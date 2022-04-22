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Формула 1 открыла европейскую часть сезона на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Уик-энд проходит в спринтерском формате, потому значимость единственной пятничной тренировки была втрое выше обычной. Работу командам сильно осложнил дождь, который привел к многочисленным ошибкам, разворотам и выездам с трассы.

Гонщики начали тренировку на дождевых шинах, и первое время никому не удавалось проехать круг быстрее 1:40. В первые полчаса лучшим на резине с синей маркировкой стал Серхио Перес из Red Bull (1:35.476), после чего условия позволили перейти на промежуточные шины – первыми на этот шаг решились в Aston Martin.

На домашней трассе лучшими стали пилоты Ferrari, причем как по скорости, так и по пройденной дистанции – Шарль Леклер хоть и не избежал разворота, наехав на поребрик в Аква Минерали, но позже совершил свой быстрейший круг за 1:29.402 и оказался единственным, кто покорил рубеж 90 секунд.

Карлос Сайнс уступил напарнику почти девять десятых, действующий чемпион Макс Ферстаппен – полторы секунды. При этом голландец мог улучшить свой результат, но вынужден был сбросить, когда перед Риваццей уперся в медленного Николя Латифи.

Пятерку лидеров неожиданно дополнили гонщики Haas, хотя Кевин Магнуссен и выехал в гравий по ходу сессии. При этом отставание датчанина и Мика Шумахера превысило три секунды.

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, на гравии Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Последние минуты, когда пилоты пробовали атаковать, тренируя квалификационные попытки, привели к нескольким опасным эпизодам. В одном и том же месте – расположенном в низине повороте Аква Минерали – сначала улетел Ландо Норрис, а затем ударился в ограждение Валттери Боттас. Это не позволило многим гонщиками улучшить свое время.

Пилоты Mercedes в итоге остались лишь десятым и 18-м – Льюис Хэмилтон стал единственным, кто показал лучшее время на дождевых шинах, – зато Себастьян Феттель поднялся на восьмую строчку.

Несмотря на обилие ошибок, сессия обошлась без разбитых машин. Участники Ф1 вернутся на трассу вечером, чтобы провести первую в этом сезоне пятничную квалификацию.

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