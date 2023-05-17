Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari

Фредерик Вассер начал работу в Маранелло только этой зимой – бывший руководитель Renault и Alfa Romeo сменил во главе самой известной команды Ф1 уволенного Маттиа Бинотто.

Однако если при прежнем руководителе Скудерия была второй силой в Ф1, то старт сезона-2023 получился для коллектива куда менее удачным. По итогам пяти Гран При в активе Ferrari всего один призовой кубок, а в общем зачете команда занимает только четвертое место.

Пока у Вассера сохраняется достаточный кредит доверия от больших боссов, а сам он избегает поспешных действий – машина SF-23 недостаточно быстра в гонках, но для исправления ситуации, по мнению главы команды, нужны не радикальные переделки, а более грамотная работа с настройками.

Шарль Леклер недавно рассказал, что прошедшие месяцы Вассер посвятил тому, чтобы как следует разобраться в работе команды и ее ключевых сотрудников. И только сейчас француз собирается перейти к делу и реализовать те перемены, которые считает необходимыми.

«Я думаю, он только сейчас начинает эти процессы, – объяснил монегаск. – До того он в первую очередь анализировал ситуацию, причем в максимально возможном темпе, чтобы понять, какие изменения принесут больше всего пользы в будущем.

Мне кажется, что главная работа только начинается.

Разумеется, мы много общаемся с Фредом, и я знаю, что у него в голове – речь о долгосрочных планах для команды. Я полностью поддерживаю его подход и доверяю его решениям».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Гонщик продолжил: «Уверен, что он все сделает правильно и поведет команду в нужном направлении. И сам я очень этого жду».

Вассеру предстоит скорректировать структуру команды после ухода из Маранелло главного конструктора Давида Санчеса (тот перебрался в McLaren) и в свете предстоящей потери гоночного директора Лорана Мекиса, который с 2024 года возглавит AlphaTauri.