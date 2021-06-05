Леклер выиграл квалификацию в Баку после пяти аварий

Субботняя сессия в столице Азербайджана растянулась почти на полтора часа из-за четырех красных флагов. В первом сегменте машины разбили Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци, во втором – Даниэль Риккардо, а в самом конце третьего двойную аварию устроили Юки Цунода и Карлос Сайнс.

Такое развитие событий позволило Шарлю Леклеру во второй раз после Монако стать сильнейшим – он показал время 1:41.218 в первой попытке, а вторую никому из гонщиков закончить не удалось из-за красных флагов.

Льюис Хэмилтон, которого отлично разогнал в слип-стриме партнер по Mercedes Валттери Боттас, стал вторым, а фаворит сессии Макс Ферстаппен остался только третьим.

Всего две тысячных уступил представителю Red Bull Пьер Гасли – он также использовал воздушный мешок от машины своего напарника Цуноды, впервые добравшегося до финала квалификации. Для француза это повторение лучшего субботнего результата в карьере.

Сайнс показал пятую скорость – но его машине может потребоваться ремонт, грозящий штрафом. На последних минутах сессии Карлос ошибся в третьем повороте, где прямо перед ним влетел в барьер Цунода – и тоже не смог избежать контакта с ограждением.

Ландо Норрис пока занимает в протоколе шестую строчку – но тоже может потерять ее после судейского разбирательства. Во время одного из периодов красных флагов пилот McLaren не стал в последний момент сворачивать в боксы, а остался на трассе. Это является нарушением правил и может привести к штрафу.

Дополнение: судьи сочли Норриса виновным и наказали его потерей трех позиций на решетке.

Быстрейший пилот пятницы Серхио Перес остался седьмым, опередив Цуноду, Фернандо Алонсо и Боттаса.

Второй сегмент также пришлось закончить досрочно: в том же третьем повороте разбил машину Даниэль Риккардо .

Австралиец не прошел в десятку сам и не позволил сделать этого Себастьяну Феттелю – гонщику Aston Martin не хватило всего трех сотых. На этой же стадии оказались вне игры Эстебан Окон, Кими Райкконен и Джордж Расселл.

Для гонщика Williams все могло закончиться гораздо хуже, так как после утренней тренировки на его машине обнаружили поломку водяного насоса, которую не успевали устранить к началу квалификации. Но из-за нескольких остановок сессии механики успели привести все в порядок, дав Джорджу возможность побороться за позиции.

Уже в первом сегменте болельщики увидели две разбитые машины: даже не показав времени, в одном и том же 15-м повороте до барьера доехали Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци.

Канадский гонщик попробовал дотянуть до боксов на трех колесах, но вскоре окончательно остановился на трассе.

У Джовинацци удар вышел боковым, потому он предпочел сразу выбраться из кокпита.

Россиянин Никита Мазепин сохранил машину в целости и добился лучшего в карьере 18-го результата. При этом своему партнеру по Haas Мику Шумахеру гонщик уступил всего 0,08 секунды.

Для Шарля Леклера поул стал девятым в карьере и вторым подряд в нынешнем сезоне. Монегаск – уже пятый по счету победитель квалификации за пять визитов Формулы 1 в Баку. Вся первая десятка начнет воскресную гонку на более мягких шинах Soft.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию бакинской квалификации.

Результаты квалификации Гран При Азербайджана