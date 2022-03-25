Леклер стал лучшим во второй тренировке, но зацепил стену
Первая пятерка по итогам пятницы в Джидде оказалась точно такой же, как неделей ранее на старте в Бахрейне
Вторая тренировка Гран При Саудовской Аравии стартовала на 15 минут позже намеченного из-за необходимости провести срочный брифинг для пилотов и представителей команд после атаки на нефтяной терминал в 22 км от трассы.
Когда участники этапа смогли приступить к работе, быстро стало понятно, что расстановка сил в условиях, близким к квалификационным и гоночным, выглядит очень похожей на Бахрейн.
Шарль Леклер проехал на мягких шинах за 1:30.074 и возглавил протокол, однако пилот Ferrari потерял около 20 минут работы на трассе, задев барьер в четвертом повороте левым передним колесом. Касание было легким, но привело к поломке машины, заставив пилота медленно ехать в боксы.
Макс Ферстаппен, как и в первой сессии, остался вторым, но свой результат показал на более жесткой резине. Практически под клетчатым флагом пилот Red Bull пожаловался команде на странное поведение машины – и в ответ получил распоряжение срочно остановиться.
Карлос Сайнс и Серхио Перес подтвердили скорость своих команд и дополнили первую четверку. Оба, как и Ферстаппен, проехали свои лучшие круги на сликах Medium. При этом Сайнс тоже досрочно оказался вне игры после контакта задним колесом с барьером на выходе из 13-го поворота.
Льюис Хэмилтон после девятого результата в первой тренировке поднялся на пятую строчку с отставанием меньше пяти десятых, но пилот McLaren использовал для лучшей попытки Soft – как и ставший шестым его напарник Джордж Расселл.
Дандо Норрис подарил надежду McLaren седьмым результатом, также в первой части протокола оказались представители Alpine (Эстебан Окон), Alfa Romeo (Валттери Боттас) и AlphaTauri (Юки Цунода). При этом японец остановился на трассе уже после истечении времени – похоже, из-за неполадок в моторе.
Еще раньше вынужден был прервать работу Кевин Магнуссен – датчанин из Haas и так потерял всю первую сессию, а во второй после указания от команды гнать на полную далеко заехал на поребрик, после чего резко сбросил скорость и остановился из-за проблем с силовой установкой.
Результаты второй тренировки Гран При Саудовской Аравии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|15
|1'30.074
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|23
|1'30.214
|0.140
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|12
|1'30.320
|0.246
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'30.360
|0.286
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'30.513
|0.439
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|29
|1'30.664
|0.590
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|26
|1'30.735
|0.661
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|26
|1'30.760
|0.686
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|14
|1'30.832
|0.758
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1'30.886
|0.812
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|27
|1'30.944
|0.870
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|29
|1'30.963
|0.889
|13
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|27
|1'31.169
|1.095
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|1'31.372
|1.298
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'31.527
|1.453
|16
|Нико Хюлькенберг
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|1'31.615
|1.541
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'31.615
|1.541
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|26
|1'31.814
|1.740
|19
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|29
|1'31.866
|1.792
|20
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|13
|1'32.344
|2.270
|Полные результаты
Ф1 сообщила гонщикам, что этап в Джидде продолжится
Все команды Ф1 отменили пятничные медиа-сессии