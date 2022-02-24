Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1
Монегаск стал быстрейшим в четверг, хотя и не превзошел времени Ландо Норриса из McLaren, показанного накануне
Формула 1 продолжила предсезонные заезды на трассе «Каталунья» – во второй день за руль садились в общей сложности 16 пилотов, и теперь у всех участников предстоящего чемпионата мира есть какой-то накат на машинах нового поколения.
Условия были похожими на вчерашние, солнечная и прохладная погода способствовала работе команд. Однако в этот раз заезды дважды пришлось прерывать красными флагами. Перед самым обедом потребовалось эвакуировать Red Bull Серхио Переса, остановившегося из-за проблем с коробкой передач, а уже после – Haas Никиты Мазепина. Россиянина подвел топливный насос.
До перерыва быстрейшим был Даниэль Риккардо, но результат австралийца из McLaren не удержался на первой строчке. Шарль Леклер проехал на шинах средней жесткости С3 за 1:19.689 – это лишь на десятую хуже рекорда трассы 2022 года, поставленного в среду Ландо Норрисом.
Пьер Гасли, AlphaTauri AT03
Фото: Кард Бингэм / Motorsport Images
Более мягкая резина С4 принесла второй результат дня Пьеру Гасли –1:19.918. Француз, кроме того, стал лидером по пройденной дистанции, преодолев 146 кругов. Лишь в Ferrari, где cменили пилота по ходу дня, смогли превзойти результат AlphaTauri – 149 кругов.
Все остальные гонщики в четверг оказались медленнее 80 секунд. Риккардо, также на С4, показал третью скорость, опередив Джорджа Расселла из Mercedes. В составе чемпионов мира работу начинал Льюис Хэмилтон, однако он ездил с утра не так много, надолго останавливаясь в гараже между сериями кругов – и в итоге вообще остался последним по скорости. При этом свой лучший круг сэр семикратный проехал на жесткой резине С2.
Даниэль Риккардо, McLaren MCL36
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Вновь не продемонстрировала особой скорости Red Bull. Серхио Перес проехал 69 кругов и остался на седьмой строчке, пропустив Карлоса Сайнса (Ferrari) и Себастьяна Феттеля (Aston Martin). На шинах С3 мексиканец отстал от лучшего результата без малого на две секунды.
Также стоит отметить результаты гонщиков Williams – Алекс Элбон и Николя Латифи стали девятым и 11-м. Между ними в протоколе расположился единственный дебютант Ф1 Гуаньюй Чжоу, при этом китайский гонщик Alfa Romeo проехал после обеда заметно быстрее, чем его напарник Валттери Боттас с утра.
Никита Мазепин, Haas VF-22
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Никита Мазепин после остановки на трассе смог продолжить тесты и проехал 41 круг (с утра у его партнера по Haas Мика Шумахера было 66). Москвич долго оставался во втором десятке, но под клетчатым флагом показал восьмую скорость, причем на шинах C3.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второго дня текстов в Барселоне.
Результаты второго дня тестов Формулы 1 в Барселоне (24 февраля)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:19.689
|78
|2
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:19.918
|0,229
|146
|3
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|1:20.288
|0,599
|126
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:20.537
|0,848
|66
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:20.546
|0,879
|71
|6
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:20.784
|1,095
|74
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:21.430
|1,741
|78
|8
|Никита Мазепин
|Haas
|1:21.512
|1,823
|42
|9
|Алекс Элбон
|Williams
|1:21.531
|1,842
|47
|10
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:21.885
|2,196
|71
|11
|Николя Латифи
|Williams
|1:21.894
|2,205
|61
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1:21.920
|2,231
|55
|13
|Мик Шумахер
|Haas
|1:21.949
|2,260
|66
|14
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:22.164
|2,475
|125
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:22.288
|2,599
|21
|16
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:22.562
|2,873
|40
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