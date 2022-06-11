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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Леклер удивился выигранному поулу

По словам пилота Ferrari, первые сессии убедили его в превосходстве Red Bull

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Леклер удивился выигранному поулу
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Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран При Азербайджана, на последних минутах существенно улучшив свое время. Его соперники не смогли ответить должным образом: напарник по Скудерии Карлос Сайнс допустил занос и потерял несколько десятых, а у Red Bull возникли проблемы с запуском двигателя на болиде Серхио Переса, в результате чего «Быки» выпустили свои машину на трассу не в том порядке, в котором планировали.

Поскольку Леклер сразу после финиша вероятно ничего не знал о заминке в Red Bull, он признался, что поул стал для него сюрпризом.

«Честно признаться, я немного удивлен своей победе, – заявил монегаск. – Конечно, всегда приятно завоевать поул, особенно в такой плотной борьбе. В первом и во втором сегменте Red Bull были очень сильны, и я уже начал думать, что выиграть квалификацию для меня будет невозможно, однако в последней попытке я смог собрать отличный круг и победил.

Конечно, в гонке все решит умение беречь шины и степень их деградации на разных машинах. Но с тех пор, как мы установили обновления в Барселоне, и на основании гонки в Монако, я могу сказать, что наш болид стал бережнее относиться к резине, так что я с оптимизмом смотрю в завтра».

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