в порядок, дав Джорджу возможность побороться за позиции.
Уже в первом сегменте болельщики увидели две разбитые машины: даже не показав времени, в одном и том же 15-м повороте до барьера доехали Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци.
Канадский гонщик попробовал дотянуть до боксов на трех колесах, но вскоре окончательно остановился на трассе.
У Джовинацци удар вышел боковым, потому он предпочел сразу выбраться из кокпита.
Россиянин Никита Мазепин сохранил машину в целости и добился лучшего в карьере 18-го результата. При этом своему партнеру по Haas Мику Шумахеру гонщик уступил всего 0,08 секунды.
Для Шарля Леклера поул стал девятым в карьере и вторым подряд в нынешнем сезоне. Монегаск – уже пятый по счету победитель квалификации за пять визитов Формулы 1 в Баку. Вся первая десятка начнет воскресную гонку на более мягких шинах Soft.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию бакинской квалификации.
Результаты квалификации Гран При Азербайджана
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'41.218
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'41.450
|0.232
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'41.563
|0.345
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'41.565
|0.347
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'41.576
|0.358
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'41.747
|0.529
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'41.917
|0.699
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1'42.211
|0.993
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'42.327
|1.109
|10
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'42.659
|1.441
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'42.224
|1.006
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'42.273
|1.055
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'42.558
|1.340
|14
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'42.587
|1.369
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'42.758
|1.540
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'43.128
|1.910
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'44.158
|2.940
|18
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'44.238
|3.020
|19
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Александр Кабановский