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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о гонке

Леклер трижды обогнал Ферстаппена и выиграл Гран При Австрии

В Шпильберге преимущество Ferrari над Red Bull не вызывало сомнений, но каждая команда привела к финишу только по одной машине. На подиум поднялся Льюис Хэмилтон

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер трижды обогнал Ферстаппена и выиграл Гран При Австрии
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Лишь на протяжении десяти первых кругов после старта гонки у многочисленных фанатов в оранжевых футболках на трибунах «Ред Булл Ринга» был повод для хорошего настроения – их кумир Макс Ферстаппен стартовал с поула и лидировал в гонке. 

Но затем, в отличие от субботнего спринта, события стали развиваться не в пользу голландца. Его догнал и начал атаковать Шарль Леклер – и на 12-м круге провел успешную атаку в четвертом повороте. Вскоре после этого Макс поехал на первый пит-стоп, где получил свежий комплент Hard. 

Леклер оставался на трассе гораздо дольше и сменил резину только на 26-м круге. Он выехал на трассу в шести секундах за лидером сезона, но быстро догнал того и на 33-м круге во второй раз провел успешный обгон.

Затем история повторилась: Макс провел второй пит-стоп (вновь получив Hard) на 37-м круге, Шарль – на 49-м. И вновь монегаск оказался вторым – и вновь, уже в третий раз, отыграл позицию. 

Казалось, что у Ferrari все под полным контролем, так как Карлос Сайнс все это время оставался в нескольких секундах за напарником, что обещало Скудерии дубль. Но за 15 кругов до финиша, когда испанец уже готовился в свою очередь обгонять Ферстаппена, за его машиной потянулась струйка дыма, а затем и показались языки пламени. 

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, после пожара

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, после пожара

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Карлос сошел – но, в отличие от Сильверстоуна, судьи не выпустили автомобиль безопасности, а ввели режим FCY, сохранив отрывы. Оба лидера перешли на Medium, но после этого Леклер стал жаловаться на работу электронного акселератора, а затем и коробки передач. Но все же пилоту Ferrari удалось закончить дистанцию впереди главного соперника и одержать третью победу в сезоне. Шарль впервые в карьере выиграл, стартовав не с поула. 

«Ох, как я испугался, как же я испугался…» – признался гонщик по радио.

Макс остался вторым, получив также бонус за лучшее время круга. Так как Серхио Перес еще на первом круге столкнулся с Джорджем Расселлом и позже сошел, на подиум в третий раз подряд поднялся Льюис Хэмилтон.

После старта: Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

После старта: Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Джордж Расселл, Mercedes W13, Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Без Серхио

Перес и Расселл оказались рядом в третьем повороте после старта – Джордж попробовал было обойти Карлоса Сайнса, но тот удержался впереди, хоть и выехав за пределы трассы. Мексиканец поравнялся с соперником – и следующую прямую гонщики промчались колесо в колесо. 

В четвертом повороте, оставаясь снаружи, Перес смог выйти на полкорпуса вперед, но в этот момент между машинами произошел контакт. Red Bull закрутило и отбросило в гравий. Серхио смог продолжить движение, но из-за полученных повреждений его темп серьезно просел, и в итоге команда сняла машину с гонки. 

Джордж получил пять секунд штрафа и вынужден был поменять переднее крыло, но затем пробился из конца второго десятка на четвертое место. Mercedes вновь заработала в воскресенье больше всех очков. 

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Фернандо Алонсо, Alpine A522, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Фернандо Алонсо, Alpine A522, Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Битва тактик и одинокий Эстебан

Эстебан Окон стартовал шестым и финишировал пятым, уступив только соперникам из трех топ-команд. Это лучший результат француза в сезоне, позволивший его Alpine сравняться по очкам с McLaren.

А вот за последующие позиции в гонке развернулась форменная драка. В каких-то командах предпочли проводить пит-стопы раньше, в других – стартовать на жестком составе и ехать в боксы позже. 

Из-за этого в десятке по ходу дистанции можно было увидеть Лэнса Стролла, Юки Цуноду, Гуаньюя Чжоу и даже стартовавшего последним Фернандо Алонсо. 

Но в итоге соперников все же оттеснили гонщики Haas и McLaren, которые регулярно обменивались позициями. После первой волны пит-стопов в этом квартете лидировал Кевин Магнуссен, а последним шел Мик Шумахер. Но в итоге именно немец стал сильнейшим, добившись лучшего в карьере шестого места – хотя и отстав на круг.

Против Ландо Норриса сыграл штраф за регулярное нарушение границ трассы. Кроме британца, по пять секунд за это получили Чжоу, Себастьян Феттель и Пьер Гасли.

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Фернандо неудержимый

Судьба десятого места решалась на последних метрах. Еще за несколько кругов до финиша его занимал Алекс Элбон, однако затем англо-тайца обогнал Валттери Боттас, стартовавший из боксов. 

Но и ему не суждено было заработать одно очко – на финальном круге пилота Alfa Romeo опередил Фернандо Алонсо, который использовал режим FCY, чтобы съездить за свежими шинами. 

Кроме Переса и Сайнса, до финиша не добрался лишь Николя Латифи, которого подвела машина. Пьера Гасли наказали пятью секундами за столкновение с Себастьяном Феттелем в четвертом повороте. «Что не так с этими людьми?…» – сокрушался по радио немец, который в итоге остался самым последним.

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Результаты Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:24'24.312   3
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:24'25.844 1.532 3
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:25'05.529 41.217 2
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:25'23.284 58.972 2
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:25'32.748 1'08.436 2
6 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1:24'29.612 1 Lap 2
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:24'32.519 1 Lap 2
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:24'35.928 1 Lap 2
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:24'40.656 1 Lap 2
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1:24'42.737 1 Lap 3
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:24'44.287 1 Lap 2
12 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:24'48.889 1 Lap 2
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:24'53.789 1 Lap 2
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:24'55.511 1 Lap 2
15 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1:25'02.718 1 Lap 2
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:25'04.452 1 Lap 2
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:25'06.144 1 Lap 2
  Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:06'24.986 15 Laps 2
  Canada Николя Латифи Williams Mercedes 58'46.702 23 Laps 3
  Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 30'16.716 47 Laps 2
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