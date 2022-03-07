Леклер: В этом году для титула хватит пяти побед

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После трех дней тестов Формулы 1 в Барселоне сложно судить о расстановке сил, но уже понятно, что соперничество в предстоящем сезоне будет весьма упорным. Многие считают, что пока преимущество у Ferrari – после анализа данных даже в Маранелло согласились с таким выводом.

Скудерия не выигрывала в Ф1 с Гран При Сингапура 2019 года, когда сильнейшим стал Себастьян Феттель. По мнению нынешнего гонщика команды Шарля Леклера, после смены регламента важнее всего будет регулярно бороться в числе лидеров, пусть даже и без множества выигранных Гран При.

«Два последних года сложились для нас сложно, – отметил монегаск в интервью Canal Sports Club. – Понятно, что Ferrari всегда находится под особым давлением. Но прежде мы как команда хорошо справлялись с прессиногом, а сейчас смогли хорошо подготовиться к смене правил.

Если нам удастся одержать в предстоящем чемпионате пять побед, будет очень здорово. Если к тому же выступать стабильно, этого вполне может хватить для титула».

Говоря о предстоящих 10-12 марта тестах в Бахрейне, Леклер добавил: «Они будут иметь очень большое значение для первого Гран При. Уверен, именно в этой сессии команды впервые покажут свою реальную силу.

Мы пока осторожны в прогнозах, так как не знаем точно своей силы в сравнении с соперниками, но полны желания биться за самые высокие позиции».