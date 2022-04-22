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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Отчет о тренировке

Леклер стал лучшим в дождевой тренировке в Имоле, Магнуссен – 4-й

Пятничная сессия в Имоле обозначила преимущество Ferrari на мокрой домашней трассе, гонщики Haas показали четвертое и пятое время

Александр Кабановский
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Леклер стал лучшим в дождевой тренировке в Имоле, Магнуссен – 4-й
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Формула 1 открыла европейскую часть сезона на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Уик-энд проходит в спринтерском формате, потому значимость единственной пятничной тренировки была втрое выше обычной. Работу командам сильно осложнил дождь, который привел к многочисленным ошибкам, разворотам и выездам с трассы. 

Гонщики начали тренировку на дождевых шинах, и первое время никому не удавалось проехать круг быстрее 1:40. В первые полчаса лучшим на резине с синей маркировкой стал Серхио Перес из Red Bull (1:35.476), после чего условия позволили перейти на промежуточные шины – первыми на этот шаг решились в Aston Martin. 

На домашней трассе лучшими стали пилоты Ferrari, причем как по скорости, так и по пройденной дистанции – Шарль Леклер хоть и не избежал разворота, наехав на поребрик в Аква Минерали, но позже совершил свой быстрейший круг за 1:29.402 и оказался единственным, кто покорил рубеж 90 секунд. 

Карлос Сайнс уступил напарнику почти девять десятых, действующий чемпион Макс Ферстаппен – полторы секунды. При этом голландец мог улучшить свой результат, но вынужден был сбросить, когда перед Риваццей уперся в медленного Николя Латифи. 

Пятерку лидеров неожиданно дополнили гонщики Haas, хотя Кевин Магнуссен и выехал в гравий по ходу сессии. При этом отставание датчанина и Мика Шумахера превысило три секунды.  

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, на гравии

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, на гравии

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Последние минуты, когда пилоты пробовали атаковать, тренируя квалификационные попытки, привели к нескольким опасным эпизодам. В одном и том же месте – расположенном в низине повороте Аква Минерали – сначала улетел Ландо Норрис, а затем ударился в ограждение Валттери Боттас. Это не позволило многим гонщиками улучшить свое время.

Пилоты Mercedes в итоге остались лишь десятым и 18-м – Льюис Хэмилтон стал единственным, кто показал лучшее время на дождевых шинах, – зато Себастьян Феттель поднялся на восьмую строчку. 

Несмотря на обилие ошибок, сессия обошлась без разбитых машин. Участники Ф1 вернутся на трассу вечером, чтобы провести первую в этом сезоне пятничную квалификацию.

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Результаты первой тренировки Гран При Эмилии-Романьи 

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 24 1'29.402  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 25 1'30.279 0.877
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 21 1'30.867 1.465
4 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 23 1'32.439 3.037
5 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 23 1'32.988 3.586
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 17 1'33.012 3.610
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 13 1'33.160 3.758
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 22 1'33.365 3.963
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 18 1'33.611 4.209
10 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 21 1'34.262 4.860
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 19 1'34.615 5.213
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 19 1'35.104 5.702
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 14 1'35.420 6.018
14 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 12 1'35.502 6.100
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 15 1'35.625 6.223
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'36.033 6.631
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 17 1'36.461 7.059
18 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 17 1'36.464 7.062
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 22 1'37.450 8.048
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 15 1'39.698 10.296
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