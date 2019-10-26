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Формула 1 / Гран При Мексики / Отчет о тренировке

Леклер стал лучшим в тренировке. Гонщики провели на сликах лишь 10 минут

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Леклер стал лучшим в тренировке. Гонщики провели на сликах лишь 10 минут
Автор:
, Ответственный редактор
26 окт. 2019 г., 16:07

В субботу утром асфальт трассы в Мехико долгое время оставался сырым, что разделило сессию на две неравные части.

Большую часть времени, отведенного под тренировку гонщики не имели возможности использовать слики. Лишь в финальные десять минут условия улучшились, что привело к резкому росту скоростей.

Лучшее время несколько раз переходило из рук в руки – на первой строчке успели побывать оба пилота Red Bull, Карлос Сайнс и Валттери Боттас. Но в итоге быстрее всех проехал Шарль Леклер. Его результат – 1:16.145 – стал новым рекордом уик-энда.

Меньше трех сотых напарнику по Ferrari уступил Себастьян Феттель, чуть больше десятой – Боттас. Льюис Хэмилтон замкнул квартет сильнейших. Все лидеры показали свое время на шинах Soft.

Макс Ферстаппен, который был быстрейшим на промежуточных шинах, в итоге закончил тренировку шестым. 

Болезни и поломки

Из-за волны отравлений, захлестнувшей паддок, Пьер Гасли присоединился к тренировке лишь в самом конце. Тем не менее, француз показал восьмой результат, опередив не только другого пилота Toro Rosso Даниила Квята, но и Алекса Элбона из Red Bull.

В Renault вирус поразил технику – постороннее вещество в системе охлаждения вынудило команду вернуть обе машины в боксы и отказаться от продолжения работы на трассе.

Серхио Перес также потерял время из-за повреждения днища, но в итоге проехал десять кругов. Несмотря на сложные условия, сессия обошлась без аварий. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию финальной тренировки на трассе братьев Родригес. 

Результаты третьей тренировки Гран При Мексики

Позиция Пилот Мотор Круги Время Отставание
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 14 01'16.145  
2 Germany Себастьян Феттель Ferrari 11 01'16.172 00.027
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 18 01'16.259 00.114
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 16 01'16.381 00.236
5 Spain Карлос Сайнс Renault 14 01'16.638 00.493
6 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 12 01'16.903 00.758
7 France Пьер Гасли Honda 10 01'17.090 00.945
8 Thailand Александр Элбон Honda 19 01'17.094 00.949
9 United Kingdom Ландо Норрис Renault 11 01'17.146 01.001
10 Mexico Серхио Перес Mercedes 10 01'17.207 01.062
11 Russian Federation Даниил Квят Honda 14 01'17.529 01.384
12 Finland Кими Райкконен Ferrari 19 01'17.740 01.595
13 Canada Лэнс Стролл Mercedes 8 01'17.866 01.721
14 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 8 01'17.881 01.736
15 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 12 01'18.132 01.987
16 France Ромен Грожан Ferrari 14 01'18.527 02.382
17 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 13 01'20.965 04.820
18 Poland Роберт Кубица Mercedes 13 01'22.002 05.857
19 Germany Нико Хюлькенберг Renault 1    
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Третья тренировка
Автор Александр Кабановский

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