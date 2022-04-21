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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Леклер: Во времена картинга мы с Максом ненавидели друг друга

Пилот Ferrari вспоминает, что они с Ферстаппеном далеко не впервые соперничают за высокие места в гонке

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Леклер: Во времена картинга мы с Максом ненавидели друг друга
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Защита титула Макса Ферстаппена проходит не совсем гладко: в двух из трех гонок нового сезона Формулы 1 нидерландца подвела машина, да и к тому же с переходом в эпоху новой эры серии у Red Bull появился другой соперник за победы в виде Ferrari, а точнее – Шарля Леклера, занимающего пока первую строчку в личном зачете.

Однако это соревнование для обоих пилотов совсем не ново. Во время пресс-конференции перед этапом четвертым Ф1, который состоится уже в грядущие выходные в Имоле, Леклер вспомнил, каковы были отношения гонщиков в прошлом.

«Думаю, по итогу сезона мы будем очень близки к друг другу в чемпионате, – рассказал Леклер. – Так было всегда, особенно в младших сериях. Насколько я помню, в картинге побеждал либо он, либо я, и поэтому мы в какой-то момент даже ненавидели друг друга. Но это хорошие времена, и я не знаю, в чем я сейчас сильнее или слабее Макса – думаю, у нас просто очень разные стили пилотирования. Но мне нравится эта борьба».

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