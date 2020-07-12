Руководитель команды Ferrari отказался от претензий к своим гонщикам за столкновение в Австрии. На первом круге гонки на «Ред Булл Ринге» Шарль Леклер вынес своего партнера Себастьяна Феттеля. После этого оба пилота Ferrari сошли с дистанции. Монегаск взял на себя вину за провокацию аварии и извинился перед напарником.

В отличие от своего гонщика босс команды Маттиа Бинотто не увидел необходимости кому-то что-то говорить. «Мне нечего сказать гонщикам, – заявил Бинотто в интервью телеканалу Sky F1. – Заканчивать гонку после двух кругов – это боль. Это худшее завершение гоночного уик-энда из всех возможных.

Я думаю, сейчас не время искать, кто за что несет ответственность; не думаю, что время кого-то обвинять. Время работать всем вместе. У нас на базе есть правильные люди, которые обеспечат нам прогресс».

Неделю назад аварию устроил не Леклер. А Феттель. В том же самом третьем повороте, в котором Шарль ударил напарника, Себ попробовал атаковать Сайнса и развернулся. В отличие от инцидента на Гран При Штирии в первом случае никто не получил повреждений, а обе Ferrari добрались до финиша. Несмотря на это Бинотто нашел время, чтобы покритиковать Феттеля за случившееся.