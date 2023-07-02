Леклер: воскресенье показало реальную силу Ferrari, суббота была исключением

После того, как субботний спринт австрийского Гран При принес Шарлю Леклеру только 12-й результат, пилот критически отзывался о возможностях машины на сыром асфальте. Но прошла ночь, трасса высохла – и в главной гонке Леклер стартовал и финишировал вторым.

Он ничего не смог противопоставить Максу Ферстаппену и уступил тому в споре за позицию, однако смог прервать серию голландца из Red Bull, который долгое время никому не уступал первую строчку даже по ходу дистанции. Эта серия началась еще в Майами и составила 249 кругов.

Говоря о своем выступлении, Леклер отметил после финиша: «Думаю, сегодня и в пятницу мы максимально использовали свои возможности. Вчерашний день стал исключением, я не показал темпа. Но вернуться на подиум очень приятно».

Шарль не был на призовом пьедестале с этапа в Баку, где дважды стартовал с поула.

«Те новинки, которые мы подготовили, чуть улучшили поведение машины в гонке, что не может не радовать, – добавил Шарль. – Команда отлично поработала, мы получили обновления раньше запланированного срока. Это здорово. Хотя, конечно, впереди еще много работы.

Макс и Серхио [Перес] очень быстры».

Говоря о поединку с Ферстаппеном за лидерство, гонщик Скудерии отметил: «У нас большие сложности в "грязном" воздухе позади соперников. Потому я пробовал защищать позицию, даже зная, что это может сказаться в дальнейшем [из-за износа шин]. Но с нашим темпом очень сложно очень сложно противостоять им.

Я пробовал, но ничего не вышло. Но в любом случае приятно вернуться на подиум после нескольких сложных гонок».

Леклер добавил, что на предстоящем этапе в Сильверстоуне шансы Ferrari в борьбе с Red Bull «даже будут немного выше».

Второе место в Шпильберге помогло гонщику Скудерии опередить по очкам Джорджа Расселла и подняться на шестую строчку.