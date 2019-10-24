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Формула 1 / Новость

Леклер: Ferrari уверена в легальности мотора

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Леклер: Ferrari уверена в легальности мотора
Автор:
, редактор
24 окт. 2019 г., 19:55

Гонщика Скудерии не беспокоят вопросы конкурентов, которые хотят выяснить причину большой разницы в максимальных скоростях.

Большое преимущество Ferrari в мощности мотора и скорости на прямых вызвало вопросы у конкурентов итальянской команды. Ряд соперников направил FIA запросы касательно легальности силовой установки Скудерии. Вопросы связаны с интеркулером и системой рекуперации энергии, в которых конкуренты и видят преимущество Ferrari.

Однако, на данный момент официальных протестов на двигатель Ferrari не поступало, а пилот команды Шарль Леклер уверен в его легальности.

«Думаю, когда одна из команд набирает хороший ход, остальные ищут любые мелочи, чтобы ее дестабилизировать, – сказал монегаск перед Гран При Мексики. – Но ничего не выйдет. Мы в команде полностью уверены, что все в порядке, так что на нас это не влияет».

Макс Ферстаппен считает, что преимущество Ferrari на прямых не оставляет его команде шансов обогнать итальянцев в Мехико.

«Ferrari каждый год набирает все больше мощности, – сказал пилот Red Bull. – Их очень трудно превзойти. Даже если твоя машина быстрее на полсекунды, обойти их в квалификации почти невозможно. 

У Mercedes лучше машина, чем у Ferrari, но в квалификации они все равно уступают. Разница в скорости [на прямых] просто безумная».

Ферстаппен отметил, что не знает, с чем связано такое превосходство Скудерии: «Если бы я знал, мы бы уже использовали это в своем моторе. Мы стараемся прибавить в мощности, но разница велика. На фоне Mercedes и Renault мы хорошо смотримся, мало уступаем. Конечно, они обычно выставляют больше прижимной силы, но мы недалеко от них, это большое достижение».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл, Джек Беньон

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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