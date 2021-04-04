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Формула 1 / Новость

Леклер: Уже хочу продлить контракт с Ferrari

Автор:
, редактор

Шести лет в Маранелло Шарлю мало

Леклер: Уже хочу продлить контракт с Ferrari

В конце 2019 года Шарль Леклер подписал с Ferrari пятилетний контракт после всего одного сезона в команде. Его соглашение действует еще четыре сезона, однако монегаск уже заговорил о возможном продлении сделки.

«У меня контракт до конца 2024 года, но я уже хотел бы его продлить, – сказал Леклер газете Repubblica. – Я хочу остаться здесь дольше. Я верю в Ferrari и людей, которые на нее работают. Я на 100% сосредоточен на себе и постоянно работаю над собой».

Леклер также отметил важность команды для личных успехов: «Один я не смогу быть успешным. И так же неважно, кто твой напарник, ведь на трассе все говорит секундомер. Нужно помогать команде и вне кокпита. Может, это звучит скучно, но я рассчитываю на команду и машину. Все должно быть идеально».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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