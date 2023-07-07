Леклер: В Сильверстоуне проявятся слабые стороны нашей машины
Алая SF-23 на последних Гран При несомненно поехала быстрее. Однако лидер Скудерии напомнил, что быстрые повороты британской трассы не лучшим образом подходят особенностям его машины
Этапы в Канаде и Австрии показали несомненное усиление Скудерии. Причем в самой команде, помимо роста скорости и результатов, отдельно выделяют позитивные перемены в поведении машины.
Недавний пакет обновлений сделал SF-23 более стабильной, что дало пилотам возможность атаковать, не опасаясь резкой перемены в балансе прямо по ходу поворота, что грозит ошибкой.
Кроме того, конструкторам Ferrari удалось решить одну из главных проблем – повышенный износ резины на гоночной дистанции. Теперь Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом могут проезжать длинные отрезки и навязывать соперникам свои тактические игры.
По сумме очков за два последних этапа Скудерия уверенно превзошла Mercedes с Aston Martin, уступив только безоговорочным фаворитам из Red Bull.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Алессио Моргезе
Однако пилот из Монако предупредил, что в этот уик-энд в британском Сильверстоуне его команде будет сложнее рассчитывать на успех из-за особенностей быстрой трассы.
«Думаю, начиная с Барселоны мы чувствуем, что движемся в верном направлении, – рассказал Шарль в четверг. – В Австрии ощущения от машины стали еще лучше, темп тоже вырос. Это доказывает, что мы продвинулись вперед.
Но не стоит чересчур радоваться. Red Bull по-прежнему далеко впереди, а на этой трассе, думаю, проявятся наши слабые места. Нам точно будет сложнее, чем в Австрии. Но мы все равно сильнее, чем прежде».
В Сильверстоуне, помимо прочего, Формула 1 перейдет на новые шины с более прочной силовой структурой. Леклер честно признал, что не может оценить, как они повлияют на расстановку сил.
«Я не знаю, – сказал он. – Думаю, важнее всего будет разобраться с их поведением в тренировках и понять, в чем отличие от привычных нам с точки зрения износа. Возможно, придется скорректировать настройки машины. Пока я не могу сказать, поможет нам эта перемена или помешает».
Говоря о нынешнем положении Скудерии, Шарль добавил: «Мне придает уверенности тот факт, что у команды есть очень четкий план в отношении того, что именно нам необходимо улучшить. Мы уже прибавили в трех последних гонках, а на предстоящих этапах получим еще много новинок.
И наша задача не только в том, чтобы оставаться впереди Mercedes и Aston. Важно как можно быстрее начать навязывать борьбу Red Bull. И здесь мы на верном пути».
В преддверии британского Гран При Леклер занимает шестое место в чемпионате пилотов, имея поровну очков с Джорджем Расселлом. Скудерия идет четвертой в Кубке конструкторов, отставая от AMR на 21 балл.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
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