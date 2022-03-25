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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о тренировке

Леклер стал лучшим во второй тренировке, но зацепил стену

Первая пятерка по итогам пятницы в Джидде оказалась точно такой же, как неделей ранее на старте в Бахрейне

Александр Кабановский
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Леклер стал лучшим во второй тренировке, но зацепил стену
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Вторая тренировка Гран При Саудовской Аравии стартовала на 15 минут позже намеченного из-за необходимости провести срочный брифинг для пилотов и представителей команд после атаки на нефтяной терминал в 22 км от трассы.

Когда участники этапа смогли приступить к работе, быстро стало понятно, что расстановка сил в условиях, близким к квалификационным и гоночным, выглядит очень похожей на Бахрейн. 

Шарль Леклер проехал на мягких шинах за 1:30.074 и возглавил протокол, однако пилот Ferrari потерял около 20 минут работы на трассе, задев барьер в четвертом повороте левым передним колесом. Касание было легким, но привело к поломке машины, заставив пилота медленно ехать в боксы.

Макс Ферстаппен, как и в первой сессии, остался вторым, но свой результат показал на более жесткой резине. Практически под клетчатым флагом пилот Red Bull пожаловался команде на странное поведение машины – и в ответ получил распоряжение срочно остановиться. 

Карлос Сайнс и Серхио Перес подтвердили скорость своих команд и дополнили первую четверку. Оба, как и Ферстаппен, проехали свои лучшие круги на сликах Medium. При этом Сайнс тоже досрочно оказался вне игры после контакта задним колесом с барьером на выходе из 13-го поворота. 

Льюис Хэмилтон после девятого результата в первой тренировке поднялся на пятую строчку с отставанием меньше пяти десятых, но пилот McLaren использовал для лучшей попытки Soft – как и ставший шестым его напарник Джордж Расселл.

Дандо Норрис подарил надежду McLaren седьмым результатом, также в первой части протокола оказались представители Alpine (Эстебан Окон), Alfa Romeo (Валттери Боттас) и AlphaTauri (Юки Цунода). При этом японец остановился на трассе уже после истечении времени – похоже, из-за неполадок в моторе. 

Еще раньше вынужден был прервать работу Кевин Магнуссен – датчанин из Haas и так потерял всю первую сессию, а во второй после указания от команды гнать на полную далеко заехал на поребрик, после чего резко сбросил скорость и остановился из-за проблем с силовой установкой.  

Результаты второй тренировки Гран При Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 15 1'30.074  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 23 1'30.214 0.140
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 12 1'30.320 0.246
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 24 1'30.360 0.286
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 24 1'30.513 0.439
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 29 1'30.664 0.590
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 26 1'30.735 0.661
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 26 1'30.760 0.686
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 14 1'30.832 0.758
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 26 1'30.886 0.812
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 27 1'30.944 0.870
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 29 1'30.963 0.889
13 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 27 1'31.169 1.095
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 28 1'31.372 1.298
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 23 1'31.527 1.453
16 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin Mercedes 30 1'31.615 1.541
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 27 1'31.615 1.541
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 26 1'31.814 1.740
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 29 1'31.866 1.792
20 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 13 1'32.344 2.270
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