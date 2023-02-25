Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1 к середине субботы
В заключительный день предсезонных заездов в Бахрейне скорости вновь выросли, а первую строчку по итогам четырех первых часов занял Шарль Леклер
Уже в самом начале дня участники тестов в Сахире превзошли прежний рекорд, установленный в пятницу Чжоу Гуаньюем. На мягких шинах С5 Джордж Расселл наглядно продемонстрировал силу Mercedes – пока солнце еще не раскалило асфальт трассы, он показал время 1:31.442.
Однако чуть позже еще быстрее проехал Шарль Леклер. Потеряв какое-то время после поломки заднего крыла, монегаск выехал из гаража и на сликах С4 проехал круг за 1:31.024. Это всего на три десятых хуже его же рекорда трассы для машин с граунд-эффектом, установленного в квалификации прошлогоднего Гран При Бахрейна.
В дальнейшем участники сессии переключились на длинные серии кругов, и две лидирующие позиции оставались неизменными до перерыва. Однако нет сомнений, что ближе к вечеру, когда условия вновь станут более прохладными, а команды станут тренировать квалификационные попытки, можно будет ожидать новых улучшений.
Фелипе Другович, Aston Martin AMR23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
На третье место незадолго до перерыва поднялся Фелипе Другович. Резервный гонщик Aston Martin вернулся за руль впервые с четверга и также использовал мягкий состав С5. Его результат составил 1:32.075.
Только четвертым остался Серхио Перес. Гонщик Red Bull dspdfk появление красных флагов, когда в самом начале дня от его RB19 отлетели детали системы сбора данных – датчики и фрагмент матрицы. В целом, как и накануне, мексиканец был не особенно заметен и явно не гнался за скоростью. При этом он проехал солидную дистанцию в семь десятков кругов.
Пьер Гасли из Alpine замкнул пятерку лидеров, при этом его отставание составило уже 1,7 секунды.
Ник де Врис, AlphaTauri AT04, Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Пилот Williams Алекс Элбон стал одним из немногих, кто несколько раз улучшил свой результат по ходу последнего часа, благодаря чему поднялся на шестую строчку в паре сотых от Гасли.
Нико Хюлькенберг, который стал лидером тестов в первые полчаса, после этого больше не улучшал собственное время, работая по другой программе. В итоге немец из Haasзавершил утреннюю сессию шестым.
Для McLaren суббота обернулась новыми проблемами. Сначало Оскара Пиастри закрутило на втором секторе, а потом на его машине во второй раз по ходу этих тестов пришлось укреплять углепластиковые надкрылки передних колес. В итоге дебютант проехал меньше всех, 40 кругов.
Детали задней части Alfa Romeo C43
Фото: Alfa Romeo
Валттери Боттас не смог завершить программу из-за отказа коробки передач вскоре после двухчасовой отметки. Заезды остановили красными флагами, Alfa Romeo доставили в боксы, но больше на трассу машина не выезжала.
Наконец, Ник де Врис стал рекордсменом по пройденной дистанции, оставив позади 87 кругов, но – как и Юки Цунода накануне – не показал вообще никакой достойной упоминания скорости.
Элбон, Перес и Боттас продолжат работу в 15:15 Мск после обеденного перерыва, еще семь команд сменят пилота перед финальной частью предсезонной программы.
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заключительного дня тестов в Сахире.
Результаты тестов Ф1 в Бахрейне, утренняя сессия 25 февраля
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|Круги
|1.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:31.024
|–
|С4
|67
|2.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:31.442
|0,418
|С5
|82
|3.
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:32.075
|1,051
|С5
|77
|4.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:32.459
|1,435
|С3
|69
|5.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:32.762
|1,738
|
С3
|
56
|6.
|Алекс Элбон
|Williams
|1:32.793
|1,769
|С5
|53
|7.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:33.329
|2,305
|С3
|77
|8.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:33.655
|2,631
|С3
|44
|9.
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:36.854
|5,830
|С3
|72
|10.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:38.244
|7,220
|С3
|87
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