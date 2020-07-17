Леклер успел найти позитив до того, как намок асфальт

На Гран При Венгрии Ferrari обошлась без новинок – большой пакет обновлений был установлен на машины неделей раньше на Гран При Штирии. Однако тогда отмена субботней тренировки и сход обеих машин в начале гонки не дали пилотам Скудерии в полной мере почувствовать, насколько эффективны новые детали.

На пятничных заездах на «Хунгароринге» пройденная дистанция также была ограничена: вся вторая тренировка прошла на мокром асфальте. Однако Шарль Леклер утверждает, что уже почувствовал кое-какие позитивные моменты.

«Утром все было даже лучше, чем мы предполагали изначально, – рассказал Леклер журналистам по завершении заездов. – Да, машина все та же, но на этой трассе она ведет себя по-другому. Были кое-какие нюансы в ее поведении, которые меня порадовали.

Стоит сказать, что в поворотах мы достаточно быстры. Не настолько быстры, чтобы угрожать Mercedes – но явно более конкурентоспособны, чем в Австрии. И это радует. Надеюсь, что эта ситуация не изменится до конца уик-энда. Хотя нам по-прежнему есть чем заняться на базе».

На утренней тренировке Леклер показал 7-е время – а вот во второй практике был только 10-м (хотя время по ходу сессии показали лишь 13 гонщиков).

«Днем было сложнее, – прокомментировал ситуацию монегаск. – Мы попробовали кое-какие решения по настройкам, и в итоге я был не очень доволен тем, какой стала машина. Не был в ней до конца уверен. В целом же были активнее других на мокром асфальте – пытались лучше прочувствовать машину, лучше ее понять».