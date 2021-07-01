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Формула 1 Новости

Леклер уже поездил на Ferrari 2022 года. Но как?

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, Главный редактор

К счастью для пилота и его команды, современные технологии позволяют опробовать машину еще до того, как будет изготовлена первая из множества ее деталей

Леклер уже поездил на Ferrari 2022 года. Но как?

Шарль Леклер уже получил возможность в общих чертах представить, как будет чувствовать за рулем болида следующего года, построенного по новым техническим требованиям. Впрочем, рассказ пилота об этом не стоит считать признанием в нарушении правил, которые запрещают выводить новый автомобиль на трассу до начала следующих предсезонных тестов. Как нетрудно догадаться, пока монегаск управлял лишь цифровой моделью нового автомобиля – с помощью симулятора на базе команды.

«Да, я действительно уже опробовал самую первую версию, – поделился гонщик с журналистами в паддоке Гран При Австрии. – Но все-таки мы еще на ранней стадии разработки, мы оперируем только расчетами и прогнозами. И уверен, в настоящий момент нет ни одной команды, у которой не было бы вопросов о направлениях дальнейшего движения и дальнейшего развития.

Но все же мы можем дать определенную обратную связь – к счастью, у нас в команде прекрасный симулятор, который позволяет пробовать самые разные решения. И мы уже можем почувствовать, что в будущем году столкнемся с очень серьезными изменениями.

Но все-таки в настоящий момент общая оценка машины 2022 года – не главное. Скорее, мы с Карлосом выявляем некоторые неприятные моменты в автомобиле этого сезона – и инженеры работают над тем, чтобы этих моментов не было в новом болиде. И хотя новый болид будет сильно отличаться от нынешнего, эта работа все равно весьма полезна».

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