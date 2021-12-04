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Леклер: Тот поворот я проезжал с закрытыми глазами

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Гонщик Ferrari придумал необычный способ справиться с психологическими последствиями пятничной аварии

Леклер: Тот поворот я проезжал с закрытыми глазами

По ходу второй тренировки на городской трассе в Джидде Шарль Леклер не удержал под контролем свою машину в 22-м повороте, ее заднюю часть сорвало и бросило в барьер. 

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Механикам Ferrari удалось за ночь восстановить шасси, и в квалификации пилот показал отличное четвертое время. Как рассказал сам монегаск, сумевший выиграть всего несколько сотых у Серхио Переса, Пьера Гасли и Ландо Норриса, ключом к такому результату стал тот самый 22-й поворот.

«Не думаю, что можно было рассчитывать на большее, – объяснил Шарль в телеинтервью. – Миой круг вышел по-настоящему хорошим, действительно на пределе. А 22-й поворот я проезжал, практически закрыв глаза – и это сработало».

Он пояснил: «Разумеется, это лишь образное выражение. В действительности глаза все же оставались открытыми. Но честно – после вчерашней аварии я думал, что все легко может закончиться точно так же. 

Но в этот раз я удержался на трассе и добился своего. Потому очень рад, что буду стартовать завтра четвертым».

В первой половине нынешнего сезона Шарль показал себя настоящим специалистом по городским трассам, завоевав поулы в Монако и Баку. Он объяснил, что это тоже помогло в Джидде.

«На городских трассах именно уверенность в первую очередь определяет результат, – сказал пилот Ferrari. – Но здесь я почему-то никак не мог почувствовать эту уверенность, особенно после вчерашнего. 

Потому с первых же кругов сегодняшней тренировки мне пришлось обретать ее шаг за шагом, вплоть до финала квалификации. И только на решающем круге я смог собрать все воедино и проехать тот круг. И все получилось.

Если посмотреть, только в 22-м повороте я нашел около двух десятых, если сравнивать с предыдущими кругами». 

Также Шарль рассказал, что после пятничного аварии не был полностью готов физически, испытывая боль в ноге и голове. 

«Машина сначала ударилась передом, но основная сила пришлась на второй удар задней частью, – рассказал Леклер. – Просто поразительно, что мотор не пострадал. Шасси тоже досталось, это был очень неприятный момент». 

Другой пилот Ferrari Карлос Сайнс после череды ошибок в квалификации будет стартовать только 15-м.

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