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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы

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Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы
Автор:
, Главный редактор
2 июл. 2020 г., 17:09

Пилот из Монако готовится к сезону, по ходу которого итальянской команде будет заметно тяжелее, чем в прошлом году

Шарль Леклер считает, что Ferrari в этом году может подключиться к борьбе за чемпионский титул разве что благодаря чуду. Об этом монегаск рассказал журналистам перед началом Гран При Австрии.

«Конечно, пока остаются какие-то шансы – и полная определенность появится только после квалификации. Но в настоящий момент мы на 99 процентов уверены: сезон для нас сложится еще сложнее, чем прошлогодний».

Из результатов Скудерии на февральских предсезонных тестах наблюдатели делали противоречивые выводы. В частности, многие подозревали, что команда скрывает истинный темп своих болидов. Однако в последние дни в прессе появилась информация, что автомобиль SF1000 на деле вышел не слишком удачным – и в настоящий момент ведутся активные работы по его усовершенствованию. Большой набор новых деталей должен быть установлен на машины перед третьим этапом чемпионата – Гран При Венгрии.

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«После тестов мы в общих чертах представляли, что не добились от машины того, чего хотели, – рассказал Леклер журналистам. – Особенно с точки зрения квалификационного темпа. Когда фабрика открылась после карантина, мы еще раз внимательно изучили полученные на тестах данные, попытались максимально тщательно определить причины и пути решения возникших проблем. И на основании этого анализа приняли решение сменить вектор работы над болидом».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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