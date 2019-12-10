Леклер: В начале сезона я бы не поверил, что добьюсь таких результатов

Шарль Леклер перешел в Скудерию всего после одного года в Формуле 1 с Sauber и едва не выиграл вторую гонку в сезоне после старта в Бахрейне с поула, сойдя с дистанции из-за проблем с мотором.

Тем не менее, дебютную победу монегаск оформил в Бельгии, а через неделю вновь победил – на домашней для Ferrari гонке в Монце.

По ходу сезона Леклер завоевал больше поул-позиций, чем любой другой гонщик, заработал еще восемь подиумов и занял четвертое место в зачете, опередив на 24 очка своего напарника, четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

«Я доволен. Если бы в начале сезона вы сказали мне, что у меня будет семь поулов, и я десять раз поднимусь на подиум, я бы не поверил, – сказал Леклер Motorsport.com, когда его попросили подвести итоги сезона. – Это определенно лучше, чем я ожидал.

Оглядываясь назад, я допустил довольно много ошибок, поэтому цель сейчас – понять их и не допускать снова. Но первым сезоном [с Ferrari] я доволен».

У Леклера было много возможностей одержать первую победу перед летним перерывом. Но он попал в аварию в квалификации в Баку (где мог побороться за поул), упустил победу на предпоследнем круге в Австрии и разбил машину в дождевом немецком Гран При, в котором он мог тоже стартовать с поула, если бы не технические проблемы в квалификации.

После летнего перерыва Леклер мог выиграть четыре гонки подряд. Но в Сингапуре стратегические решения Ferrari вывели на первое место Феттеля, а сход Себастьяна в Сочи привел к появлению машины безопасности, благодаря чему вперед вырвались пилоты Mercedes.

Его поул-позиция в Мехико конвертировалась в четвертое место – опять же, в какой-то степени из-за действий командного мостика Скудерии.

«Это был нелегкий сезон, – признал Леклер. – В первой его части были сложности, но мы работали усердно, и работа окупилась во второй части сезона, были две невероятные победы.

Случившееся в Монце – за пределами всех моих мечтаний. Быть на вершине подиума, когда перед тобой сотни и тысячи поклонников Ferrari – полное безумие. Я никогда это не забуду.

С другой стороны, предстоит еще много работы, чтобы справиться еще лучше».