Леклер второй год подряд завоевал поул в Монако. Вновь с красным флагом
Авария Серхио Переса позволила пилоту Ferrari стать лучшим в квалификации на домашней трассе. Лидер сезона Макс Ферстаппен остался четвертым.
Гонщики финальной десятки были на решающих быстрых кругах, когда мексиканец из Red Bull закрутился во втором повороте Портье, выводящем на набережную. Машина ударилась задней частью о барьер и замерла поперек трассы. Следом за ним мчался Карлос Сайнс – он не успел среагировал, тоже потерял контроль над машиной и задел Red Bull, в результате чего асфальт оказался перекрыт от одного ограждения до другого.
Судьи вывесили красные флаги, и квалификация на этом была завершена. Это значит, что второй год подряд поул Гран При Монако достался Шарлю Леклеру, а Скудерия получила весь первый ряд.
Столкновение Серхио Переса, Red Bull RB18, и Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75
После первой попытки в финале гонщики Ferrari опережали своих соперников из Red Bull: Леклер и Сайнс были на двух первых строчках с разницей 0,225, Перес и Ферстаппен уступали еще несколько сотых. Время Макса (1:11.666) отлично отражало, сколь непростым вышел для него этот уик-энд.
Пятым в этот момент, опережая еще двух чемпионов мира прежних лет, был Фернандо Алонсо из Alpine, а все остальные отставали на секунду с лишним.
Никто из первой пятерки из-за красных флагов не улучшил свой результат, а вот Ландо Норрис с Джорджем Расселлом успели до красных флагов провести вторую быструю попытку и оттеснили Алонсо на седьмое место. Более того, сам Фернандо попал в аварию почти одновременно с Пересом, задев барьер на выходе из Мирабо.
Десятку замкнули Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Эстебан Окон.
Валттери Боттас, Alfa Romeo C42
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Правда о потерянном времени
Во второй части за бортом сессии остались оба пилота, которые прежде добивались успеха в Монако, но в этот раз потеряли время по ходу тренировок. Валттери Боттас стал в пятницу жертвой поломки машины, а Даниэль Риккардо попал в аварию – гонку им предстоит начинать 12-м и 14-м соответственно.
Также на этой стадии прекратили борьбу Юки Цунода и оба пилота Haas. При этом даже ставший 15-м Мик Шумахер уступил лучшему времени всего 1,2 секунды.
По ходу заездов Шарль Леклер проехал мимо весов FIA на пит-лейне, когда система выбрала именно его для случайной проверки. Но механики Ferrari, ничего не делая с машиной, тут же прикатили ее на весы – эта процедура прописана в правилах, так что пилоту можно не бояться наказания.
Юки Цунода, AlphaTauri AT03
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
AlphaTauri: проблемы приносят проблемы
Первый сегмент квалификации оказался прерван красными флагами за 2:25 до конца. Цунода задел барьер на входе в «эску» после тоннеля и проколол левое переднее колесо. Японец смог своим ходом вернуться в боксы, однако судьи с поста у места аварии сочли, что заезды необходимо остановить – во всей видимости, из-за обломков AlphaTauri на асфальте.
За оставшееся время не все успели начать быструю попытку – Гуаньюй Чжоу не смог сделать этого и остался 20-м. Николя Латифи улучшил свое время, но недостаточно, чтобы впервые в сезоне выйти во второй сегмент.
Еще меньше повезло Лэнсу Строллу, быстрому весь уик-энд Пьеру Гасли и Алексу Элбону – соперники оттеснили их вниз, не оставив возможности ответить. Для французского пилота эта квалификация в Монако стала самой неудачной в карьере: прежде он все три раза доходил в субботу до финала сессии.
Результаты квалификации Гран При Монако
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'11.376
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'11.601
|0.225
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'11.629
|0.253
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'11.666
|0.290
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'11.849
|0.473
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'12.112
|0.736
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'12.247
|0.871
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'12.560
|1.184
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'12.732
|1.356
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'13.047
|1.671
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'12.797
|1.421
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'12.909
|1.533
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'12.921
|1.545
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'12.964
|1.588
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'13.081
|1.705
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'13.611
|2.235
|17
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'13.660
|2.284
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'13.678
|2.302
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'14.403
|3.027
|20
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'15.606
|4.230
|Полные результаты
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Стартовая решетка Гран При Монако