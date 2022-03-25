Леклер стал лучшим во второй тренировке, но зацепил стену

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Вторая тренировка Гран При Саудовской Аравии стартовала на 15 минут позже намеченного из-за необходимости провести срочный брифинг для пилотов и представителей команд после атаки на нефтяной терминал в 22 км от трассы.

Когда участники этапа смогли приступить к работе, быстро стало понятно, что расстановка сил в условиях, близким к квалификационным и гоночным, выглядит очень похожей на Бахрейн.

Шарль Леклер проехал на мягких шинах за 1:30.074 и возглавил протокол, однако пилот Ferrari потерял около 20 минут работы на трассе, задев барьер в четвертом повороте левым передним колесом. Касание было легким, но привело к поломке машины, заставив пилота медленно ехать в боксы.

Макс Ферстаппен, как и в первой сессии, остался вторым, но свой результат показал на более жесткой резине. Практически под клетчатым флагом пилот Red Bull пожаловался команде на странное поведение машины – и в ответ получил распоряжение срочно остановиться.

Карлос Сайнс и Серхио Перес подтвердили скорость своих команд и дополнили первую четверку. Оба, как и Ферстаппен, проехали свои лучшие круги на сликах Medium. При этом Сайнс тоже досрочно оказался вне игры после контакта задним колесом с барьером на выходе из 13-го поворота.

Льюис Хэмилтон после девятого результата в первой тренировке поднялся на пятую строчку с отставанием меньше пяти десятых, но пилот McLaren использовал для лучшей попытки Soft – как и ставший шестым его напарник Джордж Расселл.

Дандо Норрис подарил надежду McLaren седьмым результатом, также в первой части протокола оказались представители Alpine (Эстебан Окон), Alfa Romeo (Валттери Боттас) и AlphaTauri (Юки Цунода). При этом японец остановился на трассе уже после истечении времени – похоже, из-за неполадок в моторе.

Еще раньше вынужден был прервать работу Кевин Магнуссен – датчанин из Haas и так потерял всю первую сессию, а во второй после указания от команды гнать на полную далеко заехал на поребрик, после чего резко сбросил скорость и остановился из-за проблем с силовой установкой.

Результаты второй тренировки Гран При Саудовской Аравии