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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о квалификации

Леклер выиграл квалификацию в Баку после пяти аварий

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, Ответственный редактор

Второй раз подряд субботняя сессия Ф1 завершилась красными флагами – и поулом пилота Ferrari. Льюис Хэмилтон стал вторым. Макс Ферстаппен – только третьим

Леклер выиграл квалификацию в Баку после пяти аварий

Субботняя сессия в столице Азербайджана растянулась почти на полтора часа из-за четырех красных флагов. В первом сегменте машины разбили Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци, во втором – Даниэль Риккардо, а в самом конце третьего двойную аварию устроили Юки Цунода и Карлос Сайнс. 

Такое развитие событий позволило Шарлю Леклеру во второй раз после Монако стать сильнейшим – он показал время 1:41.218 в первой попытке, а вторую никому из гонщиков закончить не удалось из-за красных флагов. 

Льюис Хэмилтон, которого отлично разогнал в слип-стриме партнер по Mercedes Валттери Боттас, стал вторым, а фаворит сессии Макс Ферстаппен остался только третьим.

Всего две тысячных уступил представителю Red Bull Пьер Гасли – он также использовал воздушный мешок от машины своего напарника Цуноды, впервые добравшегося до финала квалификации. Для француза это повторение лучшего субботнего результата в карьере.

Сайнс показал пятую скорость – но его машине может потребоваться ремонт, грозящий штрафом. На последних минутах сессии Карлос ошибся в третьем повороте, где прямо перед ним влетел в барьер Цунода – и тоже не смог избежать контакта с ограждением.

 

Ландо Норрис пока занимает в протоколе шестую строчку – но тоже может потерять ее после судейского разбирательства. Во время одного из периодов красных флагов пилот McLaren не стал в последний момент сворачивать в боксы, а остался на трассе. Это является нарушением правил и может привести к штрафу.

Дополнение: судьи сочли Норриса виновным и наказали его потерей трех позиций на решетке.   

Быстрейший пилот пятницы Серхио Перес остался седьмым, опередив Цуноду, Фернандо Алонсо и Боттаса.

Второй сегмент также пришлось закончить досрочно: в том же третьем повороте разбил машину Даниэль Риккардо .

 

Австралиец не прошел в десятку сам и не позволил сделать этого Себастьяну Феттелю – гонщику Aston Martin не хватило всего трех сотых. На этой же стадии оказались вне игры Эстебан Окон, Кими Райкконен и Джордж Расселл.

Для гонщика Williams все могло закончиться гораздо хуже, так как после утренней тренировки на его машине обнаружили поломку водяного насоса, которую не успевали устранить к началу квалификации. Но из-за нескольких остановок сессии механики успели привести все в порядок, дав Джорджу возможность побороться за позиции.

Уже в первом сегменте болельщики увидели две разбитые машины: даже не показав времени, в одном и том же 15-м повороте до барьера доехали Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци.

 

Канадский гонщик попробовал дотянуть до боксов на трех колесах, но вскоре окончательно остановился на трассе. 

 

У Джовинацци удар вышел боковым, потому он предпочел сразу выбраться из кокпита. 

Россиянин Никита Мазепин сохранил машину в целости и добился лучшего в карьере 18-го результата. При этом своему партнеру по Haas Мику Шумахеру гонщик уступил всего 0,08 секунды.

Для Шарля Леклера поул стал девятым в карьере и вторым подряд в нынешнем сезоне. Монегаск – уже пятый по счету победитель квалификации за пять визитов Формулы 1 в Баку. Вся первая десятка начнет воскресную гонку на более мягких шинах Soft.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию бакинской квалификации.

Результаты квалификации Гран При Азербайджана

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'41.218  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'41.450 0.232
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'41.563 0.345
4 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'41.565 0.347
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'41.576 0.358
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'41.747 0.529
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'41.917 0.699
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'42.211 0.993
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'42.327 1.109
10 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'42.659 1.441
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'42.224 1.006
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'42.273 1.055
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'42.558 1.340
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'42.587 1.369
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'42.758 1.540
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'43.128 1.910
17 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'44.158 2.940
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'44.238 3.020
19 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes    
20 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari    
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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