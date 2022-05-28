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Гонщики финальной десятки были на решающих быстрых кругах, когда мексиканец из Red Bull закрутился во втором повороте Портье, выводящем на набережную. Машина ударилась задней частью о барьер и замерла поперек трассы. Следом за ним мчался Карлос Сайнс – он не успел среагировал, тоже потерял контроль над машиной и задел Red Bull, в результате чего асфальт оказался перекрыт от одного ограждения до другого.

Судьи вывесили красные флаги, и квалификация на этом была завершена. Это значит, что второй год подряд поул Гран При Монако достался Шарлю Леклеру, а Скудерия получила весь первый ряд.

Столкновение Серхио Переса, Red Bull RB18, и Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

После первой попытки в финале гонщики Ferrari опережали своих соперников из Red Bull: Леклер и Сайнс были на двух первых строчках с разницей 0,225, Перес и Ферстаппен уступали еще несколько сотых. Время Макса (1:11.666) отлично отражало, сколь непростым вышел для него этот уик-энд.

Пятым в этот момент, опережая еще двух чемпионов мира прежних лет, был Фернандо Алонсо из Alpine, а все остальные отставали на секунду с лишним.

Никто из первой пятерки из-за красных флагов не улучшил свой результат, а вот Ландо Норрис с Джорджем Расселлом успели до красных флагов провести вторую быструю попытку и оттеснили Алонсо на седьмое место. Более того, сам Фернандо попал в аварию почти одновременно с Пересом, задев барьер на выходе из Мирабо.

Десятку замкнули Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Эстебан Окон.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Правда о потерянном времени

Во второй части за бортом сессии остались оба пилота, которые прежде добивались успеха в Монако, но в этот раз потеряли время по ходу тренировок. Валттери Боттас стал в пятницу жертвой поломки машины, а Даниэль Риккардо попал в аварию – гонку им предстоит начинать 12-м и 14-м соответственно.

Также на этой стадии прекратили борьбу Юки Цунода и оба пилота Haas. При этом даже ставший 15-м Мик Шумахер уступил лучшему времени всего 1,2 секунды.

По ходу заездов Шарль Леклер проехал мимо весов FIA на пит-лейне, когда система выбрала именно его для случайной проверки. Но механики Ferrari, ничего не делая с машиной, тут же прикатили ее на весы – эта процедура прописана в правилах, так что пилоту можно не бояться наказания.

Юки Цунода, AlphaTauri AT03 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

AlphaTauri: проблемы приносят проблемы

Первый сегмент квалификации оказался прерван красными флагами за 2:25 до конца. Цунода задел барьер на входе в «эску» после тоннеля и проколол левое переднее колесо. Японец смог своим ходом вернуться в боксы, однако судьи с поста у места аварии сочли, что заезды необходимо остановить – во всей видимости, из-за обломков AlphaTauri на асфальте.

За оставшееся время не все успели начать быструю попытку – Гуаньюй Чжоу не смог сделать этого и остался 20-м. Николя Латифи улучшил свое время, но недостаточно, чтобы впервые в сезоне выйти во второй сегмент.

Еще меньше повезло Лэнсу Строллу, быстрому весь уик-энд Пьеру Гасли и Алексу Элбону – соперники оттеснили их вниз, не оставив возможности ответить. Для французского пилота эта квалификация в Монако стала самой неудачной в карьере: прежде он все три раза доходил в субботу до финала сессии.

Результаты квалификации Гран При Монако