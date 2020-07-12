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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

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Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1
12 июл. 2020 г., 15:36

Маттиа Бинотто отказался возлагать ответственность за столкновение напарников на кого-либо из пилотов Скудерии

Руководитель команды Ferrari отказался от претензий к своим гонщикам за столкновение в Австрии. На первом круге гонки на «Ред Булл Ринге» Шарль Леклер вынес своего партнера Себастьяна Феттеля. После этого оба пилота Ferrari сошли с дистанции. Монегаск взял на себя вину за провокацию аварии и извинился перед напарником.

В отличие от своего гонщика босс команды Маттиа Бинотто не увидел необходимости кому-то что-то говорить. «Мне нечего сказать гонщикам, – заявил Бинотто в интервью телеканалу Sky F1. – Заканчивать гонку после двух кругов – это боль. Это худшее завершение гоночного уик-энда из всех возможных.

Я думаю, сейчас не время искать, кто за что несет ответственность; не думаю, что время кого-то обвинять. Время работать всем вместе. У нас на базе есть правильные люди, которые обеспечат нам прогресс».

Неделю назад аварию устроил не Леклер. А Феттель. В том же самом третьем повороте, в котором Шарль ударил напарника, Себ попробовал атаковать Сайнса и развернулся. В отличие от инцидента на Гран При Штирии в первом случае никто не получил повреждений, а обе Ferrari добрались до финиша. Несмотря на это Бинотто нашел время, чтобы покритиковать Феттеля за случившееся.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Scuderia Ferrari
Автор Антон Погорельский

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