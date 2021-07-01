Леклер уже поездил на Ferrari 2022 года. Но как?

Шарль Леклер уже получил возможность в общих чертах представить, как будет чувствовать за рулем болида следующего года, построенного по новым техническим требованиям. Впрочем, рассказ пилота об этом не стоит считать признанием в нарушении правил, которые запрещают выводить новый автомобиль на трассу до начала следующих предсезонных тестов. Как нетрудно догадаться, пока монегаск управлял лишь цифровой моделью нового автомобиля – с помощью симулятора на базе команды.

«Да, я действительно уже опробовал самую первую версию, – поделился гонщик с журналистами в паддоке Гран При Австрии. – Но все-таки мы еще на ранней стадии разработки, мы оперируем только расчетами и прогнозами. И уверен, в настоящий момент нет ни одной команды, у которой не было бы вопросов о направлениях дальнейшего движения и дальнейшего развития.

Но все же мы можем дать определенную обратную связь – к счастью, у нас в команде прекрасный симулятор, который позволяет пробовать самые разные решения. И мы уже можем почувствовать, что в будущем году столкнемся с очень серьезными изменениями.

Но все-таки в настоящий момент общая оценка машины 2022 года – не главное. Скорее, мы с Карлосом выявляем некоторые неприятные моменты в автомобиле этого сезона – и инженеры работают над тем, чтобы этих моментов не было в новом болиде. И хотя новый болид будет сильно отличаться от нынешнего, эта работа все равно весьма полезна».