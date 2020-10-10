Леклер: В гонке будет много сюрпризов

Из-за отмены пятничных тренировок на Гран При Айфеля пилоты Ferrari ни разу не ездили по трассе с большим количеством топлива в баках – и не исключено, что в воскресенье гонщикам придется на ходу адаптироваться к тем или иным нюансам поведения машины. Об этом журналистам после окончания квалификации на «Нюрбургринге» рассказал Шарль Леклер.

«Сейчас у нас нет определенной информации, которой мы обычно располагаем к старту гонки, – объяснил пилот. – Поэтому гонка будет непростой, в ней может быть много сюрпризов. Так или иначе, я постараюсь выжать из машины максимум и надеюсь показать хороший результат».

Повторение лучшего квалификационного результата сезона (ранее монегаск стал 4-м на квалификации Гран При Великобритании), по словам пилота, стало для него неожиданностью.

«Вообще-то мы ожидали, что в условиях холодной погоды столкнемся с проблемами. Поэтому темп и на утренней тренировки, и в квалификации оказался неожиданной и очень приятной новостью. Решающий круг мне очень понравился – тем более, что по ходу квалификации условия становились все хуже. В частности, ветер становился сильнее, что делало машину менее предсказуемой. И ярче всего это проявилось именно в третьем сегменте».