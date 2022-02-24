Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1

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Формула 1 продолжила предсезонные заезды на трассе «Каталунья» – во второй день за руль садились в общей сложности 16 пилотов, и теперь у всех участников предстоящего чемпионата мира есть какой-то накат на машинах нового поколения.

Условия были похожими на вчерашние, солнечная и прохладная погода способствовала работе команд. Однако в этот раз заезды дважды пришлось прерывать красными флагами. Перед самым обедом потребовалось эвакуировать Red Bull Серхио Переса, остановившегося из-за проблем с коробкой передач, а уже после – Haas Никиты Мазепина. Россиянина подвел топливный насос.

До перерыва быстрейшим был Даниэль Риккардо, но результат австралийца из McLaren не удержался на первой строчке. Шарль Леклер проехал на шинах средней жесткости С3 за 1:19.689 – это лишь на десятую хуже рекорда трассы 2022 года, поставленного в среду Ландо Норрисом.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images

Более мягкая резина С4 принесла второй результат дня Пьеру Гасли –1:19.918. Француз, кроме того, стал лидером по пройденной дистанции, преодолев 146 кругов. Лишь в Ferrari, где cменили пилота по ходу дня, смогли превзойти результат AlphaTauri – 149 кругов.

Все остальные гонщики в четверг оказались медленнее 80 секунд. Риккардо, также на С4, показал третью скорость, опередив Джорджа Расселла из Mercedes. В составе чемпионов мира работу начинал Льюис Хэмилтон, однако он ездил с утра не так много, надолго останавливаясь в гараже между сериями кругов – и в итоге вообще остался последним по скорости. При этом свой лучший круг сэр семикратный проехал на жесткой резине С2.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Вновь не продемонстрировала особой скорости Red Bull. Серхио Перес проехал 69 кругов и остался на седьмой строчке, пропустив Карлоса Сайнса (Ferrari) и Себастьяна Феттеля (Aston Martin). На шинах С3 мексиканец отстал от лучшего результата без малого на две секунды.

Также стоит отметить результаты гонщиков Williams – Алекс Элбон и Николя Латифи стали девятым и 11-м. Между ними в протоколе расположился единственный дебютант Ф1 Гуаньюй Чжоу, при этом китайский гонщик Alfa Romeo проехал после обеда заметно быстрее, чем его напарник Валттери Боттас с утра.

Никита Мазепин, Haas VF-22 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Никита Мазепин после остановки на трассе смог продолжить тесты и проехал 41 круг (с утра у его партнера по Haas Мика Шумахера было 66). Москвич долго оставался во втором десятке, но под клетчатым флагом показал восьмую скорость, причем на шинах C3.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второго дня текстов в Барселоне.

Результаты второго дня тестов Формулы 1 в Барселоне (24 февраля)

Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины 1 Шарль Леклер Ferrari 1:19.689 78 2 Пьер Гасли AlphaTauri 1:19.918 0,229 146 3 Даниэль Риккардо McLaren 1:20.288 0,599 126 4 Джордж Расселл Mercedes 1:20.537 0,848 66 5 Карлос Сайнс Ferrari 1:20.546 0,879 71 6 Себастьян Феттель Aston Martin 1:20.784 1,095 74 7 Серхио Перес Red Bull 1:21.430 1,741 78 8 Никита Мазепин Haas 1:21.512 1,823 42 9 Алекс Элбон Williams 1:21.531 1,842 47 10 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.885 2,196 71 11 Николя Латифи Williams 1:21.894 2,205 61 12 Лэнс Стролл Aston Martin 1:21.920 2,231 55 13 Мик Шумахер Haas 1:21.949 2,260 66 14 Эстебан Окон Alpine 1:22.164 2,475 125 15 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.288 2,599 21 16 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:22.562 2,873 40