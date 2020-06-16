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Леклер возмутился рейтингом от F1 2020. Он там седьмой

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Леклер возмутился рейтингом от F1 2020. Он там седьмой
Автор:
, редактор
16 июн. 2020 г., 07:20

Но Шарля взбесила не его собственная оценка, а нечто иное

На прошлой неделе стал известен рейтинг пилотов Формулы 1 в новом симуляторе F1 2020. Гонщиков оценили по четырем параметрам: опыту, умению вести контактную борьбу, психологической выдержке и чистому темпу. 

В результате первое место предсказуемо досталось шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. За ним расположились Макс Ферстаппен и Валттери Боттас. А вот одна из главных звезд прошлого сезона Шарль Леклер оказался только седьмым. Кроме тройки лидеров монегаск уступил своему партнеру по Ferrari Себастьяну Феттелю, а также Кими Райкконену и Даниэлю Риккардо.

В своей трансляции на Twitch Леклер возмутился рейтингами. Больше всего его разозлила не собственная оценка, а 18-е место Джорджа Расселла из Williams.

«Видел эти рейтинги, – сказал Леклер. – Некоторые из них неприемлемы, плохо проставлены. Например, Джордж оказался очень низко. Но он быстр. В подходящей машине он на одной скорости с лучшими».

В рейтинге Расселл опередил только Николя Латифи и Антонио Джовинацци. Однако его положение во многом связано с низкой оценкой за опыт.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

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