Леклер стал лучшим в пятой тренировке подряд

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Первая в истории гоночная пятница в новейшей истории Гран При Монако завершилась в пользу местного пилота Шарля Леклера. Гонщик Ferrari неделей раньше показал лучшее время во всех тренировках в Барселоне, а на улицах своего родного княжества довел число сессий, где он был быстрейшим, до пяти кряду.

На самых мягких шинах Soft монегаск показал время 1:12.656, однако его преимущество над партнером по Скудерии Карлосом Сайнсом оказалось едва уловимым – 0,044 секунды.

Пилоты Red Bull на этот раз отстали более значительно – на четыре десятых. При этом, как и в первой тренировке, Серхио Перес проехал быстрее лидера сезона Макса Ферстаппена.

Дополнили десятку лучших пилоты еще пяти разных команд – лишь AlphaTauri удалось попасть в нее в полном составе. Однако лучшим из остальных вновь стал Ландо Норрис. Даже с остатками ангины и задев по ходу часа рельсы ограждения в первом повороте, пилот McLaren уступил лучшему времени всего шесть с небольшим десятых.

Даниэль Риккардо, McLaren, на пит-лейне после аварии Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

А вот другой гонщик команды из Уокинга, Даниэль Риккардо, разбил машину в бассейна еще до того, как завершил хоть один круг на время. Австралийцу не хватило зацепа, его McLaren задела барьер слева, потеряла переднее крыло, после чего по прямой влетела в ограждение TecPro во второй части связки. Из-за этой аварии заезды в первый и единственный раз прервали красными флагами примерно на десять минут.

Немногим ранее в том же месте схожую ошибку допустил и Себастьян Феттель, но немецкому гонщик удалось в заносе разминуться с барьером и продолжить движение. В итоге он второй раз за день принес Aston Martin девятый результат.

Четырехкратный чемпион уступил Джорджу Расселлу (тот также сообщил команде, что задел барьер, а под конец тренировки пожаловался на падение мощности), Пьеру Гасли и Фернандо Алонсо, но выиграл несколько сотых у Юки Цуноды.

Кевин Магнуссен показал за рулем Haas 11-ю скорость, его партнер по Haas Мик Шумахер после замены нескольких узлов, отказавших в первой сессии, стал 17-м.

Льюис Хэмилтон – самый успешный из действующих пилотов в Монако – на этот раз оказался 12-м, отстав на 1,6 секунды от Леклера и без малого на секунду от своего напарника Расселла. Однако британский пилот работал с прицелом на гонку и провел за час всего две тренировки быстрых попыток, по ходу одной их которых ему пришлось свернуть в зону безопасности на входе в поворот Мирабо.

Результаты второй тренировки Гран При Монако