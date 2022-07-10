Леклер трижды обогнал Ферстаппена и выиграл Гран При Австрии

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Лишь на протяжении десяти первых кругов после старта гонки у многочисленных фанатов в оранжевых футболках на трибунах «Ред Булл Ринга» был повод для хорошего настроения – их кумир Макс Ферстаппен стартовал с поула и лидировал в гонке.

Но затем, в отличие от субботнего спринта, события стали развиваться не в пользу голландца. Его догнал и начал атаковать Шарль Леклер – и на 12-м круге провел успешную атаку в четвертом повороте. Вскоре после этого Макс поехал на первый пит-стоп, где получил свежий комплент Hard.

Леклер оставался на трассе гораздо дольше и сменил резину только на 26-м круге. Он выехал на трассу в шести секундах за лидером сезона, но быстро догнал того и на 33-м круге во второй раз провел успешный обгон.

Затем история повторилась: Макс провел второй пит-стоп (вновь получив Hard) на 37-м круге, Шарль – на 49-м. И вновь монегаск оказался вторым – и вновь, уже в третий раз, отыграл позицию.

Казалось, что у Ferrari все под полным контролем, так как Карлос Сайнс все это время оставался в нескольких секундах за напарником, что обещало Скудерии дубль. Но за 15 кругов до финиша, когда испанец уже готовился в свою очередь обгонять Ферстаппена, за его машиной потянулась струйка дыма, а затем и показались языки пламени.

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, после пожара Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Карлос сошел – но, в отличие от Сильверстоуна, судьи не выпустили автомобиль безопасности, а ввели режим FCY, сохранив отрывы. Оба лидера перешли на Medium, но после этого Леклер стал жаловаться на работу электронного акселератора, а затем и коробки передач. Но все же пилоту Ferrari удалось закончить дистанцию впереди главного соперника и одержать третью победу в сезоне. Шарль впервые в карьере выиграл, стартовав не с поула.

«Ох, как я испугался, как же я испугался…» – признался гонщик по радио.

Макс остался вторым, получив также бонус за лучшее время круга. Так как Серхио Перес еще на первом круге столкнулся с Джорджем Расселлом и позже сошел, на подиум в третий раз подряд поднялся Льюис Хэмилтон.

После старта: Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Без Серхио

Перес и Расселл оказались рядом в третьем повороте после старта – Джордж попробовал было обойти Карлоса Сайнса, но тот удержался впереди, хоть и выехав за пределы трассы. Мексиканец поравнялся с соперником – и следующую прямую гонщики промчались колесо в колесо.

В четвертом повороте, оставаясь снаружи, Перес смог выйти на полкорпуса вперед, но в этот момент между машинами произошел контакт. Red Bull закрутило и отбросило в гравий. Серхио смог продолжить движение, но из-за полученных повреждений его темп серьезно просел, и в итоге команда сняла машину с гонки.

Джордж получил пять секунд штрафа и вынужден был поменять переднее крыло, но затем пробился из конца второго десятка на четвертое место. Mercedes вновь заработала в воскресенье больше всех очков.

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Фернандо Алонсо, Alpine A522, Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Битва тактик и одинокий Эстебан

Эстебан Окон стартовал шестым и финишировал пятым, уступив только соперникам из трех топ-команд. Это лучший результат француза в сезоне, позволивший его Alpine сравняться по очкам с McLaren.

А вот за последующие позиции в гонке развернулась форменная драка. В каких-то командах предпочли проводить пит-стопы раньше, в других – стартовать на жестком составе и ехать в боксы позже.

Из-за этого в десятке по ходу дистанции можно было увидеть Лэнса Стролла, Юки Цуноду, Гуаньюя Чжоу и даже стартовавшего последним Фернандо Алонсо.

Но в итоге соперников все же оттеснили гонщики Haas и McLaren, которые регулярно обменивались позициями. После первой волны пит-стопов в этом квартете лидировал Кевин Магнуссен, а последним шел Мик Шумахер. Но в итоге именно немец стал сильнейшим, добившись лучшего в карьере шестого места – хотя и отстав на круг.

Против Ландо Норриса сыграл штраф за регулярное нарушение границ трассы. Кроме британца, по пять секунд за это получили Чжоу, Себастьян Феттель и Пьер Гасли.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Фернандо неудержимый

Судьба десятого места решалась на последних метрах. Еще за несколько кругов до финиша его занимал Алекс Элбон, однако затем англо-тайца обогнал Валттери Боттас, стартовавший из боксов.

Но и ему не суждено было заработать одно очко – на финальном круге пилота Alfa Romeo опередил Фернандо Алонсо, который использовал режим FCY, чтобы съездить за свежими шинами.

Кроме Переса и Сайнса, до финиша не добрался лишь Николя Латифи, которого подвела машина. Пьера Гасли наказали пятью секундами за столкновение с Себастьяном Феттелем в четвертом повороте. «Что не так с этими людьми?…» – сокрушался по радио немец, который в итоге остался самым последним.

Результаты Гран При Австрии