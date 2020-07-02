Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы

Шарль Леклер считает, что Ferrari в этом году может подключиться к борьбе за чемпионский титул разве что благодаря чуду. Об этом монегаск рассказал журналистам перед началом Гран При Австрии.

«Конечно, пока остаются какие-то шансы – и полная определенность появится только после квалификации. Но в настоящий момент мы на 99 процентов уверены: сезон для нас сложится еще сложнее, чем прошлогодний».

Из результатов Скудерии на февральских предсезонных тестах наблюдатели делали противоречивые выводы. В частности, многие подозревали, что команда скрывает истинный темп своих болидов. Однако в последние дни в прессе появилась информация, что автомобиль SF1000 на деле вышел не слишком удачным – и в настоящий момент ведутся активные работы по его усовершенствованию. Большой набор новых деталей должен быть установлен на машины перед третьим этапом чемпионата – Гран При Венгрии.

«После тестов мы в общих чертах представляли, что не добились от машины того, чего хотели, – рассказал Леклер журналистам. – Особенно с точки зрения квалификационного темпа. Когда фабрика открылась после карантина, мы еще раз внимательно изучили полученные на тестах данные, попытались максимально тщательно определить причины и пути решения возникших проблем. И на основании этого анализа приняли решение сменить вектор работы над болидом».