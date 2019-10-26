Леклер стал лучшим в тренировке. Гонщики провели на сликах лишь 10 минут
В субботу утром асфальт трассы в Мехико долгое время оставался сырым, что разделило сессию на две неравные части.
Большую часть времени, отведенного под тренировку гонщики не имели возможности использовать слики. Лишь в финальные десять минут условия улучшились, что привело к резкому росту скоростей.
Лучшее время несколько раз переходило из рук в руки – на первой строчке успели побывать оба пилота Red Bull, Карлос Сайнс и Валттери Боттас. Но в итоге быстрее всех проехал Шарль Леклер. Его результат – 1:16.145 – стал новым рекордом уик-энда.
Меньше трех сотых напарнику по Ferrari уступил Себастьян Феттель, чуть больше десятой – Боттас. Льюис Хэмилтон замкнул квартет сильнейших. Все лидеры показали свое время на шинах Soft.
Макс Ферстаппен, который был быстрейшим на промежуточных шинах, в итоге закончил тренировку шестым.
Болезни и поломки
Из-за волны отравлений, захлестнувшей паддок, Пьер Гасли присоединился к тренировке лишь в самом конце. Тем не менее, француз показал восьмой результат, опередив не только другого пилота Toro Rosso Даниила Квята, но и Алекса Элбона из Red Bull.
В Renault вирус поразил технику – постороннее вещество в системе охлаждения вынудило команду вернуть обе машины в боксы и отказаться от продолжения работы на трассе.
Серхио Перес также потерял время из-за повреждения днища, но в итоге проехал десять кругов. Несмотря на сложные условия, сессия обошлась без аварий.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию финальной тренировки на трассе братьев Родригес.
Результаты третьей тренировки Гран При Мексики
|Позиция
|Пилот
|Мотор
|Круги
|Время
|Отставание
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|14
|01'16.145
|2
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|11
|01'16.172
|00.027
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|18
|01'16.259
|00.114
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|16
|01'16.381
|00.236
|5
|Карлос Сайнс
|Renault
|14
|01'16.638
|00.493
|6
|Макс Ферстаппен
|Honda
|12
|01'16.903
|00.758
|7
|Пьер Гасли
|Honda
|10
|01'17.090
|00.945
|8
|Александр Элбон
|Honda
|19
|01'17.094
|00.949
|9
|Ландо Норрис
|Renault
|11
|01'17.146
|01.001
|10
|Серхио Перес
|Mercedes
|10
|01'17.207
|01.062
|11
|Даниил Квят
|Honda
|14
|01'17.529
|01.384
|12
|Кими Райкконен
|Ferrari
|19
|01'17.740
|01.595
|13
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|8
|01'17.866
|01.721
|14
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|8
|01'17.881
|01.736
|15
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|12
|01'18.132
|01.987
|16
|Ромен Грожан
|Ferrari
|14
|01'18.527
|02.382
|17
|Джордж Расселл
|Mercedes
|13
|01'20.965
|04.820
|18
|Роберт Кубица
|Mercedes
|13
|01'22.002
|05.857
|19
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|1
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Александр Кабановский
Леклер стал лучшим в тренировке. Гонщики провели на сликах лишь 10 минут
База данных
|Сессия
|Дата
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|Содержание
|Первая тренировка
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|Вторая тренировка
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|Третья тренировка
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сб 30 нояб.
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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|Гонка
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вс 1 дек.
|
08:10
17:10
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