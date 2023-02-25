Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1 к середине субботы

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Уже в самом начале дня участники тестов в Сахире превзошли прежний рекорд, установленный в пятницу Чжоу Гуаньюем. На мягких шинах С5 Джордж Расселл наглядно продемонстрировал силу Mercedes – пока солнце еще не раскалило асфальт трассы, он показал время 1:31.442.

Однако чуть позже еще быстрее проехал Шарль Леклер. Потеряв какое-то время после поломки заднего крыла, монегаск выехал из гаража и на сликах С4 проехал круг за 1:31.024. Это всего на три десятых хуже его же рекорда трассы для машин с граунд-эффектом, установленного в квалификации прошлогоднего Гран При Бахрейна.

В дальнейшем участники сессии переключились на длинные серии кругов, и две лидирующие позиции оставались неизменными до перерыва. Однако нет сомнений, что ближе к вечеру, когда условия вновь станут более прохладными, а команды станут тренировать квалификационные попытки, можно будет ожидать новых улучшений.

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На третье место незадолго до перерыва поднялся Фелипе Другович. Резервный гонщик Aston Martin вернулся за руль впервые с четверга и также использовал мягкий состав С5. Его результат составил 1:32.075.

Только четвертым остался Серхио Перес. Гонщик Red Bull dspdfk появление красных флагов, когда в самом начале дня от его RB19 отлетели детали системы сбора данных – датчики и фрагмент матрицы. В целом, как и накануне, мексиканец был не особенно заметен и явно не гнался за скоростью. При этом он проехал солидную дистанцию в семь десятков кругов.

Пьер Гасли из Alpine замкнул пятерку лидеров, при этом его отставание составило уже 1,7 секунды.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Пилот Williams Алекс Элбон стал одним из немногих, кто несколько раз улучшил свой результат по ходу последнего часа, благодаря чему поднялся на шестую строчку в паре сотых от Гасли.

Нико Хюлькенберг, который стал лидером тестов в первые полчаса, после этого больше не улучшал собственное время, работая по другой программе. В итоге немец из Haasзавершил утреннюю сессию шестым.

Для McLaren суббота обернулась новыми проблемами. Сначало Оскара Пиастри закрутило на втором секторе, а потом на его машине во второй раз по ходу этих тестов пришлось укреплять углепластиковые надкрылки передних колес. В итоге дебютант проехал меньше всех, 40 кругов.

Детали задней части Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

Валттери Боттас не смог завершить программу из-за отказа коробки передач вскоре после двухчасовой отметки. Заезды остановили красными флагами, Alfa Romeo доставили в боксы, но больше на трассу машина не выезжала.

Наконец, Ник де Врис стал рекордсменом по пройденной дистанции, оставив позади 87 кругов, но – как и Юки Цунода накануне – не показал вообще никакой достойной упоминания скорости.

Элбон, Перес и Боттас продолжат работу в 15:15 Мск после обеденного перерыва, еще семь команд сменят пилота перед финальной частью предсезонной программы.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заключительного дня тестов в Сахире.

Результаты тестов Ф1 в Бахрейне, утренняя сессия 25 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги 1. Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:31.024 – С4 67 2. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:31.442 0,418 С5 82 3. Фелипе Другович Фелипе Другович Aston Martin Aston Martin 1:32.075 1,051 С5 77 4. Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:32.459 1,435 С3 69 5. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 1:32.762 1,738 С3 56 6. Алекс Элбон Алекс Элбон Williams Williams 1:32.793 1,769 С5 53 7. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 1:33.329 2,305 С3 77 8. Оскар Пиастри McLaren McLaren 1:33.655 2,631 С3 44 9. Валттери Боттас Alfa Romeo Alfa Romeo 1:36.854 5,830 С3 72 10. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 1:38.244 7,220 С3 87