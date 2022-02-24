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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Отчет о тестах

Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1

Монегаск стал быстрейшим в четверг, хотя и не превзошел времени Ландо Норриса из McLaren, показанного накануне

Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1
Александр Кабановский
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Формула 1 продолжила  предсезонные заезды на трассе «Каталунья» – во второй день за руль садились в общей сложности 16 пилотов, и теперь у всех участников предстоящего чемпионата мира есть какой-то накат на машинах нового поколения. 

Условия были похожими на вчерашние, солнечная и прохладная погода способствовала работе команд. Однако в этот раз заезды дважды пришлось прерывать красными флагами. Перед самым обедом  потребовалось эвакуировать Red Bull Серхио Переса, остановившегося из-за проблем с коробкой передач, а уже после – Haas Никиты Мазепина. Россиянина подвел топливный насос. 

До перерыва быстрейшим был Даниэль Риккардо, но результат австралийца из McLaren не удержался на первой строчке. Шарль Леклер проехал на шинах средней жесткости С3 за 1:19.689 – это лишь на десятую хуже рекорда трассы 2022 года, поставленного в среду Ландо Норрисом.

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03

Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images

Более мягкая резина С4 принесла второй результат дня Пьеру Гасли –1:19.918. Француз, кроме того, стал лидером по пройденной дистанции, преодолев 146 кругов. Лишь в Ferrari, где cменили пилота по ходу дня, смогли превзойти результат AlphaTauri – 149 кругов.

Все остальные гонщики в четверг оказались медленнее 80 секунд. Риккардо, также на С4, показал третью скорость, опередив Джорджа Расселла из Mercedes. В составе чемпионов мира работу начинал Льюис Хэмилтон, однако он ездил с утра не так много, надолго останавливаясь в гараже между сериями кругов – и в итоге вообще остался последним по скорости. При этом свой лучший круг сэр семикратный проехал на жесткой резине С2.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Вновь не продемонстрировала особой скорости Red Bull. Серхио Перес проехал 69 кругов и остался на седьмой строчке, пропустив Карлоса Сайнса (Ferrari) и Себастьяна Феттеля (Aston Martin). На шинах С3 мексиканец отстал от лучшего результата без малого на две секунды. 

Также стоит отметить результаты гонщиков Williams – Алекс Элбон и Николя Латифи стали девятым и 11-м. Между ними в протоколе расположился единственный дебютант Ф1 Гуаньюй Чжоу, при этом китайский гонщик Alfa Romeo проехал после обеда заметно быстрее, чем его напарник Валттери Боттас с утра.

Никита Мазепин, Haas VF-22

Никита Мазепин, Haas VF-22

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Никита Мазепин после остановки на трассе смог продолжить тесты и проехал 41 круг (с утра у его партнера по Haas Мика Шумахера было 66). Москвич долго оставался во втором десятке, но под клетчатым флагом показал восьмую скорость, причем на шинах C3.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второго дня текстов в Барселоне.

Результаты второго дня тестов Формулы 1 в Барселоне (24 февраля)

  Гонщик Команда Время Отст.  Круги Шины
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:19.689   78  
2 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:19.918 0,229 146  
3 Australia Даниэль Риккардо  McLaren 1:20.288 0,599 126  
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:20.537 0,848 66  
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:20.546 0,879 71  
6 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:20.784 1,095 74  
7 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:21.430 1,741 78  
8 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1:21.512 1,823 42  
9 Thailand Алекс Элбон Williams 1:21.531 1,842 47  
10 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.885 2,196 71  
11 Canada Николя Латифи Williams 1:21.894 2,205 61  
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1:21.920 2,231 55  
13 Germany Мик Шумахер Haas 1:21.949 2,260 66  
14 France Эстебан Окон Alpine 1:22.164 2,475 125  
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:22.288 2,599 21  
16 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:22.562 2,873 40  

 

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