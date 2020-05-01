Коронавирус и гонки
Леклер устроился в доставку еды. Благотворительную
Пилот Ferrari продолжает участие в благотворительных проектах
Пилот Ferrari Шарль Леклер начал помогать благотворительной инициативе Красного креста. На этой неделе монегаск развозил еду тем, кто пострадал от пандемии коронавируса или ведет борьбу с заболеванием.
Среди адресатов Леклера оказались пожилые люди, которым нельзя выходить из дома, а также волонтеры Красного креста. Кроме того, гонщик Скудерии помог отвезти экипировку в одну из больниц Монако.
Для Леклера это не первое участие в благотворительности за время эпидемии. Он уже помогал княгине Монако Шарлен с раздачей масок для лица, а также участвовал в онлайн-гонках #RaceForTheWorld, во время которых пилоты собирали пожертвования на борьбу с коронавирусом.
Шарль Леклер, Ferrari
Фото: Красный крест
Сезон Формулы 1 до сих пор не начался из-за пандемии. Предполагается, что первая гонка пройдет 5 июля в Австрии. В отсутствие настоящих Гран При Формула 1 проводит виртуальные, на которых Леклер уже одержал две победы.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Леклер устроился в доставку еды. Благотворительную
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