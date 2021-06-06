Леклер упустил лидерство в Баку из-за ветки на асфальте

Шарль Леклер начал гонку Формулы 1 в Баку с поул-позиции и лидировал на протяжении двух первых кругов, после чего в начале третьего монегаска опередил Льюис Хэмилтон. После завершения заезда пилот Ferrari сообщил, что в этой борьбе на стороне британского пилота среди прочего сыграла бакинская растительность

«На первых кругах у меня все было нормально, – в частности сообщил Леклер. – Однако было кое-что, чего нельзя было заметить по телевизору. В районе апекса 15-го поворота лежала ветка дерева, и из-за нее я потерял какое-то время. Я срезал поворот, чтобы не проехать по этой ветке – и потом слегка сбросил. Чтобы меня нельзя было обвинить в получении преимущества по сравнению с Льюисом, который проехал поворот нормально. Благодаря этому Льюис и обогнал меня.

После этого все резко усложнилось. Я оказался в грязном воздухе за спиной Льюиса, быстро выпал из зоны DRS – и меня почти сразу же обогнал Ферстаппен. Одним словом, все посыпалось: у других машин в лидирующей группе темп был явно лучше, чем у моей. А когда мне удалось нащупать неплохой темп, команда приняла решение провести пит-стоп».

По ходу волны пит-стопов пилот Ferrari уступил позицию Пьеру Гасли, а в итоге закончил гонку на 4-й позиции.

Стоит отметить, что это уже второе за неделю вмешательство ветки в ход престижных соревнований: в прошлую субботу контакт с веткой по ходу квалификации привел к отключению силовой установки на одном из внедорожников серии Extreme E.

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