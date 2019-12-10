Леклер: В начале сезона я бы не поверил, что добьюсь таких результатов
Монегаск подвел итоги года и рассказал, что его первый сезон в качестве гонщика Ferrari сложился куда лучше, чем он ожидал.
Шарль Леклер перешел в Скудерию всего после одного года в Формуле 1 с Sauber и едва не выиграл вторую гонку в сезоне после старта в Бахрейне с поула, сойдя с дистанции из-за проблем с мотором.
Тем не менее, дебютную победу монегаск оформил в Бельгии, а через неделю вновь победил – на домашней для Ferrari гонке в Монце.
По ходу сезона Леклер завоевал больше поул-позиций, чем любой другой гонщик, заработал еще восемь подиумов и занял четвертое место в зачете, опередив на 24 очка своего напарника, четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.
«Я доволен. Если бы в начале сезона вы сказали мне, что у меня будет семь поулов, и я десять раз поднимусь на подиум, я бы не поверил, – сказал Леклер Motorsport.com, когда его попросили подвести итоги сезона. – Это определенно лучше, чем я ожидал.
Оглядываясь назад, я допустил довольно много ошибок, поэтому цель сейчас – понять их и не допускать снова. Но первым сезоном [с Ferrari] я доволен».
У Леклера было много возможностей одержать первую победу перед летним перерывом. Но он попал в аварию в квалификации в Баку (где мог побороться за поул), упустил победу на предпоследнем круге в Австрии и разбил машину в дождевом немецком Гран При, в котором он мог тоже стартовать с поула, если бы не технические проблемы в квалификации.
После летнего перерыва Леклер мог выиграть четыре гонки подряд. Но в Сингапуре стратегические решения Ferrari вывели на первое место Феттеля, а сход Себастьяна в Сочи привел к появлению машины безопасности, благодаря чему вперед вырвались пилоты Mercedes.
Его поул-позиция в Мехико конвертировалась в четвертое место – опять же, в какой-то степени из-за действий командного мостика Скудерии.
«Это был нелегкий сезон, – признал Леклер. – В первой его части были сложности, но мы работали усердно, и работа окупилась во второй части сезона, были две невероятные победы.
Случившееся в Монце – за пределами всех моих мечтаний. Быть на вершине подиума, когда перед тобой сотни и тысячи поклонников Ferrari – полное безумие. Я никогда это не забуду.
С другой стороны, предстоит еще много работы, чтобы справиться еще лучше».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Scuderia Ferrari
|Автор
|Скотт Митчелл
Леклер: В начале сезона я бы не поверил, что добьюсь таких результатов
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