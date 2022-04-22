Леклер стал лучшим в дождевой тренировке в Имоле, Магнуссен – 4-й
Пятничная сессия в Имоле обозначила преимущество Ferrari на мокрой домашней трассе, гонщики Haas показали четвертое и пятое время
Формула 1 открыла европейскую часть сезона на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Уик-энд проходит в спринтерском формате, потому значимость единственной пятничной тренировки была втрое выше обычной. Работу командам сильно осложнил дождь, который привел к многочисленным ошибкам, разворотам и выездам с трассы.
Гонщики начали тренировку на дождевых шинах, и первое время никому не удавалось проехать круг быстрее 1:40. В первые полчаса лучшим на резине с синей маркировкой стал Серхио Перес из Red Bull (1:35.476), после чего условия позволили перейти на промежуточные шины – первыми на этот шаг решились в Aston Martin.
На домашней трассе лучшими стали пилоты Ferrari, причем как по скорости, так и по пройденной дистанции – Шарль Леклер хоть и не избежал разворота, наехав на поребрик в Аква Минерали, но позже совершил свой быстрейший круг за 1:29.402 и оказался единственным, кто покорил рубеж 90 секунд.
Карлос Сайнс уступил напарнику почти девять десятых, действующий чемпион Макс Ферстаппен – полторы секунды. При этом голландец мог улучшить свой результат, но вынужден был сбросить, когда перед Риваццей уперся в медленного Николя Латифи.
Пятерку лидеров неожиданно дополнили гонщики Haas, хотя Кевин Магнуссен и выехал в гравий по ходу сессии. При этом отставание датчанина и Мика Шумахера превысило три секунды.
Кевин Магнуссен, Haas VF-22, на гравии
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Последние минуты, когда пилоты пробовали атаковать, тренируя квалификационные попытки, привели к нескольким опасным эпизодам. В одном и том же месте – расположенном в низине повороте Аква Минерали – сначала улетел Ландо Норрис, а затем ударился в ограждение Валттери Боттас. Это не позволило многим гонщиками улучшить свое время.
Пилоты Mercedes в итоге остались лишь десятым и 18-м – Льюис Хэмилтон стал единственным, кто показал лучшее время на дождевых шинах, – зато Себастьян Феттель поднялся на восьмую строчку.
Несмотря на обилие ошибок, сессия обошлась без разбитых машин. Участники Ф1 вернутся на трассу вечером, чтобы провести первую в этом сезоне пятничную квалификацию.
Результаты первой тренировки Гран При Эмилии-Романьи
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'29.402
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|25
|1'30.279
|0.877
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|21
|1'30.867
|1.465
|4
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|23
|1'32.439
|3.037
|5
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|23
|1'32.988
|3.586
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|17
|1'33.012
|3.610
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|13
|1'33.160
|3.758
|8
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|22
|1'33.365
|3.963
|9
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'33.611
|4.209
|10
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'34.262
|4.860
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'34.615
|5.213
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|19
|1'35.104
|5.702
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|14
|1'35.420
|6.018
|14
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|12
|1'35.502
|6.100
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|15
|1'35.625
|6.223
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'36.033
|6.631
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|17
|1'36.461
|7.059
|18
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1'36.464
|7.062
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'37.450
|8.048
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|15
|1'39.698
|10.296
|Полные результаты
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