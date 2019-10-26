Леклер стал лучшим в тренировке. Гонщики провели на сликах лишь 10 минут

Большую часть времени, отведенного под тренировку гонщики не имели возможности использовать слики. Лишь в финальные десять минут условия улучшились, что привело к резкому росту скоростей.

Лучшее время несколько раз переходило из рук в руки – на первой строчке успели побывать оба пилота Red Bull, Карлос Сайнс и Валттери Боттас. Но в итоге быстрее всех проехал Шарль Леклер. Его результат – 1:16.145 – стал новым рекордом уик-энда.

Меньше трех сотых напарнику по Ferrari уступил Себастьян Феттель, чуть больше десятой – Боттас. Льюис Хэмилтон замкнул квартет сильнейших. Все лидеры показали свое время на шинах Soft.

Макс Ферстаппен, который был быстрейшим на промежуточных шинах, в итоге закончил тренировку шестым.

Болезни и поломки

Из-за волны отравлений, захлестнувшей паддок, Пьер Гасли присоединился к тренировке лишь в самом конце. Тем не менее, француз показал восьмой результат, опередив не только другого пилота Toro Rosso Даниила Квята, но и Алекса Элбона из Red Bull.

В Renault вирус поразил технику – постороннее вещество в системе охлаждения вынудило команду вернуть обе машины в боксы и отказаться от продолжения работы на трассе.

Серхио Перес также потерял время из-за повреждения днища, но в итоге проехал десять кругов. Несмотря на сложные условия, сессия обошлась без аварий.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию финальной тренировки на трассе братьев Родригес.

Результаты третьей тренировки Гран При Мексики