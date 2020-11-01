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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом

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Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом
Автор:
, Редактор

В Ferrari недооценили возможности шин Soft

Шарль Леклер стартовал в Имоле с седьмого места и смог финишировать пятым, заработав важные для себя и для Ferrari очки. При этом после финиша он признался, что, возможно, иная стратегия позволила бы подняться еще выше.

Виной всему стали шины Soft, которые в этот раз на болидах Ferrari проявили себя неожиданно хорошо.

«У меня вновь много вопросов к шинам, – сказал Леклер после гонки. – Но на сей раз они позитивные. В Нюрбургринге на наших машинах мягкие шины не работали. А здесь с ними все было хорошо, что тоже вызывает вопросы. На первом отрезке я был на них быстрее Даниэля Риккардо.

Важно понять на будущее, как они работают. Возможно, я мог бы финишировать на более высокой позиции. Например, если бы я подольше оставался на мягких шинах. Мы приняли решение совершить пит-стоп пораньше, но я не понимаю почему. Так или иначе, я доволен поведением болида, особенно в начале гонки.

Думаю, что пятое место является справедливым. Даже вчера в квалификации я уступил совсем немного показавшему пятое время Риккардо».

Напарник Леклера Себастьян Феттель также похвалил поведение болида в Имоле, но посетовал на заминку на пит-стопе, из-за которой он потерял шанс заработать очки.

«Я стартовал на шинах Medium, и это было верное решение. Резина отлично работала. Мне не повезло, что на пит-стопе возникла заминка, из-за которой я потерял шанс финишировать в очковой зоне. Я попытался отыграться за счет установки свежего комплекта Soft после выезда машины безопасности. Но обгонять здесь очень сложно», – заявил четырехкратный чемпион мира.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Сергей Иванов

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