Леклер стал лучшим в пятой тренировке подряд
Шарль опередил соперников по итогам пятницы в Монако, Макс Ферстаппен вновь остался четвертым
Первая в истории гоночная пятница в новейшей истории Гран При Монако завершилась в пользу местного пилота Шарля Леклера. Гонщик Ferrari неделей раньше показал лучшее время во всех тренировках в Барселоне, а на улицах своего родного княжества довел число сессий, где он был быстрейшим, до пяти кряду.
На самых мягких шинах Soft монегаск показал время 1:12.656, однако его преимущество над партнером по Скудерии Карлосом Сайнсом оказалось едва уловимым – 0,044 секунды.
Пилоты Red Bull на этот раз отстали более значительно – на четыре десятых. При этом, как и в первой тренировке, Серхио Перес проехал быстрее лидера сезона Макса Ферстаппена.
Дополнили десятку лучших пилоты еще пяти разных команд – лишь AlphaTauri удалось попасть в нее в полном составе. Однако лучшим из остальных вновь стал Ландо Норрис. Даже с остатками ангины и задев по ходу часа рельсы ограждения в первом повороте, пилот McLaren уступил лучшему времени всего шесть с небольшим десятых.
Даниэль Риккардо, McLaren, на пит-лейне после аварии
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
А вот другой гонщик команды из Уокинга, Даниэль Риккардо, разбил машину в бассейна еще до того, как завершил хоть один круг на время. Австралийцу не хватило зацепа, его McLaren задела барьер слева, потеряла переднее крыло, после чего по прямой влетела в ограждение TecPro во второй части связки. Из-за этой аварии заезды в первый и единственный раз прервали красными флагами примерно на десять минут.
Немногим ранее в том же месте схожую ошибку допустил и Себастьян Феттель, но немецкому гонщик удалось в заносе разминуться с барьером и продолжить движение. В итоге он второй раз за день принес Aston Martin девятый результат.
Четырехкратный чемпион уступил Джорджу Расселлу (тот также сообщил команде, что задел барьер, а под конец тренировки пожаловался на падение мощности), Пьеру Гасли и Фернандо Алонсо, но выиграл несколько сотых у Юки Цуноды.
Кевин Магнуссен показал за рулем Haas 11-ю скорость, его партнер по Haas Мик Шумахер после замены нескольких узлов, отказавших в первой сессии, стал 17-м.
Льюис Хэмилтон – самый успешный из действующих пилотов в Монако – на этот раз оказался 12-м, отстав на 1,6 секунды от Леклера и без малого на секунду от своего напарника Расселла. Однако британский пилот работал с прицелом на гонку и провел за час всего две тренировки быстрых попыток, по ходу одной их которых ему пришлось свернуть в зону безопасности на входе в поворот Мирабо.
Результаты второй тренировки Гран При Монако
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|30
|1'12.656
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1'12.700
|0.044
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|31
|1'13.035
|0.379
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|33
|1'13.103
|0.447
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|24
|1'13.294
|0.638
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|31
|1'13.406
|0.750
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|32
|1'13.636
|0.980
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|31
|1'13.912
|1.256
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|32
|1'14.059
|1.403
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'14.134
|1.478
|11
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|32
|1'14.239
|1.583
|12
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|29
|1'14.267
|1.611
|13
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|28
|1'14.468
|1.812
|14
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|33
|1'14.486
|1.830
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|23
|1'14.525
|1.869
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|29
|1'14.623
|1.967
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|33
|1'14.894
|2.238
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|34
|1'15.216
|2.560
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|33
|1'16.276
|3.620
|20
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|2
|Полные результаты
Риккардо согласился с критикой и забыл срок действия своего контракта
Технический брифинг: как Red Bull адаптировала машину к трассе в Монако