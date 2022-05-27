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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о тренировке

Леклер стал лучшим в пятой тренировке подряд

Шарль опередил соперников по итогам пятницы в Монако, Макс Ферстаппен вновь остался четвертым

Александр Кабановский
Автор:
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Леклер стал лучшим в пятой тренировке подряд
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Первая в истории гоночная пятница в новейшей истории Гран При Монако завершилась в пользу местного пилота Шарля Леклера. Гонщик Ferrari неделей раньше показал лучшее время во всех тренировках в Барселоне, а на улицах своего родного княжества довел число сессий, где он был быстрейшим, до пяти кряду. 

На самых мягких шинах Soft монегаск показал время 1:12.656, однако его преимущество над партнером по Скудерии Карлосом Сайнсом оказалось едва уловимым – 0,044 секунды. 

Пилоты Red Bull на этот раз отстали более значительно – на четыре десятых. При этом, как и в первой тренировке, Серхио Перес проехал быстрее лидера сезона Макса Ферстаппена. 

Дополнили десятку лучших пилоты еще пяти разных команд – лишь AlphaTauri удалось попасть в нее в полном составе. Однако лучшим из остальных вновь стал Ландо Норрис. Даже с остатками ангины и задев по ходу часа рельсы ограждения в первом повороте, пилот McLaren уступил лучшему времени всего шесть с небольшим десятых. 

Даниэль Риккардо, McLaren, на пит-лейне после аварии

Даниэль Риккардо, McLaren, на пит-лейне после аварии

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

А вот другой гонщик команды из Уокинга, Даниэль Риккардо, разбил машину в бассейна еще до того, как завершил хоть один круг на время. Австралийцу не хватило зацепа, его McLaren задела барьер слева, потеряла переднее крыло, после чего по прямой влетела в ограждение TecPro во второй части связки. Из-за этой аварии заезды в первый и единственный раз прервали красными флагами примерно на десять минут. 

Немногим ранее в том же месте схожую ошибку допустил и Себастьян Феттель, но немецкому гонщик удалось в заносе разминуться с барьером и продолжить движение. В итоге он второй раз за день принес Aston Martin девятый результат. 

Четырехкратный чемпион уступил Джорджу Расселлу (тот также сообщил команде, что задел барьер, а под конец тренировки пожаловался на падение мощности), Пьеру Гасли и Фернандо Алонсо, но выиграл несколько сотых у Юки Цуноды. 

Кевин Магнуссен показал за рулем Haas 11-ю скорость, его партнер по Haas Мик Шумахер после замены нескольких узлов, отказавших в первой сессии, стал 17-м. 

Льюис Хэмилтон – самый успешный из действующих пилотов в Монако – на этот раз оказался 12-м, отстав на 1,6 секунды от Леклера и без малого на секунду от своего напарника Расселла. Однако британский пилот работал с прицелом на гонку и провел за час всего две тренировки быстрых попыток, по ходу одной их которых ему пришлось свернуть в зону безопасности на входе в поворот Мирабо. 

Результаты второй тренировки Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 30 1'12.656  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 32 1'12.700 0.044
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 31 1'13.035 0.379
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 33 1'13.103 0.447
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 24 1'13.294 0.638
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 31 1'13.406 0.750
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 32 1'13.636 0.980
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 31 1'13.912 1.256
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 32 1'14.059 1.403
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 27 1'14.134 1.478
11 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 32 1'14.239 1.583
12 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 29 1'14.267 1.611
13 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 28 1'14.468 1.812
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 33 1'14.486 1.830
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 23 1'14.525 1.869
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 29 1'14.623 1.967
17 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 33 1'14.894 2.238
18 France Эстебан Окон Alpine Renault 34 1'15.216 2.560
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 33 1'16.276 3.620
20 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 2    
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