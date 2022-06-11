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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о квалификации

Леклер второй год подряд завоевал поул в Баку

Квалификация Гран При Азербайджана принесла победу пилоту Ferrari, который стал сильнейшим в шестой в нынешнем сезоне. Серхио Перес переиграл Макса Ферстаппена

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер второй год подряд завоевал поул в Баку
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Субботняя сессия на бакинской трассе началась с опозданием в четверть часа и стала очередным противостоянием Ferrari с Red Bull. С каждым сегментом лидерство переходило из рук в руки, и после первой попытки в финале квартет пилотов двух команд умещался в 0,175 секунды. 

Быстрейшим на тот момент был Карлос Сайнс – с временем 1:41,814 испанец опережал своего напарника Леклера и пару пилотов Red Bull. В паузе между попытками на машине Переса возникли технические проблемы, ненадолго задержавшие триумфатора Монако в боксах – но в итоге он выехал на трассу вслед за соперниками. 

В итоге под клетчатым флагом свое время не улучшил один лишь Сайнс – из-за чего остался четвертым. А вот Леклер, собрав рекордное время на двух первых секторах, проехал круг за 1:41.359 и одержал уверенную победу. 

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Макс Ферстаппен уступил 0,347 секунды – и остался третьим, так как Пересу удалось проехать еще на десятую лучше, даже несмотря на касание барьера в пятом повороте. Действующий чемпион и лидер общего зачета уступил партнеру по Red Bull во второй раз подряд после Монако.  

Лучшим из остальных в Баку стал Джордж Расселл, но его отставание оказалось просто гигантским – без малого полторы секунды. «Мистер финиш в первой пятерке» опередил Пьера Гасли из AlphaTauri и своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона, который жаловался на слишком мягкую педаль тормоза. 

Для Юки Цуноды восьмой результат стал лучшим достижением в сезоне, тогда как замкнули десятку два чемпиона мира. Себастьян Феттель, который из-за отсутствия свежих шин даже не поехал на решающую попытку, на несколько сотых превзошел Фернандо Алонсо.

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Гуаньюй, который смог

Во втором сегменте борьбу в полном составе прекратили McLaren и Alfa Romeo, а также Эстебан Окон из Alpine. Самым ярким событием 15-минутки стал удар Себастьяна Феттеля в барьер в 15-м повороте. 

Машина немца оказалась настолько прочной, что даже ее переднее крыло осталось на месте. Себ сдал назад, поехал дальше – и смог выйти в финал.

Несмотря на всего лишь 14-й результат, сессия стала триумфальной для Гуаньюя Чжоу – китайский дебютант сезона впервые в Ф1 провел квалификацию лучше партнера по команде, который, к слову, в 2019-м стартовал в Баку с поула. 

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Суета из-за Стролла

Автором первой аварии по ходу квалификации стал Лэнс Стролл. Сначала он просто ткнулся носом своей Aston Martin в мягкий барьер, но смог отъехать назад и продолжить борьбу. Но второй удар – на выходе из второго поворота – пришелся в голый бетон и вышел куда более жестким. 

Зеленая машина замерла с переломанной подвеской – и судьи вывесили красные флаги, когда до конца отведенного времени оставалось чуть более двух минут. Это неизбежно привело к толчее и трафику среди тех, кто пытался провести еще одну попытку после возобновления сессии. 

Фернандо Алонсо оказался под огнем серьезной критики за то, что недостаточно быстро ехал разгонный круг. При этом сам испанец на тот момент проходил дальше. А вот из тех, кто застрял за ним, ником не удалось улучшить. 

В итоге из борьбы выбыли два гонщика Haas и два гонщика Williams – плюс сам Стролл.

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Для Леклера бакинский поул стал вторым подряд на этой трассе, шестым в сезоне и 15-м в карьере. Правда, из всех 14 предыдущих гонок, где он стартовал первым, Шарль сумел выиграть только четыре.  

Для Гасли и Николя Латифи результаты прошедшей квалификации также, как и для Цуноды, стали лучшими в нынешнем сезоне, тогда как Себастьян Феттель показал девятое время уже в третий раз за год – и во второй подряд.

Результаты квалификации Гран При Азербайджана

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'41.359  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'41.641 0.282
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'41.706 0.347
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'41.814 0.455
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'42.712 1.353
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'42.845 1.486
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'42.924 1.565
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'43.056 1.697
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'43.091 1.732
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'43.173 1.814
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'43.398 2.039
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'43.574 2.215
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'43.585 2.226
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'43.790 2.431
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'44.444 3.085
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'44.643 3.284
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'44.719 3.360
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'45.367 4.008
19 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'45.371 4.012
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'45.775 4.416
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