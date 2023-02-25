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Формула 1 / Февральские тесты в Бахрейне Отчет о тестах

Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1 к середине субботы

В заключительный день предсезонных заездов в Бахрейне скорости вновь выросли, а первую строчку по итогам четырех первых часов занял Шарль Леклер

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Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1 к середине субботы
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Уже в самом начале дня участники тестов в Сахире превзошли прежний рекорд, установленный в пятницу Чжоу Гуаньюем. На мягких шинах С5 Джордж Расселл наглядно продемонстрировал силу Mercedes – пока солнце еще не раскалило асфальт трассы, он показал время 1:31.442.

Однако чуть позже еще быстрее проехал Шарль Леклер. Потеряв какое-то время после поломки заднего крыла, монегаск выехал из гаража и на сликах С4 проехал круг за 1:31.024. Это всего на три десятых хуже его же рекорда трассы для машин с граунд-эффектом, установленного в квалификации прошлогоднего Гран При Бахрейна. 

В дальнейшем участники сессии переключились на длинные серии кругов, и две лидирующие позиции оставались неизменными до перерыва. Однако нет сомнений, что ближе к вечеру, когда условия вновь станут более прохладными, а команды станут тренировать квалификационные попытки, можно будет ожидать новых улучшений. 

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На третье место незадолго до перерыва поднялся Фелипе Другович. Резервный гонщик Aston Martin вернулся за руль впервые с четверга и также использовал мягкий состав С5. Его результат составил 1:32.075.

Только четвертым остался Серхио Перес. Гонщик Red Bull dspdfk появление красных флагов, когда в самом начале дня от его RB19 отлетели детали системы сбора данных – датчики и фрагмент матрицы. В целом, как и накануне, мексиканец был не особенно заметен и явно не гнался за скоростью. При этом он проехал солидную дистанцию в семь десятков кругов. 

Пьер Гасли из Alpine замкнул пятерку лидеров, при этом его отставание составило уже 1,7 секунды.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19

Ник де Врис, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пилот Williams Алекс Элбон стал одним из немногих, кто несколько раз улучшил свой результат по ходу последнего часа, благодаря чему поднялся на шестую строчку в паре сотых от Гасли. 

Нико Хюлькенберг, который стал лидером тестов в первые полчаса, после этого больше не улучшал собственное время, работая по другой программе. В итоге немец из Haasзавершил утреннюю сессию шестым. 

Для McLaren суббота обернулась новыми проблемами. Сначало Оскара Пиастри закрутило на втором секторе, а потом на его машине во второй раз по ходу этих тестов пришлось укреплять углепластиковые надкрылки передних колес. В итоге дебютант проехал меньше всех, 40 кругов. 

Детали задней части Alfa Romeo C43

Детали задней части Alfa Romeo C43

Фото: Alfa Romeo

Валттери Боттас не смог завершить программу из-за отказа коробки передач вскоре после двухчасовой отметки. Заезды остановили красными флагами, Alfa Romeo доставили в боксы, но больше на трассу машина не выезжала. 

Наконец, Ник де Врис стал рекордсменом по пройденной дистанции, оставив позади 87 кругов, но – как и Юки Цунода накануне – не показал вообще никакой достойной упоминания скорости.  

Элбон, Перес и Боттас продолжат работу в 15:15 Мск после обеденного перерыва, еще семь команд сменят пилота перед финальной частью предсезонной программы.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заключительного дня тестов в Сахире. 

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Результаты тестов Ф1 в Бахрейне, утренняя сессия 25 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги
1. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:31.024 С4 67
2. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:31.442 0,418 С5 82
3. Brazil Фелипе Другович United Kingdom Aston Martin 1:32.075 1,051 С5 77
4. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:32.459 1,435 С3 69
5. France Пьер Гасли France Alpine
 1:32.762 1,738

С3

56
6. Thailand Алекс Элбон United Kingdom Williams 1:32.793 1,769 С5 53
7. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:33.329 2,305 С3 77
8. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:33.655 2,631 С3 44
9. Finland Валттери Боттас Switzerland Alfa Romeo 1:36.854 5,830 С3 72
10. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:38.244 7,220 С3 87
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